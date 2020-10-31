Уйдут как минимум без рук

Доброе утро!

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 7.0, число погибших достигло 20 человек, более 250 пострадали. Но все довольно шатко и без землетрясения:

В России – новый рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом. Локдаун введен в Бельгии.

Александр Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой.

В Украине – глубокий правовой кризис, вызванный решением Конституционного суда о неконституционности одной из норм антикоррупционного законодательства.

По всему миру продолжаются протесты мусульман против французского свободомыслия.

Проблемы с кислородом

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России установил новый рекорд и составил 18 283. В Москве выявлено 5268 новых случаев, в Петербурге – 801. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 600 тысяч человек. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 27 656 человек (+355 за сутки). За день в Москве скончались еще 55 человек.

Петербургская “Фонтанка”, изучив документы городского крематория, поставила под сомнение официальную статистику смертей от Covid-19: только число кремированных жертв коронавируса на 2194 человека превышает официальные данные о числе умерших с Covid-19 (но ведь были еще и похороненные).

Жертвой пандемии стал дирижер Александр Ведерников, музыкальный руководитель Михайловского театра в Петербурге, в 2001–2009 годах занимавший ту же должность в Большом театре. Вот некролог.

Другие смерти обрастают уголовными делами: в Чите расследуют обстоятельства кончины пенсионерки, обвинившей власти в неоказании медицинской помощи, возбуждено уголовное дело о смерти пациентов из-за перебоя с подачей кислорода в Ростове-на-Дону (глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объявил, что проблемы с медицинским кислородом испытывают в четверти российских регионов). Есть еще проблемы с местами в стационарах: в Кемерове умер 23-летний мужчина с инвалидностью, сутки дожидавшийся госпитализации в коридоре приемного покоя (вот обзор наиболее проблемных регионов).

Врачей не хватает по всему миру: вот репортаж из крупнейшей больницы Каменец-Уральского, где две трети сотрудников сидят на больничном или в карантине. В Бишкеке массово увольняются сотрудники скорой помощи. В Бельгии, где снова объявлен карантин, всех людей с медицинским образованием мобилизовали для лечения Covid-19.

Суточный прирост инфицированных по всему миру перевалил за 500 тысяч человек.

Выражала протест зефиркой

В Беларуси сегодня ожидаются традиционные женские акции, в воскресенье – новый марш. В преддверии этих акций Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой на месте: “Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность”.

В стране продолжаются репрессии и увольнения:

75-летнюю жительницу Жодино оштрафовали на $205 за участие в несанкционированных мероприятиях. В качестве доказательства в суде была представлена фотография, на которой она держит в руках пастилу бело-красно-белого цвета. Милиционер убедил судью, что женщина протестовала “зефиркой”.

Задержана преподаватель Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина – она присоединилась к забастовке и поддерживала студентов.

В Минске родителю с плакатом "Вы невероятные" дали 15 суток. Он пришел поддержать гимназистов, к которым накануне приезжала милиция. В МВД считают, что он "будоражил умы детей".

Вот разговор с уволенными музыкантами оперного театра – перед спектаклем они высказались о происходящем в стране, а зал их поддержал.

Протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца, и за это время возникла новая языковая реальность – пройдите тест, чтобы понять, насколько хорошо вы в ней разбираетесь.

Российская рутина

В день памяти жертв политических репрессий барнаульские комсомольцы пришли на традиционную акцию памяти с портретами Гитлера (уголовные дела потом наверняка возбудят против других участников). Вот разговоры с активистами из Магнитогорска, сохраняющими память о жертвах сталинского террора.

Более ста депутатов Мосгордумы и муниципалитетов направили в Госдуму письмо с требованием принять поправки к закону о реабилитации жертв политических репрессий, которые гарантировали бы возвращение жилья детям репрессированных.

“Мемориал” обновил списки политзаключенных: сейчас в них числятся 362 человека, 297 из них лишены свободы по религиозным причинам, 65 по политическим.

Суд в Томске признал законным невозбуждение уголовного дела по факту отравления Алексея Навального и отказал представителям Навального в требовании вернуть его вещи. Навальный обратился в ЕСПЧ. Накануне он впервые вышел в эфир “Навальный.LIVE” и подтвердил, что вернется в Россию, как только восстановится.

Журналист Иван Голунов заинтересовался понятыми, присутствовавшими при его задержании, и выпустил целое расследование о том, как сотрудники УВД по ЗАО Москвы систематически вынуждают людей с наркозависимостью работать на следствие.

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам колонии, будет отбывать срок в хозотряде при московском СИЗО №5. Оттуда обычно выходят по УДО.

Апофеоз правового хаоса

В пятницу около здания Конституционного суда Украины в Киеве собрались сотни митингующих, которых возмутило решение КСУ, отменившее уголовное наказание за ложные сведения в декларациях чиновников, депутатов и судей и закрывшее общественный доступ к самим декларациям.

Все началось с того, что журналисты “Схем” нашли у председателя Конституционного суда участок в Крыму, купленный в 2018 году и оформленный по российским законам. После этого депутаты от медведчуковской “Оппозиционной платформы – За жизнь” и партии “За будущее” инициировали разбирательство в КСУ, итогом которого стало решение об антиконституционности уголовного преследования за ложь в декларациях. По сути оно заблокировало работу антикоррупционных органов и поставило под вопрос международные кредиты, условием выдачи которых была борьба с коррупцией.

Решение КСУ по закону является окончательным, преодолеть его нельзя. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект, прекращающий полномочия судей (это неконституционно), против судей возбуждено уголовное дело о захвате государственной власти.

Главред “Цензор.Нет” Юрий Бутусов комментирует происходящее так: “Медведчук, Коломойский, другие олигархи, по которым есть уголовные дела в НАБУ, лоббируют политические атаки в Конституционном суде, а власти стоят в стороне и смотрят, типа: «Мы ни при чем»".

Оскорбленные чувства

В Татарстане полицейские застрелили подростка, который напал на них с ножом и криками “Аллах акбар!” (подробнее здесь). Песков отрицает связь инцидента с терактами во Франции, то есть она очевидна.

У посольства Франции в Москве задержали нескольких участников гневной акции, жегших портреты президента Макрона. Мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в инстаграме обвинил президента Франции в "оскорблении чувств более полутора миллиарда верующих мусульман под лозунгом свободы слова" (на его инстаграм подписаны 25 млн человек). Муфтий Чечни назвал врагами поддерживающих Макрона французов, после чего Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у диппредставительств Франции в России.

Портреты Макрона топтали десятки тысяч оскорбленных в разных мусульманских странах. В Австрии неизвестные устроили погром в католической церкви. Франция выслала 14 радикально настроенных иностранцев, еще 18 человек будут депортированы в ближайшее время.

Другие битвы

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Стороны обещали воздерживаться от сознательных ударов по мирным целям. В зоне конфликта в пятницу продолжались бои под Шушой и южнее Лачина – это стратегически важные участки для обеих сторон.

В Варшаве на акцию протеста против запрета абортов вышли около 100 тысяч человек.

Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. Здесь – гадания о том, удастся ли “Грузинской мечте” победить в третий раз.

Эмомали Рахмон принес присягу и в пятый раз вступил в должность президента Таджикистана.

Ссылки для чтения

К дню памяти жертв сталинских репрессий. Очерк о репрессиях в Калининской области, Тверском медуниверситете и захоронениях на его территории. Или рассказ об авторе книги "Наследник из Калькутты" Роберте Штильмарке, который выжил в лагере, написав роман по заказу вора.

Очерк о репрессиях в Калининской области, Тверском медуниверситете и захоронениях на его территории. Или рассказ об авторе книги "Наследник из Калькутты" Роберте Штильмарке, который выжил в лагере, написав роман по заказу вора. Детское. Разговор с издателем Ильей Бернштейном, который занимается переизданием советской детской классики. Или целое исследование филолога Елены Михайлик об одной из самых популярных советских радиопередач и книжных серий для детей “КОАПП” – “Комитет охраны авторских прав природы” (литературы там оказалось не меньше, чем бионики).

Разговор с издателем Ильей Бернштейном, который занимается переизданием советской детской классики. Или целое исследование филолога Елены Михайлик об одной из самых популярных советских радиопередач и книжных серий для детей “КОАПП” – “Комитет охраны авторских прав природы” (литературы там оказалось не меньше, чем бионики). Шведское. Очерки Елизаветы Александровой-Зориной о двух главных поэтессах шведского модернизма Эдит Седергран и Карин Бойе и о романистке Саре Лидман, писавшей о шведских бедняках и по мере сил боровшейся с апартеидом в ЮАР и прекращение войны во Вьетнаме.

Очерки Елизаветы Александровой-Зориной о двух главных поэтессах шведского модернизма Эдит Седергран и Карин Бойе и о романистке Саре Лидман, писавшей о шведских бедняках и по мере сил боровшейся с апартеидом в ЮАР и прекращение войны во Вьетнаме. Британское. 12 цитат из дневников Джорджа Оруэлла с комментариями Леонида Мотылева. Или очерк Николая Эппле о Чарльзе Уильямсе – человеке, вдохновившем Льюиса и Толкина на создание волшебных миров.

12 цитат из дневников Джорджа Оруэлла с комментариями Леонида Мотылева. Или очерк Николая Эппле о Чарльзе Уильямсе – человеке, вдохновившем Льюиса и Толкина на создание волшебных миров. Как меняется российское общество. Разговор с социологом Евгением Варшавером об отношении к мигрантам. Или беседа с социологом религии Николаем Митрохиным об отношении РПЦ к ЛГБТ.

Разговор с социологом Евгением Варшавером об отношении к мигрантам. Или беседа с социологом религии Николаем Митрохиным об отношении РПЦ к ЛГБТ. Уроки пандемии. (1) Отрывок из книжки врача и писателя Майкла Грегера “Выжить в пандемию” (изд-во “Питер”) о зоонозных болезнях. (2) Разговор с социологом Константином Гаазе об истинном значении пандемии, новых масках неолиберального порядка и торговле страхом. (3) Беседа с документалисткой Татьяной Чистовой о ее фильме “Будьте здоровы!”, снятом в Петербурге во время весеннего коронавирусного локдауна.

Искренне Ваши,

Семь Сорок