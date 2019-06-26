Без вина и без вины

Доброе утро!

Корабль "Союз МС-11" доставил на Землю троих отработавших свою смену на МСК астро/космонавтов, а компания Space X запустила в космос солнечный парус, десятки спутников и прах 152 человек. На Земле тем временем происходило следующее:

Верховный суд России запретил проведение в Архангельской области референдума о вывозе в регион московского мусора.

Российский Минсельхоз начал собирать у торговых сетей сведения о доле грузинских вин в ассортименте. Это может быть подготовкой к запрету их ввоза.

Делегация Украины приостановила работу в ПАСЕ. Полномочия российской делегации оспорены.

Верховный суд Австрии разрешил экстрадировать в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В Штатах его обвиняют во взяточничестве.

Лучшие друзья России

Грузия. Российский Минсельхоз неофициально интересуется у торговых сетей долей грузинских вин на рынке. Это может оказаться подготовкой для запрета на импорт Саперави, Киндзмараули и прочих с детства знакомых напитков. В Грузии меж тем придумывают, как организовать бесплатные шаттлы для россиян, прилетающих в аэропорты ближайших стран.

Украина. Президент Зеленский выразил сожаление в связи с возвращением российской делегации в ПАСЕ. Украинская делегация приостановила свою работу, полномочия российской делегации уже оспорены депутатами ПАСЕ. Американские дипломаты требуют не допускать в ПАСЕ россиян, находящихся под санкциями.

Без референдумов

Верховный суд России отказал в проведении референдума в Архангельской области по вопросу о строительстве полигонов для Московского мусора.

Вопрос о референдуме, говорят эксперты, стал одной из причин досрочной отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Вот здесь рассказано о его (безуспешных) попытках не допустить конфликта с Кадыровым по вопросу об административной границе между республиками и умиротворить общественное возмущение.

Без конкурсов

Компания, принадлежащая фонду Ахмата Кадырова, получила строительные госконтракты без конкурса на 236 млн рублей, выяснили “Открытые медиа”.

Антикоррупционный проект Transparency International обнаружил многомиллионные командировочные траты у сотрудников российского Минпромторга. Так, в 2016 году во время командировки в Шанхай глава ведомства Денис Мантуров останавливался в двухэтажном номере площадью 400 кв.м по цене $21 тысячу в сутки.

После публикации Transparency International о дорогой недвижимости главы московского ФСБ генерала Алексея Дорофеева (который может быть связан с преследованием журналиста Ивана Голунова) Росреестр изменил сведения о владельце одного из домов, ранее записанного на Дорофеева. Теперь собственником значится Российская Федерация.

Российский премьер Медведев внезапно облагодетельствовал небогатых россиян: пособие на ребенка в малообеспеченных семьях увеличится с 50 рублей до 10 тысяч.

Будни российского преступного мира

Черкесского активиста Мартина Кочесокова, которому, по его словам, подбросили наркотики при задержании и заставили под угрозой жизни дать признательные показания, перевели из СИЗО под домашний арест.

Московского отравителя, который грабил случайных прохожих, предложив им выпить фанту с транквилизаторами и нейролептиками, после публикации в The Village обвиняют по статье “разбой”. Этот 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии хотел работать в полиции, но его туда не взяли из-за отсутствия московской прописки.

Подростка, который сжег деревянную церковь XVIII века на берегу Онежского озера, отправили на принудительное лечение.

Пенсионерку из Челябинска обвиняют по статье об оправдании терроризма за коммент в ВК, в котором она положительно высказалась о подростке, устроившем взрыв в приемной ФСБ в Архангельске.

Видеоблогера Соколовского, прославившегося уголовным делом о ловле покемонов в церкви, задержали на Красной площади с плакатом “Путин – лох”. Будет суд.

В Петербурге ФСБ задержала активиста, который уже отсидел два года за пост в ВК. Теперь ему вменяют призывы к экстремистской деятельности, опубликованные раньше, чем тот пост, за который он отсидел.

Шпионы, олигархи, экс-президенты

Верховный суд Австрии разрешил выдать украинского миллиардера Дмитрия Фирташа в США, где его обвиняют во взяточничестве. Выдача состоится после того, как решение подпишет министр юстиции Австрии.

Суд в Москве приговорил гражданина Польши к 14 годам по обвинению в шпионаже. Подсудимый вины не признал.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян снова арестован. Он сидел в СИЗО с декабря 2018 по май 2019 года по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере ($3 млн) и свержении конституционного строя в апреле 2008 года. В мае его выпустили под залог и личное поручительство.

Генпрокуратура Кыргызстана нашла основания для лишения неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Теперь парламент прислушается к прокуратуре и лишит.

Американская дипломатия

Президент США обменялся любезностями с иранским коллегой: Хасан Роухани заявил, что Белый дом “страдает недостатком умственных способностей” и ведет себя неадекватно, в ответ Трамп пригрозил Ирану “полным уничтожением”.

Дональд Трамп обещает встретиться с Путиным на саммите “Большой двадцатки” в Осаке в конце неделе. Впрочем, график встреч еще не определен.

Шесть ссылок

Прошлое. История семьи “сибирских литовцев”: “У нас даже фотография сохранилась – бабушка моя, будучи в положении, стоит возле маленького гробика, в котором ее дочь”. Или фрагмент из книги британского историка Анатоля Ливена “Чечня: Трагедия российской мощи. Первая чеченская война” (изд-во Ун-та Дмитрия Пожарского).

Дивный новый мир. Ужасно познавательная статья о том, как умереть экологично (в этой сфере уже сегодня есть выбор, а в будущем вообще можно будет умереть только во имя спасения планеты, отдав себя на съедение грибам). Или вот отрывок из книжки голландского теоретика медиа Герта Ловинка о том, как социальные медиа трансформируют внутренний мир и привычки человека (Ad Marginem + Гараж).

И еще о книжках. Разговор с Андреем Левкиным, составителем книги выдающегося поэта Алексея Парщикова (1954–2009) “Кёльнское время”, в котором собраны его эссе, проза, отдельные письма (вышла в НЛО). Или отрывок из книги американского историка искусства и художественного критика Келли Гровье “Искусство с 1989 года” (тоже Ad Marginem + Гараж).

Искренне Ваши,

Семь Сорок