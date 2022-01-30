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Музыка на Свободе

6 мгновений Таривердиева. Артемий Троицкий в поисках темы

Микаэл Таривердиев

Хедлайнер двести двадцатого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – советский и российский композитор Микаэл Таривердиев. Рок-критик Артемий Троицкий весьма убедительно доказывает, что творчество этого музыканта пережило его самого и остаётся вполне актуальным и сегодня.

Русскую классическую и советскую академическую музыку мир оценил в полной мере. Достаточно сказать, что Пётр Чайковский – самый исполняемый в мире классический композитор, а среди относительно современных авторов Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович тоже в первых рядах. На этом блестящем фоне международный рейтинг отечественной популярной музыки (эстрада, фолк, рок, джаз) выглядит запредельно тускло. Если не считать бывших стран-сателлитов, где советский репертуар насаждался силой и, возможно, многим памятен до сих пор, можно сказать, что за исключением анонимной "Калинки" и пары хитов дуэта "Тату" об отечественной эстраде миру не известно ни-че-го. И это обидно, поскольку в 1950–1970-е годы советскими композиторами "лёгкого жанра" было написано много исключительно качественной музыки. Песни Александры Пахмутовой и Аркадия Островского, Марка Фрадкина и Оскара Фельцмана, Александра Зацепина и Геннадия Гладкова в мелодическом отношении были ничуть не слабее всемирно знаменитых поп-шедевров из США, Франции и Великобритании.


Среди выдающихся советских композиторов того периода был и Микаэл Таривердиев (1931–1996). Ему повезло чуть больше остальных: в последние годы в Великобритании была переиздана на компактах и виниле значительная часть архива его киномузыки. Вдохновителем и исполнительным продюсером этого проекта выступил известный нам музыкальный авантюрист и исследователь, в прошлом лидер группы The Real Tuesday Weld Стивен Коутс. Не знаю уж, каким образом, – возможно, в поисках материала о "пластинках на костях" – он познакомился со вдовой Микаэла Таривердиева Верой. Услышал музыку, Коутс был очарован, и дело пошло! В 2015 году лейбл Earth Records выпустил монументальный тройной альбом Tariverdiev: Film Music. Первый диск, (тут я уже буду приводить привычные русские названия) "До свидания, мальчики", представляет ранние работы Таривердиева начала 1960-х годов. Отсюда я выбрал великолепную песню, спетую Майей Кристалинской: "У тебя такие глаза" из кинофильма "Человек идёт за солнцем" (1961).

Майя Кристалинская, "У тебя такие глаза"

Диск "Я такое дерево" – это уже в основном музыка второй половины 1960-х. Заглавная песня (из кинофильма "Прощай", 1966) – самый интересный номер здесь, в том числе и потому, что это редкий случай, когда вокальную партию исполняет сам Таривердиев. Возможно, сам себя ассоциирует с этим странным, неудобным и неуклюжим деревом… Оба вокальных трека выдают источники вдохновения молодого Таривердиева: это задумчивый кул-джаз (возникают ассоциации с Биллом Эвансом и даже Четом Бейкером) и современная импрессионистическая камерная музыка. На мой вкус, это было самое свежее и неожиданное из написанного композитором.

"Я такое дерево", вокал Микаэла Таривердиева

Диск "Снег над Ленинградом" представляет музыку, написанную в начале 1970-х. Главный хит здесь, конечно, – саундтрек к сериалу "Семнадцать мгновений весны" (1973). На мой взгляд, плакатно-пафосное исполнение Иосифа Кобзона не очень подходит задушевно-меланхоличному характеру мелодий Таривердиева (Марк Бернес или Олег Анофриев справились бы лучше), поэтому я выбрал прелестную инструментальную тему "Двое в кафе" – надеюсь, саму душераздирающую сцену все помнят?!

"Двое в кафе"

После оглушительного успеха сериала о Штирлице и песен из него (на стихи Роберта Рождественского) Таривердиев сам стал звездой. Но главный его успех, оказывается, ещё был впереди – и это, конечно, звуковая дорожка банно-новостроечного блокбастера "Ирония судьбы, или С Лёгким паром!" (1974–1975)! В Великобритании она была опубликована в 2016 году с сопроводительным текстом Стивена Коутса, попробовавшего объяснить тамошней публике русский новогодний феномен. На мой культуроведческий взгляд, историческое значение этой работы Таривердиева в том, что ему впервые органично и убедительно удалось соединить две песенные стихии – простонародно-эстрадную и интеллигентскую бардовскую. Из массы всем известных грациозных песенок я выбрал самую простецкую и весёлую в исполнении Аллы Пугачёвой: "На Тихорецкую".


Третий выпуск английского таривердиевского архива увидел свет в 2017 году и содержал музыку из восьмисерийного сериала "Ольга Сергеевна" (1975) и импровизации на темы из картины. Фильма я не видел; знаю только, что в главной роли женщины-учёного там снялась Татьяна Доронина. С музыкой из "Ольги Сергеевны" связана одна малоизвестная, но драматичная и типичная для того времени история. В 1975 году Таривердиев записал и послал на конкурс в США сюиту, написанную по темам из кинофильма. И конкурс выиграл! Отправился в Лос-Анджелес, где получил приз, а также предложение поработать в Голливуде и вообще в США. Смею предположить, что композитор готов был предложения принять, но не тут-то было! Советские власти не дали воспользоваться грантом, увы… Зато вскоре Таривердиев стал руководителем гильдии композиторов при Союзе кинематографистов и народным артистом СССР. С этого диска я выбрал экспрессивную джазовую пьесу "Обожжённые нервы".

В 2020 году вышел последний, по всей вероятности, альбом из архивной серии. Называется Visions in Black & White и целиком состоит из коротких инструментальных пьес и импровизаций. Записи эти были собраны и отреставрированы (прямо в квартире композитора!) Верой Таривердиевой и Стивеном Коутсом специально для сборника и в России, насколько мне известно, не выходили. Представлены работы разных лет и, помимо очевидных отсылок к джазу, здесь очень много клавесинной барочной музыки. Предлагаю под занавес (а здесь скорее "под титры") композицию "В поисках темы".

Плей-лист 220-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Lambchop (USA). The Last Benedict, LP Showtunes

2. Kazu (USA/Japan). Name & Age, LP Adult Baby

3. Muck & The Mires (USA). Strange Waves, LP Greetings for Muchingham Palace

4. MFC Chicken (UK). She’ll of a Man, LP Fast Food & Broken Hearts

5. Микаэл Таривердиев и Майя Кристалинская (СССР). "У тебя такие глаза", LP Film Music

6. Микаэл Таривердиев (СССР). "Я такое дерево", LP Film Music

7. Микаэл Таривердиев (СССР). "Двое в кафе", LP Film Music

8. Микаэл Таривердиев (СССР). "На Тихорецкую", LP The Irony of Fate

9. Микаэл Таривердиев (СССР). Burned Out Nerves, LP Olga Sergeevna

10. Микаэл Таривердиев (СССР). In Search of a Theme, LP Visions in Black & White

11. The Murder Capital (Ireland). Don’t Cling to Life, LP When I Have Fears

12. Ren Harvieu (UK). Cruel Disguise, LP Revel in the Drama

13. Drumbo (USA). City of Refuge, LP City of Refuge

14. Marc Sarrazy & Laurent Rochelle (France). Fantômastic, LP Cyclotimic Songs

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