Многостаночник Прохор. Артемий Троицкий говорит о широкой любви

Хедлайнеры сто восемьдесят пятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – московский исполнитель Алексей Мостиев по кличке Прохор и его самые разнообразные проекты. Рок-критик Артемий Троицкий обращает внимание на невероятную витальность творчества Алексея-Прохора и его прямо-таки невозможное жанровое разнообразие.

Глубокие люди любят поглубже, а я - человек, наверное, широкий и люблю пошире. В том смысле, что мне всегда нравилось заниматься разными делами одновременно. В годы бурной молодости я вёл научную социологическую работу, писал диссертацию, и в это же время сочинял статьи для газет и самиздата, организовывал концерты и фестивали. В 1990-е - вёл программы на ТВ, на радио, писал колонки в газеты и редактировал глянцевый журнал. Даже сейчас, помимо любимой "Музыки на Свободе", у меня есть видеоблог и проходят лекционные туры. Это я всё к тому, что завидую белой завистью Алексею Мостиеву по кличке "Прохор": он с успехом делает многое из того, до чего у меня руки никогда не доходили.

Прохор москвич, ему 43 года, он выпускник Московского автодорожного института. Работал ли по специальности - не знаю, поскольку музыкальная карьера его началась ещё в конце 1990-х, когда он присоединился в качестве бас-гитариста и звукорежиссёра к группе "Собаки Табака". Коллектив этот не то чтобы популярный, но, несомненно, имеет "культовый" статус и по праву считается главным московским (а, возможно, и российским) экспонатом стиля industrial. Лидер группы, автор/вокалист Роберт Остролуцкий, проживает по большей части за границей - поэтому вместе "Собаки..." собираются нечасто. Тем не менее, они записали уже пять альбомов, последний из которых, и самый задумчивый, называется "В другой вселенной" (2019). Прохор, как всегда, заведовал звуком.

Коллектив "Собаки Табака" с композицией ”Где-то в пустоте”

Самый "регулярный" из проектов Мостиева - дуэт (иногда трио, с барабанщиком) под названием "Прохор и Пузо". "Пузо" - это брутальный художник и поэт Виктор Буравкин, с которым Прохора жизнь свела ещё в автодорожном прошлом. В отличие от экспериментально-эстетских "Собак Табака", "Прохор и Пузо" - коллективчик народно-демократический. Тематика песен - сугубо повседневная, с застольно-алкогольным уклоном, но не без попыток философского осмысления. Часто группу сравнивают с "Ленинградом" Сергея Шнурова - по-видимому, за разухабистое настроение. Но в музыкальном отношении П&П, на мой взгляд, интереснее и разнообразнее. Новейший альбом дуэта продолжает генеральную линию, о чём свидетельствует и его нетрезвое название - "Делирий".

"Прохор и Пузо" с композиций "Потный и жирный"

Хотя "Прохор и Пузо" - достаточно популярный в меломассах концертный коллектив, основная рутинная работа Прохора, приносящая умеренный доход - звукорежиссура, осуществляемая им в студии "Красное и Чёрное". Студии уже 14 лет, и расположена она в знаменитом московском "арт-сквоте" "Фабрика" неподалёку от метро "Бауманская". Клиентура "КиЧ" - (почти) весь цвет восточно-славянской нонконформистской музыки - "Ном", "Барто", Василий Шумов и "Центр", Сергей Михалок и так далее, вплоть до Pussy Riot. Здесь же Прохор исполняет коммерческие заказы для театра и кино, а главное - продюсирует многочисленные собственные проекты. Помимо зубодробительных "Собак Табака" и панк-шансона П&П, это синти-поп Altera Forma и ещё несколько формаций, которые я никогда не слышал - Zima 23, Down Elevator, Perfokarti... Ненасытный творец звуков ни в чём себе не отказывает! Из этого многообразия я выбрал две международные коллаборации. Eлeven с эстонской вокалисткой Тииу Кийк - возвышенная электронная музыка на грани ambient, фолка и неоакадемизма; навевает воспоминания о Cocteau Twins и даже Кейт Буш. Из современных близлежащих - шведка Анна фон Хауссвольфф. Пока записан один альбом, Mängu Ilu ("Красота игры”, 2015-2017).

Eлeven c провокационной композицией Välk

Gutzul Magic Foundation - совместная работа с известным ивано-франковским музыкальным экспериментатором Олегом Гнативым (группа "Перкалаба"). Здесь тоже имеем дело с этно-электроникой, но с уклоном в техно-транс и психоделику. Первый альбом дуэта, Molfar, вышел в 2015 году, но Прохор прислал мне совсем свежую запись, называется "Особняк".

Свежая запись, которую Прохор прислал Артемию

Ну и, наконец, вишенка на торте музыкальных подвигов Алексея "Прохора" Мостиева: "Рюмочная в Зюзино"! Действительно, рюмочная, со всеми весёлыми атрибутами, и, действительно в Зюзине - колоритном спальном районе на юго-юго-западе Москвы. Не он это учреждение общепита и общепоя придумал, не он им владеет, зато является бессменным арт-директором. Наряду с "Китайским лётчиком Джао-Да", "Рюмочная в Зюзино" - моё любимейшее музыкально-питейное заведение в столице России. И по атмосфере, но особенно - по репертуару. Так что если захотите познакомиться с замечательным Прохором, то приходите туда, на угол улиц Болотниковской и Азовской, в концертный день. Ищите человека средних лет в больших очках, с чёрной бородой, причём совершенно трезвого. От меня - привет!

Плей-лист 185-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Leonard Cohen (Canada). It’s Torn, LP Thanks for the Dance

2. La Yegros (Argentina). Linda la Cumbia, LP Suelta

3. Panda Bear (USA). Dolphin Cranked Token, LP Buyos

4. Avey Tare (USA). Nostalgia in Lemonade, LP Cows on Hourglass Pond

5. MFC Chicken (UK). Spy Wail, LP Fast Food & Broken Hearts

6. Собаки Табака (Россия). Где-то в пустоте, LP В другой вселенной

7. Eleven & Tiiu Kiik (Estonia/Russia). Palve, LP Mangu ilu

8. Прохор и Пузо (Россия). Жирный и потный, LP Делирий

9. Gutzul Magic Foundation (Россия/Украiна). Особняк, SP Особняк

10. Esso! Afrojam Funkbeat (USA/Cuba). Mariposa negra, LP Juntos!

11. The Pearlfishers (UK). A Woman on the Verge of Becoming a Cyclist, LP Love & Other Hopeless Things

12. Black Lips (USA). Locust, LP Sing in a World That's Falling Apart

13. Pulled By Magnets (UK). Cold Regime People Die, LP Rose Golden Doorways

14. Red River Dialect (UK). Blue Sparks, LP Abundance Welcoming Ghosts

