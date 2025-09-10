"Сжечь ведьму". Мать двоих детей арестовали за фразу из мема

38-летняя Евгения Рогозина из удмуртского города Можга уже четыре месяца находится в следственном изоляторе Екатеринбурга. Мать двоих несовершеннолетних девочек арестовали за комментарий в местном паблике под новостью о ценах на сливочное масло: министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что оно подорожало потому, что у россиян выросли доходы и они стали его больше есть. Жители Можги оставили около 60 возмущенных откликов, один из которых – известный интернет мем "сжечь ведьму" – написала Евгения Рогозина. После этого ее обвинили в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), внесли в список террористов и экстремистов, заблокировали все счета и арестовали. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Текст: проект Окно

"Каждый русский человек хотя бы раз должен побывать в Можге – потому что у нас лучшие сыры, лучшее молоко и лучшее сливочное масло", – сказала подсудимая Евгения Рогозина уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, когда та побывала в СИЗО Екатеринбурга.

По словам омбудсмена, она "пыталась понять, что за человек Рогозина, узнать ее мотивы". "Я видела многих террористов и экстремистов, и она ничего общего с ними не имеет", – заявила Мерзлякова по итогам встречи. Рогозина попросила уполномоченную передать письмо с извинениями министру Лут. Что и было сделано на этой неделе, сообщил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев. Также он уведомил о принесенных письменных извинениях генпрокурора России Игоря Краснова. "Рогозина Е.Н. глубоко раскаивается в случившемся и попросила нашу коллегу оказать содействие в передаче О.Н.Лут письма с личными извинениями. Полагаем, что этот факт заслуживает внимания государственного обвинителя по указанному уголовному делу", - говорится в письме генпрокурору.

Кроме президентского совета по правам человека за арестованную мать двоих детей вступились и правозащитники из "Мемориала", который признал Евгению Рогозину политзаключенной. Заявление министра сельского хозяйства Оксаны Лут о том, что сливочное масло подорожало потому, что люди стали его больше есть, оскорбило многих россиян, говорится в заявлении организации. "Многие увидели в нём издевательство. Среди десятков комментариев под новостью о заявлении министра в сообществе "Злой ижевчанин" нет ни одного одобрительного. Многие выражали шок, указывали на профнепригодность министра, писали, что зарплата выросла "у них, а не у нас". Евгения Рогозина – одна из множества комментаторов, которых возмутило заявление министра", – пояснили в "Мемориале".

В России с начала 2024 года, по данным Росстата, сливочное масло подорожало более чем на 30%. Среди причин роста цен министр сельского хозяйства Оксана Лут назвала увеличение доходов населения, что, по ее данным, повысило спрос, а также рост себестоимости производства, включая сырье, логистику и упаковку.

Постарадала за масло

Деревянные линейки можгинского деревообрабатывающего комбината "Красный октябрь" есть в ранце практически каждого российского школьника, в самой Можге поставили даже памятник линейке и угольнику в человеческий рост.

Есть в Можге, где живут 48 тыс. человек и которая находится в 100 км от столицы Удмуртии Ижевска, и другие предприятия. Литейный завод "Арсенал" специализируется на производстве литых изделий из чугуна, стали и цветных сплавов, "Можга-Редуктор" производит редукторы и осуществляет металлообработку, ОАО "Свет" выпускает стеклянную и пластиковую посуду. Но самый знаменитый из всех – молочный комбинат Можгасыр, чью продукцию так нахваливала Евгения Рогозина омбудсмену Мерзляковой. Предприятие это входит в топ лучших России по производству молока и молочной продукции, а в 2020-м году получило престижный титул "Лидер отрасли".

– Мы не поняли, почему масло так сильно подорожало: у нас тут в Можге и коровы прекрасные, и комбинат хороший, и качество продуктов отменное – мы только свое и берем, и вот, вроде бы, ничего у нас не изменилось – кроме цены, которая сильно выросла, – говорит жительница города, которая тоже оставила строчки возмущения под новостью про масло и комментарием профильного министра. Она просит не писать ее фамилию, чтобы тоже потом не оказаться в СИЗО. – Правда, никого не знаю, кто бы жить стал лучше, как заявила министр. Может, поэтому нас так ее слова и разозлили?

Но то, что случилось потом, повергло жителей Можги в еще больший шок. 13 февраля 2025 года суд отправил Евгению Рогозину под домашний арест, а вскоре её внесли в список Росфинмониторинга с пометкой о причастности к терроризму. В мае её уголовное дело поступило в военный суд. 9 июня суд по ходатайству прокурора ужесточил меру пресечения: ее отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Мама Рогозиной говорит, что Евгения действительно нарушила его дважды: один раз, когда заболела дочка, и она пошла в аптеку за лекарством. Второй – потому что отцу стало плохо с сердцем, и она побежала к нему. Заявление о нарушении условий домашнего ареста написала на Рогозину председатель домкома, выяснилось на суде.

Евгении Рогозиной 38 лет, всю жизнь живет в Можге. Она идивидуальный предприниматель – арендует небольшой магазин рыболовных товаров, в котором сама работает продавщицей. У нее две девочки от первого брака - младшая Арина пошла во второй класс, старшая Ксюша до ареста матери год жила с бабушкой в Ижевске, занималась в школе Олимпийского резерва, она чемпионка Удмуртии по плаванию, завоевала уже около 100 медалей, у нее семь кубков по многоборью.

– С февраля мы живем в аду, у нас большое горе, Женя в тюрьме очень мучается, – говорит мама арестованной Роза Вазиховна. – Мы в начале ничего не знали, а Женя зачем-то подписала, что ей подсунули, думала, что так ее в покое оставят. Мы потом уже нашли двух экспертов-лингвистов в Ижевске, которые дали заключения, что никаких призывов к терроризму в ее комментарии нет, но их экспертизы даже не стали рассматривать в суде. А мы люди простые, православные, ходим в храм. Живем дружно, все ради семьи и детей. Ксюша наша старшая – очень перспективная спортсменка, брассом занимается. Тренер ее увидела на соревнованиях и пригласила в команду. Ради Ксюши мы собирались переехать в Адлер, где прекрасные бассейны и она могла бы тренироваться. А вместо этого пришлось в Можгу вернуться, опеку вот на детей оформляем. И знаете – кто-то нам цветы приносит, чтобы поддержать, а кто-то доносы пишет.

Из Можги в СИЗО Екатеринбурга Евгению Рогозину везли в холодном вагоне.

– Она, бедная, очень сильно простыла, цистит у нее, мучается страшно, а ей даже лекарств нормальных не дают, кисту надо было оперировать, но дело закрутилось, не успела, – рассказывает ее мама. – В камеру к ней подсадили наркоманку, которая ее сразу избила... Когда Женя стала отказываться от показаний, ее в карцер начали сажать. Мы теперь знаем – если писем долго нет, значит опять в карцере. Передачу на суде у нас не взяли... А насчет "сжечь ведьму". Она ведь не сквернословит, они так с подружками ругаются, чуть что – "сжечь ведьму". Но это ведь и не про министра вовсе, а про цены. Она же сама закупками занимается, работает без выходных, продавца у нее не было.

Ирина Михайловна, друг семьи, знает Рогозиных с 1989 года.

– Женя окончила прекрасно школу, университет, у нее прекрасные девочки. О каком терроризме вообще можно говорить, я просто не понимаю, ни у кого, кто их знает, в голове это не укладывается! – возмущается она. – Да Женя мимо брошеной кошки или собаки не пройдет, домой их тащит, всех кормит. Сначала у брата в магазине торговала, потом сама бизнесом занялась – конечно, это не тот бизнес, чтобы по Мальдивам кататься, но на жизнь им хватало, папа девочек никогда им не помогал, жизнь у нее не сахарная была. Женя у нас всегда такая красавица, а теперь посмотрите, что с ней в тюрьме стало: она же синявка! У нее под глазами одна чернота, худющая как смерть. Но мне не только ее жалко, но и Розу, маму ее. Поеду с ней в следующий раз на суд – боюсь, что не выдержит она.

Пять лет назад Женя познакомилась во "Вконтакте" со своим вторым мужем Артуром, два года назад они поженились. Сам он из Казани, но переехал к ней в Можгу.

– Женя очень эмоциональный и неравнодушный человек, она добрая и остро чувствует несправедливость. Если она радуется, то радуется, если злится, то злится. Ну, вот такая она. Мы много не зарабатываем, и цены на продукты нас, как и остальных, очень волнуют, – говорит Артур.

Он часто уезжает в Казань, это 300 км от дома, где таксует. В Можге, по его словам, больше 100 тысяч рублей нигде не заработать.

Средняя начисленная зарплата в Удмуртии в первом полугодии 2025 года составила 74 тысячи рублей, по этому показателю республика занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе. С 1 января 2025 года МРОТ в Удмуртии стала 25 806 рублей. Для сравнения: в мае 2025 года средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей, достигнув 99 422 рублей.

Другие мужчины из Можги ездят на заработки в Елабугу, это в 60 километрах от города – там теперь делают дроны для фронта, зарплата от 80 тысяч. Или уходят на войну в Украину. Точное число завербовавшихся на фронт власти не разглашают. В апреле 2025 года начальник пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии майор Альберт Кононов сообщил, что "в Удмуртии выросло число желающих подписать контракт с Минобороны молодых людей". По его словам, основная масса контратников – жители сельских районов в возрасте около 40 лет. Разовая выплата в регионе при заключении контракта составляет 800 тысяч рублей.

Число погибших в Украине тоже не разглашается. Журналисты русской службы Би-би-си и Медиазоны по открытым источникам выяснили, что на войне погиб 2021 житель Удмуртии. В октябре 2023 года в Можге появилась аллея памяти в честь погибших на СВО (так российские власти и СМИ называют войну в Украине), где посадили 40 рябинок.

Жители Можги регулярно отправляют помощь российским бойцам, воюющим в Украине. Так, например, в мае этого года на фронт уехала "гуманитарка" шести штурмовым бригадам, где служат жители города. Сто кроватей от Можгинской районной больницы были переданы в госпиталь под Бахмутом, специально отшитое белье для тяжелораненых отправили в госпиталь Ростова-на-Дону. Так же на фронт регулярно отвозят маскировочные сети, антитепловизионные одеяла, электороинструменты и генераторы.

– У нас все фронту помогают, добровольно – никто нас не засталяет, – говорит жительница Можги, попросившая не указывать ее фамилию. – Женя тоже посылки отправляла, сама ее на почте видела. А ее брат раньше дроны собирал, пока ее не посадили и ему пришлось вернуться.

Номер 13202

Каждый месяц в перечень "террористов и экстремистов" попадает больше сотни человек, всего в нем сейчас 819 организаций и 18334 человека. Евгения Рогозина числится в нем под номером 13202. Правозащитные организации обвиняют Россию в злоупотреблении антитеррористическим и экстремистким законодательством.

Так, согласно заявлению Amnesty International, российская власть в последние годы "все чаще использует ложные, политически мотивированные обвинения в совершении преступлений террористической направленности", российские законодательство и практика смешивают "терроризм" с "экстремизмом", который определяется настолько широко, что может включать в себя любые формы мирной политической или общественной деятельности и протеста.

В перечень Росфинмониторинга включают без каких-либо процессуальных гарантий в виде судебного надзора, этот статус на практике невозможно оспорить и обжаловать – попавшие в список не могут тратить со своего же счета больше 10 тысяч рублей в месяц, что, по мнению правозащитников Amnesty International, представляет собой форму внесудебного наказания. Кроме формальных юридических ограничений включение в список несет множество других проблем: их увольняют и не берут на новую работу, такие же проблемы появляются и у родственников оказавшихся в списке.

Включенные в реестр Росфинмониторинга называют его "гражданской смертью". Процедура исключения из списка при этом крайне сложна: для этого нужно добиться прекращения уголовного дела, отмены приговора суда или дождаться погашения или снятия судимости. Из перечня "террористов и экстремистов" также должны исключать людей после их смерти, но из-за сложных бюрократических процедур даже в этом случае процесс занимает от полугода до года.

С начала российского вооруженного вторжения в Украину высказывания в соцсетях стали причиной около половины преследований по антивоенным статьям – по данным Новой Газеты.Европа, на конец 2024 года было почти четыре тысячи кейсов. В 2022 году 43% таких дел были возбуждены из-за постов и картинок в соцсетях, а в 2024-м – уже 57%. Всего с начала 2010-х в России было возбуждено более 30 тысяч дел за интернет-активность, среди которых мемы, призывы к протестам, комментарии и репосты.

"Российские власти систематически используют уголовную статью о призывах к терроризму для преследования своих критиков и запугивания общества. Случай Рогозиной – тому наглядный пример: её обвинили в призывах к терроризму и лишили свободы за один комментарий в соцсетях, – говорится в заявлении "Мемориала". – Мы считаем, что комментарий Рогозиной не был реальным призывом к насилию. Это фигуральное восклицание, которое выражает возмущение, а не побуждает к действию. У Рогозиной нет большой аудитории или авторитета, которые могли бы создать реальную опасность убийства министра. Она просто выразила своё мнение, пусть и в резкой форме и реализовывала своё право на свободу слова, гарантированное российским и международным правом: в её действиях нет состава преступления".

"Адские бездны безумия"

Дальше будет только хуже, потому что "бьют не по тем, кто кричит "долой" и их действительно слышно, а по рядовым", считает адвокат, работащий в России и попросивший не указывать его фамилию.

– Всех ярких противников режима посадили или выдавили из страны, то есть перебили, а план по поиску террористов и экстремистов никто не отменял: показывать работу все равно надо, – замечает он. – Вот и хватают всех подряд.

По его словам, арест за интернет-мем – это новое "слово и дело" 21 века (при Петре I стоило произнести эти два слова и указать на кого-то, чтобы его немедленно доставили в тайный приказ, где допрашивали и часто пытали).

– "Бей своих, чтоб чужие боялись" – вот по такой схеме и действуют правоохранительные органы. Народ у нас в целом не цивилизованный, пока всех соседей не пересажают, не поймут, что нигде ничего писать нельзя, даже на кухне своей лучше молчать, потому что доносительство сейчас развито не хуже, чем в сталинское время, – поясняет адвокат. – Бьют наотмашь, им неважно, что вообще ни за что отправили в СИЗО мать двоих несовершеннолетних детей, главное, чтобы просто все заткнулись и никуда не жаловались, тем более не писали в интернете. И сроки за это придумывают чудовищные, потому что главное – всех запугать.

– Мем "сжечь ведьму" означает "не надо нам вешать лапшу", "мы вам не верим", на призывы к насилию или каким либо действиям тут даже намека нет, – говорит филолог Светлана Друговейко-Должанская, член орфографической комиссии РАН и филологического совета Тотального диктанта, бывший преподаватель филфака СПбГУ. Ее уволили из университета осенью 2023 года, когда она выступила независимым экспертом в суде по делу Саши Скочиленко о распространении фейков об армии. Тогда на комиссии по этике ей предъявили претензию, что она "с сарказмом отзывается о компетенции коллег". Друговейко-Должанская заявила, что нашла ошибки в экспертизе следствия, которую проводила другая сотрудница СПбГУ – кандидат филологических наук Анастасия Гришанина.

Мем "Сжечь ведьму" появился благодаря абсурдному контексту фразы. В русскоязычном интернете она стала использоваться для выражения недовольства, удивления или иронии по отношению к чему-то абсурдному или возмутительному, заменяя оригинальное выражение "сжечь на костре". Популярной ее сделал аниме-сериал "Сжечь ведьму" (Burn the Witch) Тити Кубо, одноименные манга и аниме.

– Эту фразу надо рассматривать всю вместе, а не по словам, потому что каждое слово лишено того смысла, которое появляется в самой фразе. Это как если бы за фразу "судью на мыло" обвинили в возрождении фашизма и печей, а за другой популярный интернет мем – "убейся об стену" – привлекли как за призывы к суициду, – поясняет филолог. – Между тем в уголовном деле есть экспертиза, ее же изучают судьи на процессе, и эта экспертиза увеличивает адские бездны безумия, признавая в ней то, чего там и близко нет.

Родные Евгении Рогозиной подчеркивают, что их семья очень далека от политики и им "все нравится". Они не понимают, почему так жестоко сейчас обходятся с их Женей и очень надеются, что суд "во всем разберется" и ее отпустят к детям.

По данным ОВД-Инфо, большая часть приговоров по делам о призывах к терроризму или публичном оправдании терроризма, вынесенных в 2023 году, – это приговоры со штрафами. В 2024 году уже преобладает лишение свободы. Большую часть осужденных в 2024 году, по данным центра "Сова", составили те, кто высказывался на тему событий в Украине: это почти половина всех приговоренных – 49%. Второе место делят осужденные за этноксенофобные высказывания и высказывания против властей – их оказалось по 19%; 10 % пришлось на наказанных за посягательство на традиционные ценности, лишь 5% – за высказывания, относящиеся к религии. 59% наказанных за публичные высказывания против властей были приговорены к реальным срокам лишения свободы.