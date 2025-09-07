"Я был и остаюсь на стороне Украины". 12 лет колонии за антивоенные видео

5 сентября 2025 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 36-летнего жителя поселка Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Игоря Якуничева виновным по статьям об "оправдании терроризма", "дискредитации российской армии", "распространении недостоверных сведений про Вооружённые силы России" и "публичных призывах против государственной безопасности" – в общей сложности Якуничеву было предъявлено семь уголовных обвинений.

Текст: проект "Окно"

При помощи следователя СК ЯНАО Александра Варапаева, который известен тем, что отказался выдать тело Алексея Навального матери, Якуничеву присудили 12 лет колонии за посты о Буче и Каховской ГЭС. Якуничеву также запретили на пять лет администрировать сайты и каналы.

"Физически, думаю, не выдержит"

– 12 лет тюрьмы – человеку, которому требуется операция по замене позвонков! Это верная смерть! У него в изоляторе уже появилась киста, которая растет уже несколько месяцев на скуле возле лимфоузла – за это время они дажене допустили медиков, не назначили прием у врача, – возмущается мать Игоря Оксана Якуничева. – И при этих вводных данных судья посмел сказать, что он учел состояние здоровья сына при вынесении приговора. 12 лет – это просто убийство. Морально сын готов, он не признает вину, отказывается. Но физически, думаю, не выдержит – никакого медикаментозного лечения не предоставляют, всем просто плевать. Опухоль уже, как шар, снаружи выросла.

По словам матери, она больше года безуспешно добивается проведения медэкспертизы позвоночника, где вместо одного из позвонков Игорю больше 15 лет назад был установлен имплант.

– Еще во времена студенчества в Омском университете у Игоря была травма позвоночника, поставили имплант – его нужно обновлять через какое-то время, и еще год назад его надо было проверить и решить, что делать дальше. Видимо, пришла пора менять, потому что тогда же у сына начались боли в позвоночнике, но он был уже в СИЗО и этим никто не занимался. Я ему передавала препараты, снимающие воспаление, обезболивающие – ему их в изоляторе просто не передавали. Причину при этом никак не объясняли. Я боюсь, что с этим позвоночником и этой опухолью он просто умрет там. Они просто убивают моего сына этим сроком, – говорит Оксана Якуничева.

После ареста Игорь несколько раз жаловался в прокуратуру на отсутствие лекарств в СИЗО. Также он утверждал, что один из оперативников угрожал ему "расправой сексуального характера" из-за регулярных жалоб на условия содержания. По словам Якуничева, при задержании и допросе его пытали.

– Летом 2023 года они вломились уже конкретно. Игоря прям в пол впечатали, мать кричала: "У него позвоночник сломан! Не бросайте его на пол!" Но куда там, приложили дай Боже. У Игоря имплант стоит вместо позвонка еще со студенчества. Он, когда учился в Омском университете, потерял ключи и полез через окно в общагу, балкон был ветхий, обломился и он упал на спину – с тех пор у него куча диагнозов: остеохондроз шейный, грудной и поясничный. А когда волнуется – может прихватить, грудь сдавить и как бы дышать становится невозможно. И вот такого больного, практически инвалида, они крутили и на пол бросали. Интересно, что камера, которую включил Игорь, продолжила писать даже после его падения и почти всю "крутку" засняла. Игорь позже вернулся из ментовки, восстановил запись и выложил на канал. Визгу от полиции было! – говорит его приятель Иван (имя изменено для безопасности собеседника). – И на фоне слышно, как дико они орут: "Руки! Руки за голову!" Кому? Инвалиду. И как Игорь просит: "Коты! Осторожно, коты!", чтобы они его питомцев не затоптали. Это просто жесть!

После визита полиции Якуничеву стало известно, что против него еще в конце марта 2023 года заведено уголовное дело о военных фейках (ст. 207.3, ч. 1 УК РФ). В ноябре и декабре 2023 года на Якуничева было заведено еще два уголовных дела по одной и той же статье – об оправдании терроризма (ст. 205.2, ч. 2).

– Повод – видео о легионе "Свобода России" (с благодарностью за донаты в борьбе с "Путинской Россией") и о Каховской ГЭС. Это были даже не его видео, а репосты других СМИ на его странице во "ВКонтакте", – говорит его родственница Татьяна (имя изменено по ее просьбе). – Позже стало известно о деле по статье о повторной "дискредитации" армии (ст. 207.3, ч. 1), потом его, вроде, объединили с одним из дел по 205-й в одно производство. Но количество дел ужасающее, согласитесь? Ему регулярно приходили оповещения, что какое-то видео "по решению прокуратуры" с его страницы удалено. Он уже не восстанавливал, хотя и принципиальный, просто устал, надоело.

К весне 2024 года стало известно, что к трем уже имевшимся делам за "военные фейки" и "оправдание терроризма" силовики добавили Якуничеву еще два по тем же статьям.

1 апреля 2024 года у Якуничева прошел повторный обыск, после которого его насильно госпитализировали в психиатрическую больницу в поселке Винзили в Тюменской области "для стационарной экспертизы". После окончания экспертизы его привезли в суд, который изменил ему меру пресечения с запрета определенных действий на содержание под стражей - Якуничева поместили в СИЗО ямальского города Лабытнанги.

В конце декабря 2024 года защите Якуничева сообщили о том, что против Игоря завели седьмое уголовное дело – его обвинили в "публичных призывах к деятельности против безопасности государства".

Все семь уголовных обвинений – за посты в соцсети против войны. В материалах дела следователь Александр Варапаев отмечает, что с марта по август 2022 года Якуничев опубликовал во "ВКонтакте" несколько видео, посвященных убийствам гражданских лиц в городе Буча под Киевом во время оккупации российской армией. Также он размещал посты о разрушении Каховской ГЭС и деятельности воюющего на стороне Украины легиона "Свобода России". В этой соцсети у него в друзьях 1 человек и 3 подписчика.

Якуничев – уроженец поселка Пангоды на полуострове Ямал. Сначала он работал слесарем, а после сокращения (незаконного, по его мнению) – дворником. До 2022 года в своем видеоблоге "Бесконечность не предел" (сейчас 106 подписчиков, на момент ареста в марте 2023 года – 96) Якуничев отстаивал перед местной администрацией права односельчан на жилье и трудоустройство. После февраля 2022 года он стал публиковать антивоенные видео и ролики о полицейском беспределе, в том числе с записям того, как полиция вламывается в его квартиру и избивает Игоря на глазах матери.

"Все буде Україна"

Правозащитники, знакомые с делом, отмечают, что Якуничеву назначили один из самых больших сроков среди тех, кого судят за антивоенные посты. Адвокаты считают, что главная причина такого большого срока – отказ Якуничева признать себя виновным в оправдании терроризма и дискредитации армии за его публикации против войны.

Выступая с последним словом, Якуничев отказался признать вину и выразил поддержку легиону "Свобода России", "Русскому добровольческому корпусу" и "Батальону имени шейха Мансура", которые, по его словам, "отстаивают независимость Украины".

"Я был и остаюсь на стороне Украины. Украинцам, которые не потеряли надежды и веры, я хочу сказать слова: "Все буде Україна". Все предъявленные обвинения в свой адрес отвергаю и не признаю", – заявил Игорь в последнем слове на суде.

Свои публикации на суде Якуничев объяснил тем, что таким способом "систематизировал факты военных преступлений" российской армии. По всем случаям военных преступлений, выявленных независимыми журналистами, Якуничев до сих пор отправляет заявления в Минобороны, требуя от ведомства провести проверку "на наличие состава военных преступлений российских войск".

На заседании Игорь Якуничев также отметил, что расследованием его дела занимался следователь по особо важным делам Александр Варапаев. Он стал известен тем, что отказывался выдавать тело погибшего в колонии в Харпе политика Алексея Навального его матери Людмиле. Именно Варапаев, по словам Якуничева, в итоге переквалифицировал статьи на более тяжкие.

– Его поместили в одиночную камеру изолятора. Его принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу. Отказывали в лекарствах и на этом фоне допрашивали – разве таким образом следствие не делало все, чтобы ему назначили самый максимум?! Конечно, он [следователь Варапаев] приложил руку к этому ужасному сроку. Впрочем чему удивляться. Мы уже слышали, что это за человек – он другой матери тело сына не хотел выдавать. Для такого 12 лет жизни человеку за публикации – вообще ни о чем, – говорит Татьяна.

Сейчас сам Якуничев и его родные надеются на то, что со временем его обменяют на российских военнопленных в Украине.