Слависты под прикрытием. Дайва Нуриева – о конгрессе в Париже

В конце августа в Сорбонне проходил XVII Международный конгресс славистов . Такие конгрессы – престижное мероприятие для ученых, изучающих славянские языки. Во Франции он проводился впервые, а вообще бывает раз в пять лет. С 1929 его отменяли только трижды: из-за Второй мировой войны, из-за разрыва советско-югославских отношений, и теперь из-за российско-украинской войны. Очередной конгресс должен был состояться в 2023 году. Но в феврале 2022 Россия напала на Украину, рассчитывая “взять Киев за три дня”. Слависты перенесли конгресс на 2025 год, с запасом. И все-таки война не закончилась ни за три дня, ни за три года.

Все это время не утихали споры о проведении конгресса. Их вели национальные комитеты, из которых состоит Международный комитет славистов. Украинский комитет настаивал, что нужно подождать до конца войны. Эта позиция не нашла поддержки у большинства участников голосования в сентябре 2024 года. Тогда в декабре появилось эмоциональное открытое письмо с фронта от украинских филологов и историков : “В то время, когда российский солдат, вооруженный мировоззрением "русского мира" убивает украинцев на украинской земле, российский ученый будет распространять эти идеи с трибуны Международного съезда славистов в Сорбонне”.

Призыв дисквалифицировать всех российских участников тоже был отвергнут. Европейские ученые последовательно отказывались применять к россиянам принцип коллективной ответственности. Указывалось, что те из-за санкций и так не могут получить французскую визу, а даже если смогут приехать, то лишь в частном порядке, поскольку французским университетам запрещено сотрудничать с российскими. "Кроме того, представляется маловероятным, что на Международный конгресс славистов приедут люди, которые поддерживают официальную политику Путина", – зафиксировано в протоколе одного из заседаний международного комитета в 2023 году.

В итоге на конгрессе не было официальных делегаций не только от страны-агрессора и её союзницы, то есть России и Беларуси, но и от Украины. Участники от всех этих стран приехали или выступили онлайн в индивидуальном порядке, хотя их кандидатуры, судя по всему, были согласованы с национальными комитетами этих стран. О каком-либо отборе и проверках репутации участников из России и Беларуси на международном уровне данных нет. И действительно, среди них оказались те самые Z-ученые, о которых предупреждали украинские фронтовики…

На открытии съезда прочитал речь писатель Борис Акунин. Этим летом на родине его заочно приговорили к 14 годам заключения по надуманным обвинениям в “содействии терроризму”, “оправданию терроризма” и уклонению от обязанностей “иностранного агента”. Акунин пессимист в отношении будущего России. “Можно бороться с диктатором, но бороться с 87 процентами соотечественников, поддерживающих диктатора, занятие бессмысленное, подумал я. И уехал из России”, – сказал он.

Безусловно, среди пресловутых 87% есть и учёные. Теперь у филологов появилась возможность неплохо подрабатывать, составляя лингвистические экспертизы для судов по многочисленным политическим делам: оскорбление представителей власти, реабилитация нацизма, оправдание терроризма, возбуждение ненависти, экстремизм… Эти экспертизы генерируются в России в рамках отдельной дисциплины, “юридической лингвистики”. По этой специальности во многих университетах открыты магистратуры , а темы для дипломных работ студентам предлагают заинтересованные ведомства, в том числе российский департамент цензуры – Роскомнадзор.

Каждый год в России открывают сотни уголовных дел за высказывания, в основном за посты и комментарии в интернете. Основным доказательством совершения преступления для суда становится экспертиза, которую проводят лингвисты, религиоведы или историки. Эти экспертизы стандартно подтверждают версию следствия. Одна из немногих, кто пытался противостоять системе и написал положительную экспертизу по делу санкт-петербургской художницы Саши Скочиленко (её всё равно приговорили к семи годам за замену ценников в супермаркете на антивоенные листовки), филолог Ирина Левинская, в интервью “Новой газете” говорила так: “Сегодня суд в России – это машина, которая уничтожает людей. И я считаю, что в основе уничтожения лежат экспертизы и находятся эксперты. То, что они делают, – серьезное преступление. Такие эксперты – преступники, которых самих надо судить”.

К участию в парижском конгрессе была допущена профессор из Санкт-Петербурга Лилия Рашидовна Дускаева с докладом на тему “Языковые новации в метаязыке Telegram-каналов”. Звучит невинно, но Дускаева как раз из тех, кто специализируется на “речевых преступлениях”, за которые репрессивная машина сажает людей. Вот, например, её статья “Дискурсивный анализ текстов националистической направленности в практике проведения лингвистической экспертизы”. Там можно ознакомиться и с образцом её экспертизы по делу об экстремизме:

“Содержательно и формально все проанализированные тексты направлены на пропаганду, с помощью которой в массовом сознании формируется и подкрепляется отрицательный образ русских. Это намерение прочитывается уже в саркастических и бранных заголовках. Коммуникативный замысел автора дискурса – передать презрительное отношение к России и русским. Реконструкция интенций предложенных семи текстов форума показывает, что всех их отличает экспрессивная, крайне агрессивная форма выражения враждебности к русским и к России: русским приписываются пустое хвастовство, стремление гиперболизировать достоинства своей страны, враждебные для всех соседей бравада и патриотизм, недружелюбные действия по отношению к народам всех соседних стран; все сегодняшние несчастья народов соседних стран объясняются агрессивностью русских в прошлом, настоящем, будущем. В ходе содержательного анализа приходим к выводу, что тексты конфликтогенны, поскольку они не только выражают вражду, но и имеют экстремистски-националистическую заряженность”.

После полномасштабного вторжения России в Украину профессор Дускаева оседлала тему “информационной войны”. В апреле 2023 года она выступила в оккупированном Россией Луганске на конференции по военной журналистике . В своем докладе “Научное возражение как аргумент в информационной войне” Дускаева рассказала, как российские учёные раскрыли “преступный замысел” “военного противника” России, Великобритании, и отразили ее “информационную атаку”.

Лилия Дускаева восхищается героями “информационной войны” – российскими пропагандистами-военкорами. Вот что она говорит в интервью проекту “300 лет Санкт-Петербургскому университету. Наставники”:

“Мне <...> очень импонируют некоторые военные журналисты сегодня. Так получилось, время диктует свои приоритеты. И еще года три назад никто не говорил искренне о любви к своей стране, об уважении к своему народу, к своей земле.”

Дускаева не рядовая участница конгресса, а глава секции “Славянские языки в диалоге социальных сетей: языковые традиции и новации”. И это не случайно, ведь она и между конгрессами занимает пост главы комиссии по славянской медиалингвистике .

Выступить на конгрессе в Сорбонне Дускаевой не удалось. Но не потому, что организаторы решили её “отменить”, а по техническим причинам. “Я не приехала на конгресс, потому что организаторы мне не могли прислать приглашение для оформления визы, гранта. На свои деньги (оплатить проезд до Парижа, проживание, питание) приехать было для меня нереально!” – пояснила нам профессор.

Как следует из итоговой программы конгресса , туда пригласили и коллегу Дускаевой по кафедре Екатерину Щеглову с докладом под зубодробительным названием “Лингвокреативность в паратексте новостных лент Telegram-каналов”. Дускаева и Щеглова вообще падки на креативность. Так, в 2020 они в соавторстве опубликовали в журнале “Медиалингвистика” (главред которого всё та же Дускаева) статью о пранке, жертвой которого стала американская конгрессвумен Максин Уотерс. Об этом пранке много писали провластные российские СМИ. Как объясняют Дускаева и Щеглова, “источником комизма стало противоречие между чванливостью представителей политического истеблишмента США, какими они предстают в российских медиа, и их невежеством”. И далее: “Для современных российских политических медиа характерна направленность вектора сатирической модальности против внешнего врага. Им стали для России инициаторы санкционной политики, авторы нелепых обвинений против нашей страны”.

Возглавляемую Дускаевой комиссию Международного комитета славистов можно назвать комиссией по Z-медиалингвистике. Членом её является, например, ученица и соратница Дускаевой Любовь Иванова. Эти комиссии не переизбираются, принятый туда учёный теоретически может оставаться на этом месте пожизненно. Так что хотя для участия в этом конгрессе Иванова не заявлялась, скажем немного и о ней.

Под руководством Дускаевой Иванова защитила диссертацию “Речевая репрезентация межтекстовой диалогичности в медиадискурсе международных отношений”. Выражаясь человеческим языком, это о том, как на Западе плохо пишут о России.

Свою миссию филолог Иванова почему-то видит в решении геополитических проблем России и Европы, о чём прямо пишет в своей диссертации:

“Полученные в ходе исследования данные могут дать основу для работ по гармонизации медиадискурса международных отношений, по выстраиванию диалога с ключевыми европейскими державами в современных условиях, когда международная повестка дня становится насыщенной конфликтогенными элементами, приобретает конфронтационную тональность.”

При этом старается Иванова вовсе не для России (которая и так, по её мнению, ведёт диалог миролюбиво), а для Запада:

“Лингвистическая репрезентация иллокутивности смысловых позиций Великобритании и Германии в их взаимодействии с Россией обнаруживает господство осуждения и обвинения, характерных для конфликтного общения. Российским СМИ свойственна другая семантика иллокутивных значений, прежде всего призыв к диалогу”.

Исследователю специфически русской ветви христианства, старообрядчества, историку Александру Кострову, на конгрессе разрешили выступать по Zoom, решив тем самым проблему с визой и дорожными расходами. Он тоже не рядовой участник, а член постоянно действующей комиссии по изучению старообрядчества . К сожалению, его коллеги по комиссии, присутствовавшие в в Сорбонне, отказались сообщить нам, удалось ли Кострову прочитать доклад.

Научной работой Костров занимается в далёком сибирском Иркутске. На официальном сайте Иркутского государственного университета указано , что Костров не только состоит в Международном комитете славистов, но и возглавляет Совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при областном управлении Министерства юстиции России, является экспертом Комиссии по национальным отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области, экспертом Федерального агентства по делам национальностей, а также входит в областной общественный совет при Министерстве внутренних дел. Не надо обманываться словом “общественный” в названиях этих структур, их реальной задачей является обслуживание репрессивной машины. Зачастую под видом “общественности” туда входят те же силовики, только бывшие.

Особенно интересен в этом списке Совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Да, религиоведы тоже зарабатывают на репрессиях. Конкретно в Иркутской области, например, на преследовании Свидетелей Иеговы. Это вероисповедание не просто лишено в путинской России регистрации, но запрещено как экстремистское. Свидетели Иеговы попадают за решетку только за то, что читали Библию с единоверцами. По данным Правозащитного центра “Мемориал” на 4 сентября, уголовному преследованию подверглись 623 российских Свидетеля Иеговы. Вот один из публичных отчётов иркутских силовиков от того самого 2022 года:

“В октябре текущего года следователями СК при участии сотрудников УФСБ России по Иркутской области, ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области, бойцов спецназа "Гром" и Росгвардии лица, причастные к преступной деятельности были задержаны. На основании ходатайства органов предварительного следствия судом 8 участникам данной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному обвиняемому избран домашний арест. В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство, мужчина объявлен в федеральный розыск. Объем уголовного дела составил 41 том. В ходе следствия проведено свыше 20 различных судебных экспертиз, в числе которых религиоведческие, лингвистические и компьютерно-технические…”

Здесь говорится о задержании таких же безобидных верующих, которых можно встретить в любом европейском городе с журналами “Сторожевая башня”, а в Иркутске встретить как раз нельзя, потому что эти журналы считаются “экстремистскими материалами”. Без очередных религиоведческих экспертиз тут не обошлось. Кстати, все девять задержанных в 2024 году иеговистов получили от трёх до семи лет тюрьмы.

В открытом доступе нет данных, лежат ли в судах экспертизы за подписью самого Кострова. Имена экспертов, лингвистов и религиоведов обычно не раскрываются, так что никак не вредят репутации ученых.

Как и медиалингвисты, Костров мыслит глобально. Он даже написал для студентов учебник “Геополитика”. Учебник посвящен “российским офицерам, их жёнам и детям”. Там Костров рассказывает о противостоянии двух великих стран-цивилизаций, России и США, и о грядущем реванше. Один из “классиков геополитики”, труды которых компилировал Костров – знаменитый современный российский идеолог фашизма Александр Дугин. Его Костров настоятельно рекомендует к прочтению в списках литературы после каждой главы. Такой “Учебник” можно было бы переиздать и в не столь далёкой от Иркутска Северной Корее:

“Каждый россиянин должен защищать и реализовывать национальные интересы в рамках своей повседневной жизни и профессиональной деятельности”.

“Тоталитаризм развивается как эффективный инструмент модернизации и защиты своих национальных интересов в рамках мирового пространства”.

“Если в основе «европейских ценностей» лежат в основном европейские интересы, то в основе «общечеловеческих ценностей» в их радикально либеральной редакции лежат американские интересы, а именно интересы американского интернационального олигархата (контролирующего большую часть транснациональных корпораций) и американского общества как его социальной базы. Навязывание «общечеловеческой культуры», «общечеловеческих ценностей» и «общечеловеческих интересов» осуществляется через разные культурные, социальные, экономические и политические стратегии”.

Пример другого историка из числа участников конгресса, профессора Александра Строканова, показывает, что проблема не в российском гражданстве. Потому что живёт он в США и читает тамошним студентам курсы вроде “Mystery of Russian Soul and Culture”. И русский язык преподаёт по оригинальной методике :

“В своей собственной педагогической практике я всегда исходил из подхода, что моя задача не просто научить русскому языку, а воспитать русским языком, культурой и историей России. А здесь без политики просто не обойтись. Сегодня, в условиях чудовищного разгула русофобии во многих "западных" странах, говорить правду о России является самой настоящей политикой”.

В 2020 году профессор выиграл в интернет-викторине “Крым в истории Русского мира”. В 2022-м он очень переживал из-за отключения пропагандистского телеканала Russia Today в США:

“Они могут меня убить, растоптать, лишить работы и всего, даже заключить в концлагерь! Но они никогда не смогут заставить меня не быть Русским!"

В отличие от иркутских Свидетелей Иеговы, Строканов каким-то чудом избежал заключения, которое, по его мнению, ему грозило. В 2023 проф. Строканов на конференции в Петербурге делал доклад о “медийных инструментах и стратегиях киевского режима по внедрению концептов русофобии в обыденную коммуникацию и повседневные практики”. Для Сорбонны он, как и остальные, выбрал доклад с менее политизированной формулировкой: “Диалог пранкеров в оценке участников сетевой коммуникации”.

Следующий конгресс пройдет в 2029 году в Праге, хотя с такими участниками, как в этот раз, можно было бы запланировать его и где-нибудь в оккупированной Россией части Украины, а главой мероприятия назначить Александра Дугина.





Дайва Нуриева – журналистка, блогер

