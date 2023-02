Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Двести шестьдесят первый выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён музыкантам стран Андского пояса, исполнявшим композиции в стиле кумбия, но, знаете ли, негромко. Рок-критик Артемий Троицкий убеждён, что тем не менее эти парни и девчонки способны заткнуть за пояс самые что ни на есть духовые оркестры.

Когда-то я уже рассказывал в "Музыке на Свободе" об авантюрном франкфуртском лейбле Analog Africa. Так вот, обчистив базары и распотрошив архивы западной и восточной Африки, его неутомимый хозяин Сами Бен Реджеб пересёк Атлантику и занялся тем же промыслом исследования музыкальных архивных залежей в Южной Америке. Сначала освоил афролатинскую Колумбию с её зажигательной кумбией (об этом у нас в подкасте тоже шла речь), а теперь добрался и до тихоокеанской части континента. Результат – великолепная компиляция с более чем загадочным названием "Сатурн 2000: Ребахада Сонидерос 1962–1983". Скажу сразу: никакого отношения к астрономии альбом не имеет; Saturno 2000 – это всего лишь эффектное название одной из представленных пьес. А вот с La Rebajada de los Sonideros история куда более интересная.

Инструментарий ребахады – типичный для бит/рок-групп 1960-х и 1970-х

Sonideros – "звуковики", от испанского sonido ("звук"). Так назывались небольшие ансамбли, игравшие плясовую кумбию в ресторанах и на танцполах. Однако кумбия – музыка вполне дикая, "африканизированная", и по мере проникновения в Перу, Эквадор и Венесуэлу "северных" влияний из США и Европы запросы танцующей публики сместились от неистовых афроритмов к более мелодичному и сдержанному. Вот тут-то и появилась rebajada – в переводе с испанского "пониженная", а в данном контексте скорее "приглушённая" версия оригинального колумбийского стиля. Инструментарий ребахады – типичный для бит/рок-групп 1960-х и 1970-х: электрогитары, орган, бас-гитара, ударная установка плюс обязательная латинская перкуссия. Музыка преимущественно инструментальная. В каком-то смысле ребахаду можно считать "бедным" родственником и предтечей! – латин-рока Карлоса Сантаны. Тем более что в Мексику стиль тоже проник с юга и стал там невероятно популярен.



Со сборника Saturno 2000 я выбрал четыре разных по звучанию и настроению трека. Начинаем с Los Feos ("Страшилы" или "Пугала") из волшебного (я бывал там!) городка Икитос в перуанских верховьях Амазонки. Соло-гитарист и худрук – Рауль Йерена Васкез. Feito Parrandero (запись 1970 года) – бодрый американизированный сёрф-рок, звучавший бы абсолютно органично на дисках Линка Рэя или The Ventures. Кроме испанского названия (можно перевести как "Праздник гуляк") латинской специфики я не обнаружил.



Уго Бланко и его "Странствующая арфа" прибыли из столицы Венесуэлы Каракаса. Композитор, гитарист и электрический арфист, Бланко специализировался на музыке романтичной, а если танцах, то медленных. Что идеально иллюстрирует красивейшая композиция "Бесконечность", впервые изданная в 1962 году на альбоме Balada del bombardino. Больше всего напоминает классную киномузыку в духе Морриконе. Бланко умер в 2015 году в возрасте 75 лет, но музыка его из разряда "нетленки", и пластинки переиздаются по сей день. В частности, отреставрированный альбом Infinito увидел свет в 2021 году.



Совсем по иному звучит ребахада в исполнении Junior y su equipo ("Малой и его команда") из Эквадора. La Borrachita" ("Пьянчужка") – забавная танцевальная пьеса с солирующим электроорганом: так и видишь куражную дамочку, нетвёрдой походкой выделывающую кренделя на полуночном танцполе. Запись 1979 года; в оригинале вышла на альбоме с прекрасным названием Ritmo, vino y amor – "Ритм, вино и любовь".



В буклете компиляции "Сатурн 2000" данных о представленных артистах, к сожалению, очень мало, а то и вовсе никаких. Поэтому пришлось исследовать ребахаду разных стран самостоятельно. С Loe Ecos было сложнее всего, поскольку групп с таким названием я обнаружил несколько. Самая экзотичная из них – "Эхо" (во множественном числе) из Боливии: гаражно-роковый квинтет с 11-летней девочкой-барабанщицей по кличке Терсо. Но углублённые изыскания со всей определённостью доказали: пьеса "Бандитская фуга" принадлежит Los Ecos из Лимы.

Перуанская группа записала пять альбомов в период с 1973 по 1980 года; La fuga del bandido вышла на оборотной стороне сингла “Взрывная кумбия” в 1980-м. Это роскошная психоделическая ребахада с попеременно солирующими гитарой, флейтой, органом и синтезатором. Редко когда записи "из склепа" провоцируют меня на дальнейшие раскопки, но "ребахада сонидерос" именно тот случай. Захотелось ещё!

Плейлист 261-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Clinic (UK). Fantasy Island, LP Fantasy Island (Domino)

2. Sainkho vs. Alexander Zaitsev (Тува/Россия). Time style, LP Ethno Tribal B.P.M. (Free Flight)

3. Dax Riggs (USA). Gravedirt оn My Blue Suede Shoes, LP Say Goodnight to The World Possum)

4. Dax Riggs (USA). Night is The Notion, LP We Sing of Only Blood or Love (Fat Possum)

5. Daga Dana (Poland/Украiна). Goi ty nashe Pani, LP Tobie (Agora Muzyka)

6. Los Feos (Peru). Feito parrandero, LP Saturno 2000: La rebajada de los sonideros 1962–1983 (Analog Africa)

7. Hugo Blanco Y Su Arpa Viajera (Venezuela). Infinito, LP Saturno 2000: La rebajada de los sonideros 1962–1983 (Analog Africa)

8. Junior Y Su Equipo (Ecuador). La Borrachita, LP Saturno 2000: La rebajada de los sonideros 1962–1983 (Analog Africa)

9. Los Ecos (Peru). La fuga del bandido, LP Saturno 2000: La rebajada de los sonideros 1962–1983 (Analog Africa)

10. Desire Marea (South Africa). Zibuyile izimakade, LP Desire (Izimakade/Mute)

11. Magdalena Bay (USA). Something For 2, LP Mercurial World (Luminelle)

12. Guillaume Loizillon ft. Ben Ritter (France). Cop’s Song, LP Collapsus (Trace Label)

13. Imandra (Finland). Sortunut Aäni, LP Kanteletar (Alba)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – GOOGLE PODCASTS