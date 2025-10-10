"Выглядит кощунственно". Споры вокруг двух изданий книги Навального

Русское и английское издание мемуаров Алексея Навального "Патриот" различаются почти на сто страниц. На это обратил внимание известный российский врач и общественный активист Андрей Волна, живущий сейчас в Эстонии. Он прочитал русскоязычное издание и очень удивился тому, что оно заканчивается эпилогом, датируемым 22 марта 2022 года.

"После этого как раз начались очень важные, яркие антивоенные высказывания Алексея Анатольевича по поводу мобилизации, по поводу войны, по поводу того, что России придётся возвращать Украине её территории, придётся выплачивать репарации и так далее. И меня очень удивило то, что это не вошло в книгу", – признаётся Андрей Волна в интервью Радио Свобода.

При этом от политолога Марии Снеговой Волна узнал, что в англоязычной версии книги Навального есть дневники Алексея и от 2023, и даже от 2024 года, то есть совсем незадолго до смерти. По словам медика, его сильно поразило, что оригинальное издание (на русском) короче английского перевода на 98 страниц. Со Снеговой они решили, что "Патриота" на английском просто дополнили. В итоге Волна задался вопросом, "зачем для русскоязычного читателя нужно было посмертно кастрировать автобиографию Алексея Навального?"

Однако редактор русскоязычного издания "Патриота" Варя Бабицкая, а затем и один из руководителей объединяющего соратников Навального Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков заявили, что не существует какой-то одной, отдельной версии книги Навального для иностранцев. Тем не менее они подтвердили, что русское издание действительно отличается от англоязычного.

"Не было ни малейшего злого умысла исключить украинскую повестку (или иное). Были только редакторские соображения", – настаивает Бабицкая. По её словам, дневник и пост в инстаграме – жанрово разные вещи. К тому же посты Навального уже были опубликованы и доступны русскоязычным читателям и так, в отличие от англоязычных. Редактор, правда, признаёт, что в России из-за блокировки Инстаграма эти посты могут быть не доступны людям, но "в таком случае человек и книжку купить не сможет. И не купит, скорее всего".

В своём разъяснении Леонид Волков подчёркивает, что "инстаграмные посты не были частью книги и не предназначались для книги, но редакторы иноязычных изданий сочли важным их добавить". Поэтому несправедливо говорить, что кто-то "отцензурировал книгу Навального на русском языке".

"Есть КНИГА Алексея, которую он написал. Она состоит из того, что он успел написать в Германии, и тюремных дневников. Есть инстаграмные посты, которые НЕ книга. Иностранные редакторы приняли решение добавить избранные посты для иностранных читателей. Русские редакторы приняли решение не добавлять", – отметила в разговоре с Радио Свобода многолетняя пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая после его смерти стала представлять Юлию Навальную.

Андрей Волна настаивает, что всё-таки "Патриот" вышел почти год назад в один день на разных языках как одна и та же книга. "Если бы это были разные книги, не было бы вообще никаких вопросов. Но эта книга, которая претендует на документальность, на то, что там последние годы, месяцы, недели и дни жизни Алексея. Мне показалось, что такая разница в изданиях не является правильной. И именно поэтому я опубликовал свой пост", – признаётся Андрей Волна. Он также замечает, что, например, когда речь идёт о русском издании романа Набокова "Лолита", всегда подчёркивается, что это именно авторская версия и фактически другое произведение, а не просто перевод с английского на русский. "Может быть, так как они Навального хорошо знали, им было проще распоряжаться его достоянием и что-то убирать, что-то добавлять. Но для меня как для читателя и многолетнего сторонника Алексея Навального это выглядит кощунственно".

В ФБК сам вопрос о расхождении версий книги Навального на разных языках восприняли буквально как очередную политическую атаку. Причём, по оценке Волкова, "новый наброс – один из самых высосанных из пальца за всё время".

"В комментариях, увы – постыдная пляска конспирологии, вранья и тупости. Люди, смертельно уставшие от войны, эмиграции и всего остального, готовы выплескивать свою фрустрацию на любой подходящий объект. А циничные политтехнологи на зарплате олигархов придумывают, как эту фрустрацию канализировать и превратить в волну ненависти, направленную туда, куда хочет заказчик", – пишет Волков.

При этом Волну Волков, один из ближайших соратников Навального, назвал "человеком увлекающимся и остро реагирующим", который "не подумав, не разобравшись, нафигачил пять экранов путаного текста с эмоцией "как так вообще может быть!". Досадно, но бывает". Сам Волна считает, что он просто задал вопросы.

Мемуары Алексея Навального "Патриот" вышли 22 октября 2024 года, спустя девять месяцев после гибели политика в российской колонии. Книга переведена на 20 языков и получила премию British Book Awards 2025 года как книга года.

Летом этого года в России книгу Навального признали экстремистским материалом на основании таможенной экспертизы. Согласно ей, автобиография "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков экстремистских значений, а именно возбуждения ненависти и вражды по отношению к группе "действующая власть Российской Федерации", выделенной по признаку социальной принадлежности".