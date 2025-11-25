"Теперь у вас два Додика". Итоги выборов в Республике Сербской в Боснии

Российский удар по Киеву – не менее 7 погибших
Зеленский: в мирном плане Трампа теперь менее 20 пунктов
До конца ноября может состояться встреча Зеленского и Трампа
Страны Европы выступили за соблюдение интересов Украины
Кремль отрицает, что получил официальный план прекращения войны в Украине
Бои за Покровск
Аресты оппозиционеров в Кыргызстане накануне визита Путина
Формирование «комиссии 7 октября» в Израиле
Итоги досрочных президентских выборов в Республике Сербской в Боснии
Белый дом осудил решение об отклонении иска против бывшего директора ФБР Коми
Сто лет со дня рождения Нонны Мордюковой