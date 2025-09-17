Топливный кризис?

Оптовая цена бензина установила очередной рекорд после новых ударов ВСУ по российским НПЗ. 17 сентября цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум — 73144 рубля за тонну.

Все больше регионов России начали сталкиваться с нехваткой бензина. Топливный дефицит затронул уже более 10 субъектов, включая Нижегородскую, Ростовскую, Рязанскую области, а также оккупированный Крым.

Кремль, кажется, проблему с топливом не признаёт, федеральные каналы заверяют, что причина всему — туристический сезон.

При этом Минфин поддержал идею поднять "точку отсечения" топливного демпфера на 10 процентных пунктов: по бензину — до 20%, по дизелю — до 30%.

Розничные цены на бензин с начала 2025 года выросли на 7,2%, обогнав инфляцию более чем в 1,5 раза, — подсчитал "Коммерсантъ".

О порожденным войной бензиновом кризисе в России говорим в программе "Лицом к событию" с экономистом Вячеславом Ширяевым.