Трамп и труба. Заставят ли США союзников прекратить ввоз нефти из РФ?

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны прекратить закупки российской нефти, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции в отношении Москвы. Но достижение этой цели может занять много времени и оказаться сложной задачей.

Турция

В настоящее время только три страны НАТО импортируют российскую нефть: Венгрия, Словакия и Турция. Из этих трех стран Турция – крупнейший импортер. "По нашим данным, [Турция] является третьим по величине импортером российской нефти в мире, – говорит в интервью Радио Свобода Петрас Канитас, аналитик из Вильнюса, работающий в CREA Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха. – Турция покупает российскую нефть в основном потому, что она продается с большой скидкой. Они также получают выгоду от переработки российской сырой нефти и продажи нефтепродуктов в Европу".

Дональд Трамп не первую неделю говорит о введении вторичных пошлин против стран, импортирующих российскую нефть. Он уже объявил о вводе таких пошлин в отношении Индии. В своем посте в Truth Social от 13 сентября Трамп призвал "все страны НАТО" прекратить импорт нефти из России.

"До сих пор угрозы Трампа в основном были направлены на Индию и, в некоторой степени, на Китай. Турция никогда не была в числе его целей. Так что это интересное новое развитие событий", – считает Бенджамин Хильгеншток, старший экономист киевского аналитического центра KSE Institute и ассоциированный член Немецкого совета по международным отношениям.

Идея Трампа состоит в том, чтобы нанести удар по российской экономике, перекрыв один из ее ключевых экспортных рынков, и вынудить Кремль начать серьезные переговоры о прекращении полномасштабной войны против Украины.

Эксперт отмечает, что потенциальная потеря турецкого экспорта станет большой проблемой для Москвы. "Вероятно, это будет означать, что им придется предоставлять более высокие скидки другим покупателям, чтобы перенаправить этот объем сырья".

Однако спрос Турции на российскую нефть основан на мощных экономических факторах, которые Анкара не сможет легко игнорировать. Некоторые из ее нефтеперерабатывающих заводов получают 90% сырой нефти из России; переход на другие источники не может произойти в одночасье. Кроме того, в отличие от Индии и Китая, Турция является крупным импортером российских нефтепродуктов.

Венгрия и Словакия не предприняли никаких шагов для диверсификации своих поставок

"Конечно, для Турции [прекращение импорта] будет проблемой, как и для Венгрии и Словакии, которые не предприняли никаких шагов для диверсификации своих поставок", – говорит Бенджамин Хильгеншток.

Помимо экономических, есть и политические факторы, которые усложняют задачу заставить Турцию сократить поставки из России. Турция не является членом Европейского союза, а значит, не испытывает такого давления со стороны Брюсселя, как Венгрия или Словакия.

Венгрия и Словакия

И Будапешт, и Братислава неоднократно заявляли о своей зависимости от российской нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба". В августе, когда украинские авиаудары неоднократно выводили его из строя, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: "Если поставки по трубопроводу "Дружба" будут прерваны на длительный срок, импорт нефти в Венгрию и Словакию также станет невозможным".





Евросоюз поставил перед собой цель избавиться от импорта российских энергоресурсов к 2027 году, используя правила внутреннего рынка ЕС. Это означает, что Венгрия и Словакия не смогут наложить вето на такое решение.

Аналитики полагают, что обе страны смогут вместо этого импортировать нефть по трубопроводу "Адриа", идущему через Хорватию. "Диверсификация – это не неразрешимая техническая проблема, а вопрос политической и экономической воли, – говорит в интервью Венгерской службе РС Тамаш Плецер, аналитик по нефти и газу в Erste Bank. – Это приведет к удорожанию топлива, но, пока существует свободный рынок, дефицита не будет".

Это приведет к удорожанию топлива, но, пока существует свободный рынок, дефицита не будет

Энергетический аналитик CREA Петрас Канитас отмечает, что в начале этого года Чехия успешно отказалась от поставок российской нефти – шаг, к которому она стремилась с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. "Они сдержали свое обещание", – говорит Канитас, но добавляет, что с Венгрией может получиться иначе. У премьер-министра Виктора Орбана "хорошие отношения с президентом Трампом. Я бы предположил, что по этой причине Венгрии может быть предоставлено исключение или что-то в этом роде".

Вторичные тарифы

В своем посте Дональд Трамп также призвал страны НАТО рассмотреть возможность введения 50-100-процентных тарифов для Китая, чтобы наказать его за поддержку военной машины России.

Этот призыв прозвучал в то время, когда Вашингтон сам находится в напряженном торговом противостоянии с Пекином. Трамп неоднократно откладывал выдвинутый им самим крайний срок, до истечения которого Китай должен принять новые торговые условия или столкнуться с новыми тарифами. Пекин, однако, не проявил никакой готовности пойти на уступки.

Заявление Трампа поддержал влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм, который продвигает законодательство о введении массивных вторичных тарифов, чтобы осложнить ситуацию для торговых партнеров России. "Пришло время европейцам последовать примеру президента Трампа и заняться Китаем и Индией", – заявил Грэм в программе NBC Meet The Press и заверил: "Китай и Индия изменят свое отношение к Путину. Эта война закончится".

Однако, поскольку недавно Европа согласилась с резким повышением тарифов на ее продукцию, поставляемую на американский рынок, в качестве цены за ведение дел с Вашингтоном, ей теперь тем более необходимо поддерживать конструктивные торговые отношения с Китаем.

Это разговор, который Трамп должен провести со своими друзьями Орбаном, Фицо и Эрдоганом

15 сентября министерство иностранных дел КНР предупредило о "решительных ответных мерах", если страны НАТО наложат на китайские товары дополнительные тарифы. При этом ни один из европейских лидеров не высказал предположения о возможном повышении тарифов. Также пока нет никаких непосредственных признаков сокращения импорта российской нефти.

Бенджамин Хильгеншток говорит, что Дональду Трампу, возможно, придется лично начать оказывать давление на Венгрию, Словакию и Турцию: "Это разговор, который Трамп должен провести со своими друзьями Орбаном, Фицо и Эрдоганом".