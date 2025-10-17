"Трамп умеет ждать". Соцсети – о возможном саммите в Будапеште

В четверг вечером мир стал свидетелем политической сенсации: президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о новой личной встрече. По словам Трампа, главной целью переговоров будет "положить конец бесславной войне" в Украине. Во время предыдущей встречи двух лидеров на Аляске 15 августа добиться этого не удалось. Предстоящие переговоры сразу стали одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях.

Саммит, скорее всего, пройдет в ближайшие две недели, хотя точная дата еще не определена: этим займутся высокопоставленные делегации сторон. Зато известно место встречи – Будапешт. Правящий там премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен очень хорошими отношениями с Трампом и весьма неплохими – с Путиным. Для венгерского лидера, имеющего репутацию ярого евроскептика и записного борца с "диктатом Брюсселя ", это уже победа – вне зависимости от того, какие результаты даст новая встреча президентов США и России. Судя по всему, Будапешт как место саммита – не экспромт, отмечают некоторые комментаторы:

Сам Орбан торжествует уже сейчас, не без злорадства советуя своим европейским оппонентам, как им следует вести себя по отношению к Москве:

В целом же новость о предстоящей встрече вызвала противоположные реакции – как в политико-дипломатических кругах, так и среди "рядовых" блогеров. Суть расхождений хорошо отражает диалог опытного дипломата, бывшего премьер-министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта и российского спецпосланника Кирилла Дмитриева, отвечающего в последние месяцы в Кремле за переговоры с США.

Бильдт:Мы уже видели подобную картину: каждый раз, когда появляются признаки того, что Трамп может усилить реальное давление на Путина, Путин предпринимает отвлекающие маневры. Будет ли в этот раз иначе? Или нас ждет еще одна Аляска?

Дмитриев:Мы уже видели подобную картину: каждый раз, когда появляются признаки продвижения к миру, старомодные вояки из ЕС и Великобритании, ненавидящие Россию, пытаются сорвать мирный процесс. Они хотят пресечь любой диалог, который может привести к исправлению их ложных нарративов. Но диалог и мир возобладают.

Многие комментаторы сомневаются в том, что "диалог и мир возобладают", именно потому, что не верят в приверженность диалогу и миру работодателя г-на Дмитриева – Владимира Путина. Хотя оба участника вчерашнего телефонного разговора не скрывали, что он состоялся по инициативе Москвы. Это тоже деталь, наводящая на размышления:

Кипение на z-ресурсах вызвано, само собой, телефонным разговором Трампа с Путиным и его возможными результатами. Отметим интересную деталь: [помощник президента России Юрий] Ушаков прямо заявляет, что "инициатива" была "наша", чего обычно z-пропаганда не делает, создавая впечатление, что все лидеры просятся поговорить с Путиным, а он по своей инициативе беседует только с ранеными "героями" и многодетными матерями.

Это странно. Трамп предупреждал (и довольно грозно), что поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским (она намечена на вечер пятницы по европейскому времени – РС). Tо есть "наша инициатива" была не нужна. Может, именно поэтому офиzлицо о ней и сообщает. Дескать, мы сами так решили.

Многие считают согласие Трампа вновь встретиться с Путиным ошибкой. Особенно разочарованы, что естественно, украинские авторы.

Все-таки Трамп решился отметить Хэллоуин без маскарадных костюмчиков. По-настоящему. На родине гунна Атиллы и в компании со 100-процентным вампиром. Когда сядет солнце, встретится с Путиным. Прислуживать им будет призрак Орбана.

Но если без подколок, то все мы должны приготовиться к нескольким неделям хеджирования на рынке смерти. То есть на войне. Повторю уже застрявшее в зубах. Трампу очень хочется остановить бойню, нажиться на сибирских энергоресурсах и хотя бы в следующем году положить на ночной столик медаль от шведского снабженца русской армии, преуспевшего в подрывном деле. Путину этого тоже хочется, но без остановки войны. Тут камень преткновения. И Дональд решил снова его поскрести. Вдруг из недр, как из лампы, выскочит ближневосточный дух и выполнит все три желания. Ведь всякое бывает в жизни. Тем более, накануне Рождества.

Сам факт встречи Путина и Трампа в Будапеште сразу демонстрирует очередной путинский успех и прорыв очередной изоляционной завесы, теперь на европейском направлении.

И Будапешт – это и НАТО, и ЕС, и юрисдикция Международного трибунала.

И что? И ничего.

У вас нет методов против Кости Сапрыкина! (известная цитата из советского телесериала "Место встречи изменить нельзя – РС).

Некоторые комментаторы удивлены тем, что Трамп согласился на встречу в Будапеште – после не слишком впечатляющих результатов свидания с Путиным в Анкоридже (Аляска).

Дональд Трамп написал, что собирается встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы посмотреть, смогут ли они положить конец войне между Россией и Украиной. Необучаемый.

"Ах, обмануть меня не трудно", сказал Трамп и начал собирать чемодан в Будапешт.

Как обычно, сталкиваются прямо противоположные мнения по поводу того, кто кого переиграл уже самим фактом договоренности о встрече.

Путин снова всех переиграл:

Трамп, предложив провести переговоры в Будапеште, вряд ли сообразил, какую свинью подложил Зеленскому. При его горячих отношениях с венграми вообще и Орбаном в частности в Будапешт Зеленский точно не поедет, чтобы как обычно примазаться к процессу. Да и евробюрократы вряд ли захотят ехать к главному изгою в европейском стаде.

Феерический саммит назревает.

Еще один шаг к легитимации. Путин летит в Евросоюз, там будет красная ковровая дорожка, почетный караул и никто его не арестует. Будапешт – это ЕС.

Будет повторение Аляски.

А Зеленскому оружия не дадут. Ну чтобы не портить такую важную будапештскую встречу.

В общем никаких ракет, никакой особенной дополнительной поддержки, ничего из того, о чем писали и что предвкушали многочисленные комментаторы.

Впрочем, как и предполагал.

На колу мочало, начинай сначала.

Одна встреча, другая встреча, новый Анкоридж, нужно еще немного подождать.

В принципе та самая тактика оттяжек, которая и выгодна Кремлю.

Но кое-кто думает совсем иначе:

Моё оценочное мнение: Трамп прогнул Путина. Путин запросил переговоры. Засуетился. Путин льстит Трампу и его жене, также как и европейские политики. Задабривает Трампа будущими бизнес-проектами, как и Зеленский.

Немало комментаторов полушутя-полусерьезно размышляют и над тем, каким образом самолет правителя России попадет в Будапешт: все страны, расположенные на кратчайшем пути перелета между российской и венгерской столицами, давно закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ.

Есть и попытки анализа ситуации накануне встречи и возможных мотивов сторон.

Виктор Орбан заявил, что встреча уже готовится. И это показательно, что она пройдет в Венгрии, то есть в стране ЕС и НАТО. Для Путина это тоже важно на фоне разговоров об изоляции, которых стало после Аляски меньше, но они есть. […]

А Трамп продолжает себя вести в соответствии с тезисом, что это не его война. Вот на всем украинском треке у него именно он и является главным.

При этом, понятно, что на Трампа давят и просто отмахнуться он не может. Поэтому сначала он грозит санкциями, но в Москву едет Уиткофф, и вместо санкций случается Аляска. Теперь он грозит дать Украине Tomahawk, но звонит Путин и без визита Уиткоффа случится Будапешт. И так можно быть до бесконечности. Без всяких решений...

На самом деле Трамп не умеет играть в долгую, но умеет ждать. Если все надоест России, Украине или Европе, дело сдвинется с мертвой точки, и он снимет сливки как миротворец. Если же нет, то он все спишет на Байдена, как это сейчас делает. Он четко обозначает намерение никак не ввязываться и обе стороны морально поддерживать. Сначала одних, потом других. Это его стиль.

И на самом деле не ввязываться в чужую войну при таких соблазнах - большая политическая мудрость.

Возможно, Трамп убедил-таки Орбана солидаризироваться с его политикой давления на Путина и именно поэтому предложил для встречи с последним Будапешт. Чтобы, поговорив с венгерским премьером, российский лидер понял: даже его союзники настаивают на прекращении войны.



Если это не так, и Трамп не уверен в Орбане, то решение о встрече в Будапеште представляется несколько странным.

Обратите внимание вот на что. Во-первых, под нормальными переговорами Трамп имел в виду вполне определённую вещь, которую много раз проговаривал — встречу Путина с Зеленским, при участии Трампа или без него. Более того, Будапешт назывался как одно из таких возможных мест. И я полагаю, что будет продвигаться именно этот формат встречи. Во-вторых, Трамп абсолютно точно не хочет второго Анкориджа — поэтому отдельного внимания заслуживает анонс встречи на высоком уровне, где делегацию от США возглавит Рубио. И мне кажется, от результатов этой встречи будет зависеть, состоится ли встреча Трампа и Путина (а также Зеленского) в Будапеште.



Поэтому я бы пока не торопился считать, что Трамп снова "переобулся". Он стал угрожать Путину — тот прибежал к Трампу и предварительно на что-то согласился. Это "что-то" будет обсуждаться Рубио и российскими представителями (и это точно будет не Мединский). Так что Трамп добился того, чего хотел — по крайней мере, как ему кажется.



Можно ли допустить, что Трамп снова добился ничего и Путин опять водит его за нос? Путин абсолютно точно пытается водить его за нос, но я сильно сомневаюсь, что пространство для манёвра у российского диктатора большое.



Если убрать эмоции — Трамп в моменте добился ровно того, чего хотел добиться, в том числе угрожая символическими томагавками. Значит ли это, что появился шанс на окончание войны? Это зависит от того, как свою ситуацию видит Путин. Если он видит её объективно — да. Но пока нет поводов как для радости, так и для грусти.

Итак, как нередко бывает в случаях, когда главные герои дня – малопредсказуемые Дональд Трамп и Владимир Путин, пока что ясно, что ничего не ясно. Однако некоторые комментаторы уже спешат раздавать награды за будущий саммит – правда, не совсем понятно, Трампу, Путину или обоим: