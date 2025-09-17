"Триггер для режима". Интернет обсуждает слова Пугачевой о Дудаеве

Спустя неделю после интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой их разговор не перестает занимать умы россиян. На этот раз в центре внимания оказалось высказывание певицы о лидере чеченских сепаратистов, президенте Чечни в 1991–1996 годах Джохаре Дудаеве.

По словам Пугачевой, Дудаев был "приличным, порядочным, интеллигентным, красивым человеком". Эта дефиниция привела в ярость главу Чечни Рамзана Кадырова, который заявил в ответ, что Дудаев был "позером" и "наплевательски относился к проблемам чеченского народа", а Пугачеву назвал "врагом народа и предателем".

Многие комментаторы сочли реакцию Кадырова на слова Пугачевой одновременно лицемерной и сдержанной – ведь сам нынешний руководитель Чечни тоже участвовал в боевых действиях против федеральных войск во время Первой чеченской войны. Другие критикуют саму Пугачеву, а адвокат Дмитрий Трещев подал на примадонну в суд, требуя взыскать с нее 1,5 миллиона рублей, которые он отправит "ветеранам боевых действий".

Ramin Khan

Алла Пугачева назвала Джохара Дудаева приличным, порядочным, интеллигентным человеком, что вызвало истерику у кремлевского болванчика, послушно выполняющего прихоти царя и посылающего тысячи чеченцев умирать за его интересы.

Разве Пугачёва призвала чеченцев к войне или назвала политические шаги Джохара Дудаева правильными? Вовсе нет. Она просто отметила его личностные качества. То, с чем согласны все, кто был знаком с этим человеком или видел его выступление.

Но даже такой безобидный комментарий в его адрес, стал большим триггером для тупого быковатого представителя российского режима. Они не могут вынести даже такой, по сути, незначительной мелочи. Это говорит об их жалком положении и крайней слабости.

Кашин

Заметьте, как сдержанно Кадыров о Дудаеве

Телеграм-канал "Лиса с кухни Дьявола"

Ещё бы Кадыров писал не сдержанно о Дудаеве. Именно при Дудаеве Ахмат Кадыров был назначен муфтием Ичкерии по рекомендации Руслана Гелаева и Шамалия Басаева (забавно, что человек успевший принять участие в теракте в Будённовске и в отряде Гелаева, отправился добровольцем на СВО).

В истории назначения Ахмата Кадырова муфтием есть один интересный момент. До него должность главного муфтия принадлежала советнику Дудаева - Аслабекову Мухаммеду-Хусейну-Хаджи Усмановичу.

Что же тут интересного? А то, что Аслабеков был первым муфтием, который по настоянию Дудаева объявил джихад против федеральных сил в начале чеченской войны в 1994 году. Джихад был поддержан Кадыровым, и переходя к интересному - Аслабеков в том же 1994 году, перебрался в село Знаменское к федеральным силам и отменил джихад (отказался от фетвы).

Аслабекова заочно за такой поступок осудил существовавший в те годы шариатский суд и лишил должности муфтия, которая перешла к Ахмату Кадырову, для которого объявить новый джихад в том же 1994 году против РФ и федеральных сил, было милым делом.

Сейчас Аслабеков в Казахстане (откуда он, собственно, и приехал в Чечню в начале 90х), где работает в Исламском институте. И вот интересно, что лицо человека отменившего джихад, не украшает ни одного гос.символа в Чечне, а лицо человека (радовавшегося теракту в Будённовске) так и не отменившего джихад (ни в качестве муфтия, ни в качестве главы временной администрации, ни в качестве президента республики) ещё как украшает.

А теперь сын Ахмата Кадырова, в чем окружении бывший водитель Салмана Радуева (бригадный генерал Ичкерии до 1997 года) и человек, что бегал по лесам воля против федеральных сил во вторую чеченскую (Делимханов и Даудов), а также который принял в республике "Бандеру" (которого полюбили и в ДНР), пытается предъявить Пугачёвой за слова о Дудаеве, но за активные действия при Дудаеве не предъявляет никому (себе особенно).

Дмитрий Дубровский

Рамзан Кадыров: "О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позёрство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку", — заявил Кадыров. Он добавил, что "такие враги народа и предатели, как Пугачева" не должны "бестолково размышлять по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа".

Ахмат Кадыров во время президентства Джохара Дудаева :

"Во время боевых действий в 1994-1996 годах выступал против федеральных войск, в августе 1995 года на сходе полевых командиров в Ведено Ахмат Кадыров объявил священную войну России, за что президент Джохар Дудаев объявил его муфтием Ичкерии" (ну, потом конечно, по классику - "вовремя предать - это не предать, а предвидеть".)

Телеграм-канал NIYSO

Сложно проводить свою политику над народом, который до сих пор считает героями тех, кто воевал с Россией

Казалось бы, вчера Кадыров называл Дудаева "великим человеком", которого уважает, а сегодня пишет пост о его вине в гибели чеченцев и называет "террористом". Как так получается?

Если держать в голове мысль о том, что он является (вернее являлся) лишь говорящей головой российских оккупантов, а риторика строится на настроениях общества и общей стратегии Кремля, то логика таких заявлений, подобна этой на видео, будет понятна.

Россия стремится искоренить память о любых проявлениях сопротивления со стороны чеченцев и очернить личностей, которые воспринимаются как герои этой борьбы. Ведь сложно проводить свою политику над народом, который до сих пор считает героями тех, кто по сути только и делал, что воевал с Россией. Поэтому, вчера, Дудаев был "великим", сегодня он уже "террорист".

То же самое будет и с другими личностями, вплоть до шейха Мансура. А если вы считаете, что российские чиновники не могут сами себе так открыто противоречить, то просто вспомните, сколько раз уже вы ловили их на явных переобуваниях. Для них это лишь вопрос времени.

Впрочем, нет недостатка и в тех, кому, как и Кадырову, слова Пугачевой показались переходом своего рода "красной линии" даже для человека, обладающего статусом всенародной любимицы.

Марина Ахмедова

Ждала, когда Кадыров выскажется в адрес певицы Пугачевой, назвавшей первого президента Чечни и сепаратиста Джохара Дудаева "приличным, порядочным и интеллигентным человеком". Кадыров, отец которого погиб от рук последователей этого "порядочного человека", назвал певицу предателем и врагом народа. И, может показаться, что теперь-то ей влепят статус иноагента. Но момент для этого прошел. Раньше надо было.

Пугачева ведь в интервью рассказала о себе примерно всё – и прямым текстом, и между строк. Мы все поняли, что отъезд ее был связан не с СВО, а с ее шоком от лишения статуса неприкосновенной решалы. Долгие годы первые лица страны шли ей навстречу во всем, и Пугачева в своей тусовке шоу-бизнеса слыла всемогущей и неприкосновенной. А вот в 22-м выбить наказание для критиков Галкина (* иноагента) она в администрации президента не смогла. Уговорить там людей не давать Галкину* статус иноагента – тоже. То есть в одночасье была разбита ее репутация всемогущей. А я думаю, что ради этой всемогущественности исключительно Галкин и впрягся с ней в брачную повозку. Хорошо же иметь под рукой тетушку, которая ради тебя может все. И теперь Пугачева рядом с ним на птичьих правах. Деньги у нее все еще есть, но вдруг найдется кто-то богаче. И на детей ее права – такие же птичьи. Вот и весь рассказ. Так что статус иноагента ей придется сейчас как можно кстати – она на него и нарывается, чтобы показать относительно молодому мужу свою преданность и сказать – "Всё ради тебя. Не жалею ни о чем".

Но вот статус индивидуального предпринимателя ей только что продлили. В начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации ее ИП в Соцфонде. То есть в России поклонница Дудаева и ВСУ до сих пор зарабатывает. Хотелось бы поглядеть на тех людей, которые ей в этом помогли. Интересно, они согласны со всем, что она делает и говорит?

Анна Невская

Когда-то Пугачева собирала стадионы, а теперь - скандалы. Мощная волна негодования обрушилась на Алборисовну. Люди не понимают, как их обожаемая ранее "Примадонна" умудрилась восхвалять Джохара Дудаева?! Человека, бросившего в жерло войны свой народ ради собственного обогащения?

В интервью Пугачева назвала его "порядочным человеком" и даже пожалела, что "не смогла ничего сделать, чтобы он был жив". Значит, для Пугачёвой порядочность - это кровь солдат, слёзы вдов и сирот, сожжённые дома и несчастные семьи, которые по сей день оплакивают своих близких.

За такие слова ей теперь светит штраф в 1,5 миллиарда рублей. И правильно! Потому что это не просто личное мнение "звезды в отставке", это плевок в лицо ветеранам, семьям погибших и всей стране.

Вместо того чтобы уйти на заслуженную тишину, Пугачёва снова пытается делать политику на костях. Пела всю жизнь о "любви", а закончила тем, что воспевает террористов. Из народной артистки она превратилась в стареющую политическую диву, у которой вместо песен- зловонные заявления, а вместо поклонников - враги России.

Позор.

Igor Piskunov

По гвалту этому про несчастное интервью мадам Брошкиной уже понятно, что в Прекрасной России Будущего нас ждет Пугачева, Вайкуле, Татьяна Лазарева и Галкин по телевизору. Чем это отличается от 30-летнего уже салата Эрнста и совка, решительно непонятно.

То есть, чем от совка как раз понято - отсутствием вкуса и профессионализма, а вот от Первого канала ничем.

Поэтому, нет уж, спасибо, чем Прекрасная Россия Будущего, лучше уж Дмитрий Медведев с его Deep Purple, Leiсa и трусами Calvin Klein из-под рубашки

Путин, правь вечно!

И все же, многим слова Пугачевой о Дудаеве кажутся вовсе не "оправданием террориста", а проявлением гражданской позиции и голосом совести, которых не хватает новому поколению российских оппозиционеров.

Аня Гейш

Мы с Katia Margolis в летнем эфире обсуждали, как позорно то, что обменянные на убийцу Хангошвили российские политзаключенные ни разу нигде не упомянули этого самого Хангошвили. И я даже пыталась объяснить, почему это вовсе не случайность, а системно - если интересно, послушайте на моем канале тот эфир.

А вот Пугачева, которую никто на убийц не обменивал, посвятила несколько подробных минут своего (вероятно, последнего в жизни большого) интервью почтению памяти Дудаева и даже извинениями перед его женой за то, что не смогла ничем помочь (хотя не должна была и вообще никто не ожидал чтобы она о таком говорила).

Пугачева оказалась как-то шире личностью. Не поместилась в их рамочки

Пугачева, как ни странно, будучи совершенно советским и российским человеком (не "наша", не "своя" для меня), оказалась как-то шире личностью. Не поместилась в их рамочки. Не потому, что как диссиденты там: идеология, совесть, образование, интеллектуальность, - нет. Просто вот их совковые рамки оказались теснее ее широкой души. И они её за это и в совке гнобили и боялись, и сейчас кусают за щиколотки. Они не понимают, что такие редкие личности их спасают как общество, выкупают из мрака. Помните, в начале войны они все истерили: "Что вы от нас хотите, чтобы мы под танки на площадь бросались?!" Уже давно поздно бросаться под броневики на протестах, этот этап пройден. Но можно хотя бы просто сказать "чур, я не с ними", "это без меня", "родина заканчивается там, где начинается ложь, грабеж и кровавая агрессия" и главное - "мы пострадали от этого кошмара, но на ВТОРОМ месте. На первом пострадали те, на кого мы напали."

При этом можно даже тупо продолжать хвалить всех этих кириенок и михалковых, - ну, потому что ничего от нее вообще не ожидается. Простая, не слишком умная, совковая тетка. А поди ж ты.

Я, кстати, была на её концерте году в 80м. В харьковском Дворце Спорта, который россия разбомбила.