"Постоянная практика". Как российские полицейские избивают и убивают задержанных

Следственный комитет РФ по Республике Якутия подтвердил возбуждение уголовного дела по факту смерти 35-летнего жителя Якутска Вячеслава Цыганкова, доставленного в больницу после сообщения об избиении полицейскими. По официальным данным, 18 октября 2025 года он поступил в медучреждение с перелом грудины, осложнившегося воспалением, и вскоре скончался. Сибирь.Реалии нашли только по открытым данным за 2025 год шесть задокументированных смертей после полицейских задержаний и ещё 37 случаев жестокого обращения, в которых пострадавшие выжили. Сколько подобных случаев не было зафиксировано официально – неизвестно.

"Он говорил, что на нем прыгали"

Уголовное дело после гибели Вячеслава Цыганкова возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Сейчас следствие выясняет, при каких обстоятельствах пострадавший получил оказавшуюся смертельной травму.

10 октября Цыганкова забрали из дома и доставили в отдел полиции. Согласно информации МВД, во время обыска у него обнаружили 2,5 кг наркотиков. Но родственники это отрицают.

– У него в 14 лет обнаружили сахарный диабет, был инсулинозависимым. Дважды был в коме. После второй комы появился отек мозга. В конце лета чуть не случилась еще одна кома – успели вызвать скорую. После этого он вечно страдал головной болью, которые сопровождались болями от никогда не заживающих, гниющих ступней. Он не распространял (как некоторые писали), он просто выращивал пару кустов конопли для собственного употребления, чтобы успокоить боли, – рассказала Арина (имя изменено), родственница погибшего.

В отделе МВД инвалида третьей группы с частично ампутированными ступнями продержали сутки. Потом отпустили. Дома он рассказал, что его избили полицейские.

Вместе с родственниками Вячеслав съездил в травмпункт, где ему диагностировали перелом грудины, и направили в Республиканскую больницу №2. Но там ему в госпитализации отказали.

16 октября полицейские забрали Вячеслава на следственный эксперимент, который длился больше 8 часов. При этом врачи прописали ему покой. После этого его состояние резко ухудшилось, Цыганкова увезли в больницу, а на следующий день он скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стали сепсис, скопление гноя в плевральной полости, перелом грудины и травма от тупого предмета.

– Он говорил, на нём прыгали, били в грудину. Оперативников было пятеро. Избивали, чтобы узнать, где урожай, которого на самом деле не было. Это постоянная практика. В 3 отделе полиции, как говорят, вообще есть помещение типа бункера, там нет камер, и оттуда не слышно ни криков, ничего. Когда мы привезли Славу в больницу, уже перед его смертью, ко мне подошел охранник и рассказал, как его тоже когда- то били и пытали в том же отделе, что и Славу. Ни помощи, ни извинений, ни угроз со стороны полицейских семье не поступало. Но, зная нашу "доблестную" полицию, каждый раз, выходя из дома, ожидаем худшего. Конечно, мы искренне надеемся, что виновные будут наказаны, – говорит Арина.

За два дня до этого в том же Якутске на паромной переправе сотрудники ОМОН в гражданской одежде задержали 25-летнего паромщика Владимира Гайдая. Местный телеграм-канал опубликовал видео задержания. В помещение вошли люди в штатском, задержание они провели с применением силы, хотя Гайдай не оказывал сопротивления. Когда его увезли, неизвестные начали осматривать помещение без участия понятых.

Семье Гайдая о задержании сообщили его коллеги. Родственники безуспешно искали Владимира во всех отделах полиции. Нашли только на следующий день в морге, куда (согласно документам) его доставили с ул. Дзержинского, 10 (в здании находятся ФСИН и информационный центр МВД республики). Сестра погибшего Кристина рассказала журналистам, что причиной смерти назвали отравление неизвестным веществом:

"За одну ночь провели вскрытие, установили причину смерти – отравление неизвестным веществом. Следователь говорит, что от него очень сильно пахло алкоголем, но такого не может быть, ведь человека забрали с работы, он был совершенно трезвый, тем более – он вообще не пьёт. И проблем со здоровьем не было, чтобы вот так молодой 25-летний парень взял и умер".

В другом интервью она добавила, что голова у брата была вся синяя. Поводом для задержания стало обвинение в хищении двух квадроциклов, огнестрельных ружей, патронов к ним и пневматического оружия, электрошокера, смартфона, а также в совершении вымогательства порядка 150 доз наркотических средств, подготовленных к сбыту. По официальной версии, во время проведения опроса ему стало плохо, для оказания первой помощи вызвали медиков, но после проведенных реанимационных действий врачи констатировали его смерть. Следственный комитет до сих пор ведет проверку.

До этого в местных пабликах нередко рассказывали о пытках, которые применяют к задержанным якутские полицейские. В ноябре "Осторожно, новости" рассказали о том, как 24-летнего Вадима Я (его фамилию паблик не называет) задержали и доставили в управление по контролю за оборотом наркотиков на улице Кальвиц. По словам его сестры Екатерины, пятеро сотрудников МВД избили парня и угрожали ему электрошокером. Полицейские били Вадима кулаками, ногами, книгой и металлической ложкой для обуви. Как утверждает Екатерина, они попытались изнасиловать её брата шваброй и прикладывали к его руке оголённый провод от удлинителя. По словам самого Вадима, полицейские долго держали его без сна, он дал показания под пытками и признался, что работал закладчиком.

"Вместе с Вадимом задержали ещё троих. Мы их нашли 20 февраля в отделе полиции № 3, увидели, что их выводят, все были избитые. У троих парней были синяки сильные под глазами, а у брата были синяки и полоски на лице. Его одноклассник, который проходил свидетелем, рассказывал, что моего брата не просто били, а пытали 4 часа электрошокером, “слоника” (вид пыток, при котором на голову человека надевают противогаз с пережатым шлангом) делали. Он слышал его крики, сидя в другом кабинете", – добавила Екатерина.

Похожая история произошла летом с 20-летним Владимиром Л (фамилию родные просят не называть). Его мать Виктория рассказала, что сына доставили в отдел полиции № 2 на улице Горького, где избивали и применяли к нему электрошокер. Следы от пыток, по её словам, оставались на теле, однако судмедэкспертизу провести не позволили. МВД заявило, что нарушений не выявило, а СК отказал в возбуждении дела. По словам местных жителей, подобные истории – не редкость, и признания по делам о наркотиках нередко получают под пытками. Более половины заключённых в городском СИЗО проходят по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Гибель Владимира Гайдая и Вячеслава Цыганкова, которые произошли практически одновременно, спровоцировали в местных пабликах соцсетей активное обсуждение пыток, применяемых якутскими силовиками.

Александр: "Не те нынче опера пошли. Хороших специалистов разогнали, либо сами ушли на пенсию при таком бардаке и нехватке кадров. Недавно узнал, что почти в каждом северном районе острая нехватка следователей, некому уголовные дела расследовать".

Алексей: "В Мохсоголохе, в день полиции парня увезли мусорские, привязали в лесу к дереву и избивали руками, ногами, палками пока бухали и отмечали, так сказать, свой профессиональный праздник".

Альберт: "Чет в последнее время полиция больше убивает и калечит граждан, чем какие-нибудь отморозки".

Надежда Попова: "Моему сыну также сломали челюсть во 2 отделении полиции. И участковый, который сломал сыну челюсть написал мне, что сын сам упал и сломал. Так что это система".

Вера: "Очень странно, как такие мерзавцы в погонах проходят изначально медкомиссию, особенно психотерапевта? И этих мразей содержат на налоги граждан, которые они обязаны защищать! Нелюди проклятые!"

Галина: "Это смотрю система полиции избивать людей так, что они умирают после избиение? Там кто работает, бандиты? Полиция должна защищать граждан, а тут в октябре только две смерти после задержания... Руководства полиции гнать, а бандитов исполнителей в тюрьму!... Они что все думают народ не видит этот беспредел? "

Юрий: "Чтобы человек стал начинающим оперативником или следователем его нужно обучать и воспитывать 5 лет. Сейчас набирают не понять кого, только бы по здоровью прошёл. Они получают полномочия и начинается быстрая деградация. И вот результат".

Валентина: "С молчаливо согласия начальства проходят такие "допросы", "следственные действия". Значит у них такие правила, а не исключения. Статистика страшная".

"Я звал на помощь, но она схватила меня за майку и начала душить"

Информация о безосновательном и незаконном применении силы сотрудниками российских правоохранительных органов в сети появляется регулярно. В 2024 году в отделах полиции погибли 10 человек; еще пятеро – в ИВС; пятеро в больницах после задержания; четверо – при попытке задержания; трое – в машинах силовиков; один – после того, как его высадили из служебного автомобиля без одежды на мороз. В 2025 году, по подсчетам журналистов Сибирь.Реалии, после задержаний скончались как минимум шесть человек.

1 октября 2025 в полицейском автобусе на территории УВД ЦАО Москвы погиб 55-летний Абакар Дарбише, задержанный в рамках громкого дела миллиардера Ибрагима Сулейманова. По официальной версии, он умер в машине с оперативниками. Однако, родственники говорят, что Дарбишева просто забили до смерти, потому что он оказал сопротивление при задержании.

Владельцев кафе "Каспий" в Екатеринбурге братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых задержали в ходе рейда в июне этого года. Проведённая в Баку экспертиза тел двух погибших показала, что причиной их смерти стал тяжелый посттравматический шок, связанный с многочисленными телесными травмами. После чего Генеральная прокуратура Азербайджана объявила о возбуждении уголовного дела по статьям о применении пыток и особо жестоком умышленном убийстве.

В Тюмени задержанный за сбыт наркотиков умер после того, как в мае этого года выпрыгнул из окна здания МВД, решив таким образом сбежать. После чего в отношении двух полицейских возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, на время следствия их отправили в СИЗО. По неофициальной информации, на теле погибшего нашли следы применения тока.

Журналисты Сибирь.Реалии по открытым данным насчитали за 2025 год 37 случаев применения насилия со стороны полицейских, где потерпевшие остались в живых. Силовики избивали даже связанных и лежачих задержанных, наносили удары по гениталиям и применяли сексуальное насилие. Причины были разные – чаще всего выбивали нужные показания. Так, в Самарской области, чтобы задержанный Андрей Л (фамилия его не называется). взял на себя вину в убийстве 10-летней давности, его прямо в отделе полиции избили, подвергли пыткам с применением электрошокера, заставили держать тяжелую гирю в руках и на голове. Когда он, не выдержав, признал себя виновным, его вывезли в место, где он якобы закапывал тела жертв, и начали копать яму. Затем его заставили лечь в нее и начали закапывать. Потом затолкнули в багажник и вновь привезли в отделение, где снова избивали и приковывали наручниками к двери из-за отказа признать вину. Издевательства и пытки продолжились на следующий день. Жена Андрея наняла юриста, но силовики заставили его отказаться от защиты, а жену задержали с угрозой депортации из-за отсутствия гражданства РФ.

В январе в деревне Вашутино Владимирской области участковые заметили автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял не имеющий водительских прав 19-летний парень. Он попытался скрыться и задел полицейского "дверью и передним крылом". Полицейский упал, а водителя задержали, надели наручники и лежащего на асфальте начали избивать. Видео с места событий разошлось по соцсетям. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении участкового уполномоченного полиции. В мае дело было передано в суд, приговор еще не вынесен. По факту избиения при задержании СК провел проверку и не нашел состава преступления. Следователи пояснили, что по закону в подобных случаях сотрудники полиции имеют право применить к задерживаемому расслабляющие удары дубинкой.

В Казани в апреле этого года прямо в отделе полиции №1 "Авиастроительный" патрульные Залалтдинов и Муллин избили задержанного Андрея Ф., сломали ему рёбра и довели до сотрясения мозга. По данному факту СК возбудил уголовное дело. При этом в момент избиения в кабинете присутствовала третья сотрудница – сержант полиции Исхакова. Она отказалась давать показания на допросах, после чего в ее отношении возбудили отдельное уголовное дело по ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).

В Хабаровске в июне этого года местные жители высказали недовольство сотрудникам ДПС на громкую музыку из их автомобиля в ночное время суток. После перепалки и драки двое полицейских избили двух мужчин, вывезли их в лес, привязали к дереву и требовали 300 тысяч рублей за "замятие" инцидента. Отпустили потерпевших только после того6 как они написали расписки. Оба лейтенанта сейчас арестованы.

В августе 2025 года в караоке-клубе "Б29" в Ростове-на-Дону на глазах у свидетелей росгвардейцы жестоко избили посетителя, который и не думал сопротивляться. Ему залили в лицо перцовый газ и поначалу били руками и ногами. А затем уже и дубинками. Происходящее снимала камера видеонаблюдения, очевидцы просили остановиться, но избиение продолжалось несколько минут. СК объявил о проверке.

Предпринимателя из Смоленска Юрия Кириенкова, обвиняемого в покушении на убийство и вымогательстве, летом избили в изоляторе временного содержания в Рославле Смоленской области. Согласно показаниям Кириенкова, которые он дал под видеозапись, его избили в душевой изолятора трое сотрудников полиции, один из них пытался его душить. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видны следы побоев по всему телу.

В Ярославле 8 августа полиция остановила машину с супругами Натальей и Артёмом Поповыми, избили обоих и незаконно удерживали до середины следующего дня. Против мужа сфабриковали административное дело.

"Все время говорили про наркотики: сейчас мне их подложат, и мужу подложат, и что я уеду на долгое время, – вспоминает Наталья Попова. – Вообще, это был какой-то кошмар. Такое впечатление, что мы десять человек убили и съели. И прямо здесь, не отходя, нас приняли. Они уже, видимо, в кураж какой-то вошли. Я не знаю, как это объяснить, честно. Но я сделала вывод, что там звери. Там не люди. Там конкретные звери".

Заявление о преступлении лежит три месяца – уголовное дело так и не возбуждено.

"Создается впечатление, что следственные органы не просто бездействуют, но сознательно уклоняются от принятия решений, позволяя сотрудникам ОРЧ СБ сохранять влияние и оказывать давление на свидетелей, – прокомментировала адвокат Натальи Поповой Ирина Бирюкова. – Возникает закономерный вопрос: что еще должно произойти, чтобы Следственный комитет России и Генеральная прокуратура наконец выполнили свои прямые обязанности? Должны ли пострадать свидетели? Должны ли быть новые факты насилия, новые преступления, новый общественный резонанс?"

При этом недавно на тех же полицейский – Антона Коваленко и Артема Федюкина –поступила новая жалоба о пытках – на этот раз от их бывшего коллеги, Ивана Репина. По его заявлению и, согласно видеозаписи, имеющейся у защиты, Федюкин ударил его по голове, Коваленко перекрыл дыхание тряпкой, а другой силовик в камуфляже давил на спину и позже нанес сильный удар по голове, после которого Репин потерял сознание. Врачи зафиксировали у него многочисленные травмы – ушибы, кровоизлияния, повреждение барабанных перепонок и временную потерю слуха.

Репин, ранее руководивший отделением по противодействию экстремистским организациям УМВД по Ярославской области, был задержан год назад по делу о взятке. А до этого он сам фигурировал в делах об избиении задержанных. "Важные истории" обратили внимание, что в 2022 году Репина обвинили в жестоком избиении ярославского юриста и эко-активиста Андрея Акимова, обвиненного в "дискредитации армии". Акимов утверждает, что силовики, среди которых был Репин, били его по макушке, головой об стену, а также подвешивали его за наручники. Позднее активисту подожгли машину после угроз со стороны силовиков, а потом ему пришлось уволиться из библиотеки после проверки центра "Э".

"Репин также занимался разгоном митингов и фабрикацией дел в судах на участников мирных акций", – утверждает глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. Он опубликовал выдержки из четырех протоколов за участие в протестных акциях, составленных на основе рапортов оперуполномоченного ярославского центра "Э" Репина И.С.

– Ситуации действительно бывают разные. Иногда человек настолько неадекватный и есть угроза жизни и здоровью других людей. У меня, например, было дело, где родной отец чуть не зарезал собственную дочь при задержании – белочку словил. Там единственным способом надеть наручники было вырубить его. А бывают, что пытаются на задержанных выместить злость и все свои негативные эмоции, обиды. – рассказывает Иван Шишкин (имя изменено), юрист, бывший следователь МВД.– Знаю парня, работал участковым, на вызове сломал руку мужику, который вообще не оказывал никакого сопротивления. Дело замяли. Его перевели в другой отдел в дежурные... Сказать честно, дела в отношении полиции возбуждают не так часто. И то либо под давлением общественности (как было в деле гибели Веры Пехтелевой), либо потому что отделу СК просто нечего направлять в суд.

4 октября в Новокузнецке сотрудница полиции Юлия Набока избила задержанного, доставленного ею в служебном автомобиле. Момент насилия зафиксировала камера видеонаблюдения – на основании записи уже возбуждено уголовное дело. Второй участник инцидента, сотрудник МВД Сергей Шнайдер, проходит по делу свидетелем. 36-летний автомеханик Денис Логинов конфликтовал с соседкой из-за шума. Та вызвала полицию. Оперативники решили отвезти Логинова в отдел. По его словам, он заявил, что намерен подать жалобу на действия полицейских. После этого Юлия Набока начала наносить удары сначала в автомобиле.

"Сергей Шнайдер схватил меня за куртку и выбросил на асфальт. Я ударился головой и на какое-то время потерял сознание. Чтобы привести меня в чувства, Набока пинала меня по рёбрам. Я звал на помощь, но она схватила меня за майку и начала душить, чтобы я не кричал", – рассказывает Денис.

По лицу Логинова лилась кровь, полицейские вынуждены были вызвать скорую помощь. Всё это время задержанный лежал на асфальте в наручниках, а Набока удерживала его, прижав ногой руку. После оказания первой помощи его доставили в отдел, где составили на него протокол об административном правонарушении. На следующее утро суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф 500 рублей. А затем СК возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, потому что он ударил ногой женщину. Логинов признает это, но подчеркивает, что защищал себя от избиения.

Выйдя из полиции, Денис обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Затем неизвестные разместили в интернете запись с камер видеонаблюдения на его доме, на которой видно, как полицейские избивают лежащего в наручниках Логинова. После этого в отношении Юлии Набока также возбудили уголовное дело, ее коллега Шнайдер по делу проходит свидетелем.

13 октября в одной из камер отдела полиции "Орджоникидзевский" того же Новокузнецка силовики избили 49-летнего мужчину, совершившего мелкое хулиганство. Сотрудник ОП несколько раз ударил задержанного по лицу и толкнул его. Тот во время падения ударился головой об край скамейки. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения. В отношении полицейского возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

– Лично я стараюсь держаться сейчас от полиции подальше. Знаете, в 1990-х, в начале 2000-х у нас было несколько крупных криминальных группировок, в которые входили менты, – рассказывает житель Новокузнецка Игорь Жуков. – Самая известная – Киселевская ОПГ (по версии следствия в нее входили 16 действующих на тот момент милиционеров – прим. ред.), которая занималась вымогательством, похищением людей и убийствами. Вот тогда со своими проблемами все шли к криминальным авторитетам. Последнее время от своих друзей и знакомых я только и слышу сожаления, что сейчас не те времена. Людей повсеместно кидают на бабки. Открываешь группу "Черный список Новокузнецк" – там сотни мошенников. Риэлторы, турагенты, страховщики, застройщики, продавцы автомобилей… кого там только нет. Почти в каждом случае они кинули людей на миллионы. Простых работяг. А менты что? Хоть одного посадили? Нет. Они только и делают, что избивают да на СВО отправляют. У меня приятель загулял с коллегами. Те вечером поехали за наркотой. В машине было четыре человека. Сразу после того, как они забрали закладку, их схватили. Главное – покупателей не трогали. А моего кореша и его друга тут же повязали. В отделе им доходчиво объяснили, либо они сейчас заключат контракт, либо пойдут по 228 ст. УК РФ. Типа выбирайте, либо умрете героями, либо будете сидеть и все равно из зоны уйдете на войну, но уже с клеймом "зэк". У обоих мужиков дети. Через день подписали контракты, а через неделю ушли. Там им прочитали часовую лекцию о том, как выжить, и отправили на задание. Естественно, оба не вернулись. Уже полгода числятся без вести пропавшими. Так что моя милиция меня не бережет, а только калечит или отправляет на войну.

Как показала практика этого года, жертвой полицейского насилия в России может стать кто угодно и при любых обстоятельствах: женщина, гуляющая с ребенком в коляске; инвалид с костылем; школьник, у которого пытками выбивали признательные показания; пенсионерка, фотографировавшая цветы; мигранты, приехавшие в Россию на заработки; семейная пара, к которой оперативники приехали из-за бытового конфликта и т.д. Уголовные дела по таким случаям возбуждают далеко не всегда.

Согласно статистике, которую опубликовал Судебный департамент при Верховном суде РФ за первое полугодие 2025 года за применение насилия или специальных средств (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ) были осуждены 165 человек, а за превышении полномочий в отношении несовершеннолетнего (п. "д") – семеро. Еще в отношении семи теперь уже бывших сотрудников правоохранительных органов вынес приговор за применение пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью. Речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН, ФСБ и т.д. В числе осужденных – 34 женщины. Большинство из них – в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие высшее образование.

За прошедший год из ведомства уволился каждый второй участковый с выслугой более десяти лет. Притом, что уже в 2023 году сотрудников не хватало даже для выполнения базовых функций, в том числе конвойных обязанностей. Несмотря на массовые увольнения, Россия по-прежнему занимает первое место в мире по числу сотрудников полиции на душу населения. В 2024 году на каждые 100 тысяч граждан приходилось 643 сотрудника МВД. Для сравнения: в Китае – 120, в Индии – 128, в США – 256, а в странах ЕС в среднем – 335,3. Согласно указу президента, в 2025 году предельная штатная численность МВД должна составлять 938 тысяч человек (против 922 тысяч в 2023 году). Однако на практике заполнить эти вакансии пока не удается.

Ранее Совет Федерации уже предпринял шаги по смягчению условий поступления на службу: в 2024 году был снят запрет на прием граждан с погашенной судимостью в органы внутренних дел, ФСИН и МЧС. Как пояснил сенатор Михаил Белоусов, судимость должна быть снята не менее чем за три года до поступления. По его словам, такие поправки продиктованы "острым дефицитом кадров в правоохранительной системе".