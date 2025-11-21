"Тысячи рублей на еду детям не оставили!" Арест алтайской активистки Аруны Арны

Горно-Алтайский городской суд отправил 39-летнюю местную активистку Аруну Арна за решетку, несмотря на то, что она – мать трех несовершеннолетних детей, один из которых – младенец. Еще в августе Аруну внесли в список "экстремистов и террористов", о чем она узнала случайно. Сейчас ей запрещают свидания с родными и даже не разрешают видеть младшую дочь.

Уголовное дело по статье о "терроризме" формально было заведено на Аруну за публикацию двух видео с исполнением международного пролетарского гимна "Интернационал" и "Варшавянки" – патриотического гимна польского восстания 200-летней давности.

Ее соратники считают, что реальная причина ареста и уголовного преследования – в том, что Аруна "годами борется за права жителей республики и открыто призывает к смене действующей власти".

"Ломали двери, перепугали дочек"

Еще до включении в список Росфинмониторинга "экстремистов и террористов" и ареста Аруну преследовали по административным статьям – общий размер штрафов достигал миллиона рублей.

– 26 августа включили в список, 24 сентября – задержание и обыски, 10 октября – потрясший всех арест и помещение в изолятор. Мы были потрясены, да, но сказать, что совсем не ожидали – нет, – говорит ее соратница, жительница Алтая Ольга (имена всех собеседников редакции изменены для их безопасности). – Ее же последние месяцы судили и за дискредитацию армии, и за якобы недостоверную информацию, и организацию митингов. К моменту ареста сумма всех штрафов уже под миллион рублей была! Конечно, сама она не смогла бы заплатить, всем народом скинулись. И очень быстро – ее все знают, поддерживают. И вот 13 ноября – очередной ей штраф впаяли. 300 тысяч рублей! Собираем опять. Якобы она привела людей к зданию суда! Да зачем ей анонсировать, если все и так знали, куда идти?!

Ольга имеет в виду итоговое судебное заседание по иску алтайского юриста Дмитрия Тодошева с требованием отменить закон, устанавливающий в регионе одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). 18 августа к зданию суда пришло больше двухсот человек в национальных костюмах и еще около 800 местных жителей, специально приехавших из разных районов региона, чтобы выразить протест против закона, ликвидирующего городское и сельское самоуправление.

– У нас эти протесты были продолжением против назначения пришлого Турчака экс-секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сначала назначенный В. Путиным врио губернатора, а затем выигравший выборы главы региона осенью 2024 года с показателем в 74% голосов в условиях, когда до участия не допустили ни одного кандидата, прописанного в Республике Алтай, который не прочел присягу на алтайском языке (как делали все предыдущие главы) и начал менять республиканскую Конституцию – не прошло и полугода с присяги, – говорит местный экоактивист Анатолий. – Поэтому протесты у нас особенно масштабные, хотя самоуправление отменяют по всей стране. Но видите, у нас еще и лидер есть неформальный. Аруну все знают, большинство очень уважает и почти все население – крепко поддерживает. Она же не вчера начала борьбу за права алтайцев. Я ее помню еще с 10-х годов. Она выступала активно на акциях против двухполосной магистрали к памятнику природы Каракольским озерам – та убила бы заповедную зону. Аруна участвовала в протестах против застройки особо охраняемой территории озера Манжерок, когда там курорт поставить хотели. И отбили же. Но мое мнение – больше всего их [власти] беспокоит то, что она до сих пор активно высказывается не только против реформы МСУ, а топит за самоуправление Алтая в целом. И народ за ней идет, ее слушают. А какому диктатору такое понравится?

Собеседники Сибирь.Реалии отдельно отмечают, что Аруна никогда не призывала к какому-либо насилию и любые протестные акции призывала проводить спокойно. В том числе замену коррупционных чиновников, "превращающих Алтай в резервацию", активистка предлагала проводить исключительно "мирно".

Последние протесты на Алтае оказались безрезультатными. 18 августа Верховный суд Алтая отклонил первый иск протестующих против введения новой системы местного самоуправления. Поправки в закон приняли в Заксобрании Горного Алтая, большинство депутатов в котором под контролем партии "Единая Россия".

Спустя неделю имя Аруны появилось в списке "экстремистов", а 24 сентября в ее дом ворвались сотрудники ОМОН.

"Всем – на пол!"

– Дверь ей снесли, в дом, где трое маленьких девочек, влетели ОМОНовцы в бронежилетах и заорали "Всем – на пол!". Ну, что это такое – дома бабушка, старшей Лене – всего 14, Ульяне – 8, а Женечке – и года, по-моему, не было на тот момент, – говорит Ольга. – Аруна успела выложить кружок в свой телеграм-канал рано-рано утром 24-го. "Вот, ко мне пришли", – записала 4 секунды и пропала. Аруна, конечно, боец, но детей-то зачем пугать. Елена (мать Аруны) говорит, до сих пор боятся шума и резких звуков. Про грудничка – молчу. Месяца не прошло, а ее оставили без грудного молока и без матери. Даже на свидания не пускают. Никого! Ни ребенка, ни мать родную. Говорят Елене, что, мол, вы свидетель по делу – не положено. Это садизм чистый. Так нагло фабриковать дело и заставлять страдать невинных детей.

Мама Аруны в день задержания выложила в телеграм-канал дочери еще одно видео, где отметила, что ОМОНовцы в полном обмундировании с автоматами перепрыгнули через забор, взломали дверь в 7 часов утра, когда все спали, и кричали на всех членов семьи, включая детей.

"Напугали детей. Забрали Аруну, увезли в неизвестном направлении, всю технику, телефоны изъяли. Забрали все банковские карты, все деньги до копейки. Тысячи рублей на еду детям даже не оставили!" – записала Елена и попросила всех по возможности звонить в Следственный комитет, потому что когда она туда пришла лично – ей ничего не сообщили ни о предъявленных Аруне обвинениях, ни о ее местонахождении.

В том, что никаких реальных оснований для возбуждения уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 ч.2 УК РФ) нет, уверены все собеседники редакции.

– Странно, но в первые дни вообще о каких-либо обвинениях не сообщалось. Официальной информации было ноль. Не знаю, может, стеснялись. Потому что основания [для обвинения] крайне смешные (если бы не были такими страшными) – песни! И какие! Гимны пролетариата столетней и двухсотлетней давности, – говорит одна из родственниц Аруны. – Мы как узнали – так и сели. Это дикость. И они убирают всех региональных активисток. На Камчатке учительницу Василю, читала, будут судить по той же статье и тоже за публикацию видео с исполнением "Варшавянки" и "Интернационала". Вменяют им госпереворот! За "Вихри враждебные веют над нами". Чушь какая.

"Варшавянка" на Камчатке

22 октября 2025 года стало известно о том, что на учительницу и активистку из Петропавловска-Камчатского Василю Вершинину завели новое уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности из-за текстов "Интернационала" и "Варшавянки", опубликованных в ее телеграм-канале в апреле 2024 года и в июне 2025 года. По версии следствия, тексты и клипы этих песен якобы "призывают к насильственному свержению власти".

Под арестом в СИЗО Вершинина находилась еще с 4 сентября – в этот день полиция провела обыски у нее и еще семи жительниц Камчатки.

– Василю тогда обвинили в экстремизме и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства – завели дело по статье 282.2 и 280.4 УК РФ. За что? – говорит Александра из Петропавловска-Камчатского. – Между всеми, к кому пришла полиция, только одно общее – девушки поднимали в своих соцсетях очень важные для Камчатки вопросы – рост цен и тарифов ЖКХ, сдача территории Камчатки под территории опережающего развития. Писали и говорили про недостроенную краевую больницу и все в таком духе. Есть ли тут экстремизм?! Я вижу только патриотизм здорового человека – люди хотели нормальной жизни в родном месте.

По словам другой собеседницы Сибирь.Реалии Ирины, Василя Вершинина и ее соратницы требовали проведения легитимных выборов с прозрачной системой подсчета бюллетеней – они сочли нелегитимной процедуру 12-14 сентября 2025 года, когда победу одержал действующий глава Камчатки Владимир Солодов, набравший 62,97% голосов. До этих выборов не допустили девятерых кандидатов.

– Среди задержанных 4 сентября была и кандидат-самовыдвиженец в губернаторы края Алёна Диденко, – говорит Ирина. – Это месть губернатора, под которым шатается кресло. И вообще власти, за смену которой выступают девушки. Вместо того, чтобы прямо об этом сказать, следствие пишет в материалах дела, что Василя состоит в запрещенной партии "Воля", к которой она уже лет 10 никак не относится.

Следствие пишет, что Вершинина, "осознавая, что деятельность политической партии "ВОЛЯ" на территории Российской Федерации запрещена, приняла решение о продолжении ее деятельности в Камчатском крае от имени официально незарегистрированной организации "Общенародный Союз Возрождения России" и ее подразделения – "Совет Камчатского края".

"Обвиняемая систематически проводила беседы в целях пропаганды запрещенной политической организации, вовлекала в ее деятельность иных лиц, раздавая листовки и литературу, создавала различные интернет-сообщества", – говорится в пресс-релизе суда.

14 ноября 2025 года Нефтегорский районный суд Самарской области заочно приговорил основательницу самарского центра народной медицины "Путь к Солнцу" и ликвидированной партии "Воля" Светлану Ладу-Русь (Пеунову) к восьми годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба суда, ее признали виновной в создании и руководстве организацией, деятельность которой сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей (часть 1 и 2 статьи 239 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118).

С 2023 года Светлана Лада-Русь объявлена в международный розыск. В марте того же года Минюст РФ внес ее в реестр "иностранных агентов".

Родные Аруны Арна говорят, что следователи и ей приписывали участие в партии "Воля" Светланы Пеуновой, хотя, по их словам, алтайская активистка не является ее близкой соратницей: "Она просто выступала против "беспредела", когда российские власти начали преследование Светланы. Возмущалась травлей женщины".

В 2023 году Аруна Арна рассказывала об обысках в ее доме, которые проводили в связи с федеральным уголовным делом против сторонников преследуемой в России Светланы Лада-Русь. Обыски по этому делу 8 ноября прошли также в Воронежской и Самарской областях.

По словам собеседников редакции, на сегодня исполнение "Варшавянки" и "Интернационала" в качестве основания для обвинения в экстремизме зафиксировано только в двух делах – Вершининой и Арна.

"Вставай, проклятьем заклеймённый,



Весь мир голодных и рабов!



Кипит наш разум возмущённый



И смертный бой вести готов.



Весь мир насилья мы разрушим



До основанья, а затем



Мы наш, мы новый мир построим —



Кто был ничем, тот станет всем"



(строчки из "Интернационала")

"Интернационал" до сих пор является партийным гимном российских и советских коммунистов, а до 1944 года был также и гимном РСФСР и СССР. С 1920 по 1922 год он был гимном Дальневосточной республики, в 1918-1949 годы – гимном Украинской ССР, в 1919-1955 годы – гимном Белорусской ССР, а кроме того - в разные годы был гимном Заказвказской СФСР, Тувинской Народной Республики и Китайской СР.

Оригинальный текст гимна польских революционеров еще старше – его в 1905 году написал Вацлав Свенцицкий. В Польше песня известна как "Варшавянка 1905 года".

"Вихри враждебные веют над нами,



Тёмные силы нас злобно гнетут



В бой роковой мы вступили с врагами,



Нас ещё судьбы безвестные ждут.



Но мы подымем гордо и смело



Знамя борьбы за рабочее дело,



Знамя великой борьбы всех народов



За лучший мир, за святую свободу"

Жители Хабаровского края вспоминают, что почти год шествий против ареста избранного губернатора Сергея Фургала прошел под пение "Варшавянки" с немного измененным текстом.