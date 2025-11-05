Вульгарные. Сергей Лавров и Мария Захарова как лицо дипломатии РФ

Бои за Покровск и Мирноград

FT написала о недовольстве Владимира Путина министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сорвавшим, как считают в Кремле, встречу Путина с Трампом в Будапеште

В Италии возмущены высказываниями Марии Захаровой по поводу обрушения башни в центре Рима, в результате которого погиб человек

«Revolut» блокирует счета российских релокантов после вступления в силу 19 пакета санкций Европейского союза против России

Итоги выборов в США – первых после победы Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года

Что обеспечило победу на выборах мэра в Нью-Йорке Зохрана Мамдани – кандидата, которого еще недавно никто не знал?

Снова о кремлевских «консервах». В день публикации съемок давно состоявшихся встреч с Путиным чиновникам приходится надевать ту же одежду, что и в день встречи. Проект "Система" обнаружил их "проколы"

5 ноября – Международный день распространения информации по проблеме цунами