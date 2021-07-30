Всё схвачено. Наталья Геворкян – о свободном дыхании

В Министерстве правды у Джорджа Оруэлла из документов удалялось всё, что шло вразрез с генеральной линией партии. Министерство правды Владимира Путина устроило всё гораздо забавнее. Вы сами должны удалить всё, что идет вразрез с генеральной линией. Министерство только обозначает: эта организация, СМИ, адвокатская компания, НКО, интернет ресурс и пр. – нежелательные организации. То есть если вы ссылались на них, их тексты, посты, дела, если просто упоминали их где-то черным по белому, то за вами могут прийти ("Признание нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечёт за собой запрет на распространение информационных материалов, издаваемых иностранной или международной неправительственной организацией и (или) распространяемых ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также производство или хранение таких материалов в целях распространения"). Не важно, когда вы ссылались – до того, как они стали нежелательными, или после. Не важно, где вы ссылались – в своей статье или на своей частной странице в фейсбуке, твиттере и прочих социальных сетях. Если вы в России, то вы сядете и методично удалите все эти ссылки, чтобы не рисковать.

Это вынужденная автоцензура, от которой тошнит.



Началась эта охота на ведьм в 2015 году. Аппетит приходил по мере. В 2015-м нежелательными стали четыре организации, в 2016-м – три, в 2017-м – четыре, столько же в 2018-м и 2019-м, а в 2020-м прибавились уже 12 нежелательных, в 2021-м их пока десять за полгода, посмотрим, что будет к концу года.

Изобретательность запретителей доставляет. Они придумали ещё один трюк: ассоциируют россиян с какой-нибудь названной нежелательной иностранной организацией. Так адвокатскую "Команду 29" привязали к чешской нежелательной НКО Společnost Svobody Informace, и "Команда 29" самораспустилась, чтобы не подставлять людей и нас с вами, если нам захочется на них где-то сослаться.

В список нежелательных попал медийный ресурс "Проект". Это особый цинизм. СМИ, как вы понимаете, живет цитированием и распространением материалов. Я бесчестное количество раз давала ссылки на расследования "Проекта", которыми он славится. Грешна, так и не написала для них колонку про Путина, а ведь просили. Но мне ужасно скучно про него писать. Все, кто, в отличие от меня, написал для них колонки, рискуют сегодня оказаться в числе преследуемых, поэтому Проект "убил" свою отличную рубрику "Мнения". Если зайдёте по ссылке, то не увидите там ничего. Помимо прочего, сделав материнскую компанию "Проекта" Project Media, Inc. нежелательной организацией, а журналистов издания – "иностранными агентами", российская власть априори выдала черную метку всем бывшим и возможным источникам информации, которые столь важны в расследованиях.

На стороне этой мерзости – лом и суд

Конечно, я обращаю больше внимания на ситуацию с независимыми СМИ в силу собственной профессии, хотя зачистка касается не только их. Уверена, зачистка коснётся еще многих, позволяющих себе свободное дыхание. Гнобимые российской властью СМИ остаются единственными источниками получения информации, а не пропаганды как минимум для значительной интернет-аудитории в России и русскоязычной аудитории за ее пределами. В преследуемых "Проекте", "Медузе", "Важных историях", "Инсайдере" работают мои друзья и коллеги, которым я доверяю. У меня практически не осталось друзей-коллег – не "иностранных агентов". И эту колонку пишу для СМИ, также названного "иностранным агентом". Я назвала в фейсбуке происходящее с независимыми СМИ в России погромом и считаю это преступлением.



Не знаю, за кем придут завтра. Путин не успокоится, пока не заткнет рот (в лучшем случае) или не посадит всё, что есть в стране честного, независимого, свободолюбивого и профессионального. Честные и свободолюбивые от этого не перестанут быть таковыми. Страна же останется с героями их расследований: убийцами, ворами, коррупционерами, всей этой жадной мерзостью. На стороне этой мерзости – лом и суд. И нельзя сказать, что нас не предупреждали. И СМИ отбирали, и частные компании крали. Просто за 20 лет добавили ещё некоторое количество удобных власти законов, чтобы уж точно комар не пролетел, и окончательно уничтожен суд как институт, где несправедливость может быть оспорена. Выражение "всё схвачено" приобрело в нынешних российских реалиях буквальный смысл.

Наталья Геворкян – журналист

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