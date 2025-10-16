"За правду преследуют". 10 лет колонии за "фейки" грозит кузбасскому художнику – уроженцу Украины

67-летнего художника из Новокузнецка Петра Сиротюка обвиняют в "фейках" о российской армии из-за его поста об ударе дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС 14 февраля 2025 года. Ему грозит до 10 лет колонии. Сиротюк часто постил новости на эту тему, стримы жителей Украины из разных городов и публиковал исторические материалы о репрессиях в Украине в советское время.

Какая мера пресечения избрана Сиротюку, пока точно не известно. После возбуждения дела соцсети художника перестали обновляться. Сиротюк и его жена избегают разговоров о деле, в том числе и о мере пресечения. Их коллеги понимают их опасения и не настаивают.

"Писал и о своих корнях из Украины"

О деле против Сиротюка сообщил канал "Кузбасс без экстремизма", аффилированный с российскими силовиками.

– Мы сами долгое время не знали [об уголовном преследовании], сейчас есть опасения навредить неосторожным словом. Я могу только сказать, что Петр Павлович и Ефросинья Григорьевна (жена Петра Сиротюка, тоже художница) – люди большого таланта, – говорит одна из коллег художника Мария (имя редакция скрывает для безопасности собеседницы). – Он не только пишет картины и организует успешные выставки, не так давно прошла их совместная с женой выставка "Скифское солнце", связавшая воспоминания о скифских курганах на Украине, знакомых им с детства, и скифские курганы на Караульном мысе в Сибири. Стены в научно-техническом музее имени И. П. Бардина он расписывал и часовню, установленную в память о погибших горняках. Он давно известен за пределами и города, и региона. Работает в совершенно разных техниках, в том числе редкой – эмали. Его преследование – просто позор. В своих соцсетях он пишет правду, а его за правду преследуют.

Основанием для преследования, по словам друзей художника, стал пост Сиротюка от 15 февраля, опубликованный им в соцсети "ВКонтакте". За публикацию об ударе беспилотниками по Чернобыльской АЭС Сиротюку вменяют статью о "распространении фейков о российской армии" (ст. 207.3 УК). По словам правозащитников, знакомых с делом, речь идет о второй, более тяжкой, части этой статьи Речь идет о деянии, совершенном:



а) лицом с использованием своего служебного положения;б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;в) с искусственным созданием доказательств обвинения;г) из корыстных побуждений;д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,

.

– Его же уже штрафовали за пост с новостями про войну. Он был от 25 февраля – в тот день Петр несколько публикаций сделал, но, насколько я понял, разозлил он их [следователей] картинкой с картой, показывающей уровень героизма украинцев – там была видна маленькая по площади Украина и размеры России, в десятки раз ее превышающей. Мол, три года прошло, а все сражаются, – говорит коллега Сиротюка Михаил (полное имя редакция не публикует для безопасности собеседника). – Он, не скрываясь, писал и о своих корнях из Украины, о том, что "денацифицировать" Украину пытались еще в советские времена. Имя свое подчеркнуто на украинский манер писал "Петро Сиротюк" (именно под таким именем он зарегистрирован во "ВКонтакте").

19 мая 2025 года Новоильинский суд Новокузнецка оштрафовал Петра Сиротюка на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за публикации "новостного характера" от 25 февраля.

– Петр Павлович свою вину на том суде признал, просто потому что так проще – получил штраф и пошел. Я так понял – по совету адвоката. А сам остался при своей позиции, потому что даже после этого суда не перестал публиковать сводки о самых ужасных событиях. Были посты про то, как в 30-е годы 80% всей творческой и интеллектуальной национальной элиты Украины репрессировали, – говорит Михаил. – Многие [коллеги] его поругивали за это: мол, наскребешь себе на голову, неужели помолчать нельзя. Значит, нельзя. Там есть у него [во Вконтакте] один стрим от 23 февраля 2025 года. Из Одессы. Очень особенный для него город.

В Одессе Петр Сиротюк родился и вырос, там же окончил художественное училище. В 1980-х годах учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной (сейчас Академия им. Штиглица), где познакомился с Ефросиньей. По распределению Сиротюки попали в Новокузнецк, где живут с конца 80-х годов.

– Они больше половины жизни тут прожили, вторая родина, можно сказать. Каждое второе здание в городе – или внутри висят их работы, или монтументалка, или роспись. Думаете, не приглашали их уехать в ту же Москву? Уверен, не раз, – говорит знакомый Сиротюков Александр. – Вместо признания их травят. Я сейчас не только про политические дела. Местные чинуши их выживать "от греха" начали еще год назад. Подали в суд – якобы они незаконно прописались в своей мастерской. Мастерскую на 9-м этаже им передали в безвозмездное пользование – это обычная практика для заслуженных художников и мэрии. Но когда Сиротюк свою позицию скрывать не стал, вдруг выяснилось, что договор был срочный и его срок подошел к концу. В итоге суд постановил, что прописали художников незаконно, потому что помещение – внезапно – "нежилое". А какое оно было, когда их прописывали?! Выгнали в общем, в течение двух недель, сказали, нужно съехать.

В ноябре 2024 года Комитет по управлению городским имуществом при поддержке МВД и Управления культуры Новокузнецка выиграл суд против Сиротюков – их регистрацию по месту жительства признали недействительной и лишили прописки в Новокузнецке. В том, что чиновники их несколько лет назад прописали в мастерской, переданной им в пользование, обвинили самих художников. "У ответчиков отсутствуют документы, дающие им право на вселение и регистрацию в нежилых помещениях", – пояснил судья.

Друзья художника говорят, что Сиротюк, несмотря на все предупреждения, считал, что имеет полное право писать и говорить то, что думает.

– Мы поражались его смелости. Сейчас, сами понимаете, даже украинскую родню вспоминать опасно – госизмену приплетут. А он постил стримы из украинских городов, на которых видно, что там на самом деле происходит, – говорит коллега Сиротюка Михаил. – Петр безусловно талантливый человек, но в первую очередь – очень смелый и честный.