Заберут всех?

Вперые призыв в российскую армию проходит с электронными повестками. С 1 октября по 31 декабря в Москве, Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине призывникам будут рассылать только электронные повестки. В армию РФ призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Этот осенний призыв станет самым масштабным за 9 лет.

В 2024 году в ходе осеннего призыва в армию призвали 133 тысячи человек.

Также стало изестно, что около 11 тысяч участников движения "Юнармия" отправились на войну в Украине.

Как государство принуждает людей идти на войну, говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Борисом Пастуховым.



