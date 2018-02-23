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Лира и власть

Иннокентий Смоктуновский в роли царя Федора в трагедии А.К.Толстого "Царь Федор Иоаннович", 1974 год

Передача из цикла "Писатели и музыка"

Владимир Абаринов: Граф Алексей Константинович Толстой ребенком сидел на коленях Гете и был другом детства наследника престола Александра Николаевича. Он мог сделать блестящую придворную карьеру, но никогда к этому не стремился. Когда наследник стал императором Александром II, он пожаловал Толстого во флигель-адьютанты, потом в егермейстеры, но никакой службы при дворе Толстой не нес, жил большей частью за границей или в своем родовом имении и хотел только одного – писать. Он был литератором широкого профиля: тонкий лирический поэт, романист, драматург, сатирик, пародист. Как выразился о нем Тургенев, он обладал «собственной оригинальной и в то же время очень разнообразной физиономией». А сам Толстой о своем литературном кредо говорил, что он «держит знамя искусства для искусства».

У него была тонкая, нежная натура, и неудивительно, что его лирика едва ли не вся положена на музыку. Романсы на его стихи писали лучшие русские композиторы, от Чайковского до Рахманинова, причем часто на одни и те же стихотворения. Например, на стихотворение «Горними тихо летела душа небесами» написано пять романсов: Чайковским, Мусоргским, Римским-Корсаковым, Цезарем Кюи и Антоном Аренским. Это золотой фонд русского романса – достаточно назвать «Средь шумного бала» или «Благословляю вас, леса».

В 1871 году Толстой перевел шотландскую балладу «Эдвард», о которой он пишет, что был ею «потрясен с ног до головы» и сравнивает ее со сценой из «Макбета». Это диалог матери и сына, которая, как выясняется, толкнула его на убийство отца. Музыку к этому дуэту сочинил Антон Аренский.

Много романсов на стихи Толстого было в репертуаре безвременно покинувшего нас Дмитрия Хворостовского. Вот один из них – «Дробится, и плещет, и брызжет волна...». Музыка Римского-Корсакова. Запись 2008 года. Концерт из цикла «Русские романсы в Русском музее». Аккомпанирует Михаил Аркадьев.

В 1861 году Толстой написал драматическую поэму «Дон Жуан». Она была напечатана в «Русском вестнике», но постановку в театре цензура не разрешила. Толстой так и не дождался спектакля. «Дон Жуан» был впервые поставлен в 1905 году. Музыку к этой пьесе написал Эдуард Направник – бессменный, в течение 47 лет, вплоть до самой смерти, главный дирижер Мариинского театра и довольно плодовитый композитор. Я не нашел записей этой музыки, но Чайковский написал на стихи иэ этой драмы всем известную серенаду Дон Жуана, которая стала самостоятельным произведением, ее очень любят исполнять в концертах.

Мне кажется, вершиной творчества Алексея Константиновича Толстого стала драматическая трилогия из русской истории – «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». В этих сочинениях – как сказали бы сегодня, в этом проекте – Толстой отступил от своего принципа «искусство для искусства» и проявил себя, я бы сказал, как своеобразный политический мыслитель. «Смерть Иоанна Грозного» была разрешена к постановке и имела громкий успех, а вот «Федора Иоанновича» цензура не пропустила, потому что русский монарх показан в этой драме слабым, безвольным правителем. «Царь Борис» получил цензурное разрешение, но Толстой умер прежде чем пьеса была поставлена.

Спектакль "Смерть Иоанна Грозного". Народный артист СССР Андрей Алексеевич Попов в роли царя Ивана Васильевича IV, народный артист РСФСР Михаил Михайлович Майоров в роли Бориса Годунова
Спектакль "Смерть Иоанна Грозного". Народный артист СССР Андрей Алексеевич Попов в роли царя Ивана Васильевича IV, народный артист РСФСР Михаил Михайлович Майоров в роли Бориса Годунова

А спектаклем «Царь Федор Иоаннович» открылся в 1898 году Московский художественный театр – не «Чайкой», как многие думают, а именно «Федором Иоанновичем». Московские театралы, конечно, помнят сенсационный спектакль 1973 года в Малом театре. Режиссер Борис Равенских пригласил на роль царя Федора Иннокентия Смоктуновского. Спектакль рождался в муках. Был момент, когда исполнитель главной роли призвал режисера и актеров признать, что спектакль не получился и отказаться от него. Но спектакль все-таки вышел, на него было паломничество. Это было огромное событие. Сенсацией была не только игра Смоктуновского, который так и не вписался в ансамбль Малого, но и музыка, написанная Георгием Свиридовым.

Мы услышим короткий отрывок из спектакля, сцену, в которой царица Ирина просит боярина Ивана Петровича Шуйского помириться с Борисом Годуновым. Музыкальный фон этого диалога – хор Свиридова «Любовь святая», и мы услышим, как тонко и естественно музыка вплетается в ткань пьесы. Ирина – Галина Кирюшина, Шуйский – Евгений Самойлов. Государственная республиканская академическая русская хоровая капелла имени Юрлова, дирижер Юрий Ухов.

Фильм-спектакль Малого театра «Царь Федор Иоаннович» (1981). Режиссер Борис Равенских. Царица Ирина – Галина Кирюшина, боярин Иван Петрович Шуйский – Евгений Самойлов, царь Федор – Юрий Соломин.

Далее в программе:

«Самарские дворы».

Говорят представители трёх поколений самарцев.

Радиоантология современной русской поэзии.

Стихи Кати Капович (США).

* * *

Здесь чужая музыка, бывало,
до пупка мне душу надрывала
за стеной.
Джазовая чёрная певица,
ветхая, как старая кулиса,
вспоминала год тридцать второй.

Как они там с Дюком или Эллой
пред толпою чёрной или белой
урезали блюз.
Эх, какие розы в них бросали,
нынче нет таких. Пыль на рояле,
в окнах дождик плющит голый куст.

Ничего, родная, выпьем бренди.
Жизнь твоя останется в легенде,
а моя легко
отоспится на тахте трёхногой
и пойдёт своей пустой дорогой.
Вот и всё тут. Let my people go.

«Красное сухое».

Радиоэссе «Жаркие вина Кампании».

Везувий, июль 2017 года
Везувий, июль 2017 года

(отрывок)

«Мы попросили официанта принести бутылку "Греко ди Туфо". Оно было холодным и обдавало жаром. Энцо говорил без умолку. Он рассказывал о помпейской собаке, которая во время катастрофы лапами утрамбовывала вулканический пепел и наверняка спаслась бы, если бы не цепь на шее. Её агония запечатлелась в камне и теперь хранится в музее. Он говорил о бесценной ерунде, найденной в карманах заживо погребённых; о пустотах в форме человеческого тела в застывшей лаве – тела разложились, скелеты иструхлявились, но пустоты сберегли человеческую агонию; и, конечно, об амфорах, погребах, виноградных давильнях с навсегда окаменевшими прессовщиками».

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