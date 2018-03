Довлатов в форме воды: Рунет отчаянно спорит о нашем и не нашем кино

Не стоит думать, что россияне спорят только о политике и предстоящих выборах. Их не на шутку занимают вопросы культуры, в частности - кино!

Минувшей ночью премию Американской киноакадемии за лучший фильм получила лента Гильермо дель Торо "Форма воды". Между тем, в Рунете была мощнейшая группа поддержки у другого фильма - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Миша Козырев:

Всегда стараюсь нажать на кнопку reset и подойти к любому интересному событию "с чистого листа". И вот что скажу я вам: если бы я год назад, не зная ни про какие номинации, посмотрел фильм "Форма Воды", получил бы удовольствие, отметил про себя "какая занятная штука! и ведь сто раз уже эта тема воплощена в самых разных фильмах, но ведь вот ещё такое перепончатое-лапчатое"; на последних кадрах у меня, конечно, бы возникла ассоциация с певцом Витасом, у которого прорезаются жабры и он начинает голосить во всю мочь; я бы ушёл домой довольным, лёг бы спать и снились бы мне люди-амфибии в глубинах океанов и мучила бы одна мысль: а что у них родится в результате? И тут фантазия моя бы неслась вскачь и я бы засыпал...

Но никогда ни в каком сне мне не могло бы присниться, что это картина, заслуживающая главного приза планеты за лучший фильм и за лучшую режиссуру.

Но это просто вопрос к самому себе: я сильно не догоняю настроения и предпочтения американской киноакадемии. Мне-то кажется, что именно "Три Биллборда" останутся в истории навсегда.

Владимир Варфоломеев:

"Форма воды" вполне заслужила "Оскара". Но и "Три билборда" - тоже. Я бы наградил оба фильма.

Павел Данилин:

Фу, а я то начал уже сомневаться, что там с моим вкусом, слушая сонмы восторженных отзывов... Ага, нет, все нормально - убогая серость про Билборды в Миссури получила свои Оскары. Учитывая, что Оскары в последнее время дают только за <дерьмо>, значит, все правильно - у меня со вкусом все в порядке.

Алексей Осин:

Получивший Оскар Гильермо дель Торро сказал, что 25 лет живёт в США и его золотистый мужичок символизирует стирание границ. А мне вот печально.... Увы. Я не хочу, чтобы американцы "стирали" испанца, африканцы французов, а турки немцев, а всех их вместе - чилийские трансгендеры.

Егор Холмогоров:

Вообще триумф «Формы воды» это настолько плохой вариант, что я даже на него не закладывался. А уж в сочетании с фильмом про допинг...

Это в чистом виде война.

Русофобия объявлена мегатрендом.

К мегатренду русофобии мы ещё вернёмся, а пока скажем, что и у "Формы воды" много благосклонных зрителей.

Ксения Ларина:

«Форма воды»- это абсолютной безупречный выбор академии, я поддерживаю!)

Актерские номинации тоже предсказуемы - и Френсис Макдорманд и Гэри Олдман, чего уж там)

То, что «Нелюбовь» не получила - конечно, жаль, но это не смертельно, все картины Звягинцева в зоне особого мирового внимания, и это уже само по себе феерический успех)

А вот кого мне лично искренне жаль, так это «Призрачную нить», которую по сути игнорировали по всем параметрам, такую совершенную картину! И Дэниел ДэйЛьюис здесь играет виртуозно, это лучшая актерская партия в этом марафоне, и он не виноват в том что у него уже есть три Оскара)

Церемонию я не смотрела, сегодня посмотрю.

Антон Долин:

Мне все равно, что кто себе придумает про толерантность, инклюзивность и «америка-ты-одурела». Мне безразлично, кому какие фильмы кажутся плохими (потому что они не похожи на те, которые принято считать хорошими).

Я много лет знаю, что Гильермо дель Торо - гений, и этот фильм - из самой его души, квинтэссенция всего, чем режиссёр занимается буквально с детства. Его много лет держали в маргиналах и чудаках, не пускали на фестивали и премии - и вот случилось чудо, его персональная повестка наконец совпала со всемирной. Такое бывает однажды в жизни.

Подсказывают, что это первый раз в истории, когда «Оскар» за лучший фильм совпал с золотым призом важнейшего европейского фестиваля. Ну точно первый в XXI веке.

Я безумно-безумно-безумно рад.

Дарья Митина:

Вoт чегo у меня не былo никoгда, так этo интуиции на результаты всяких кoнкурсoв и лoтерей - я никoгда не угадываю. В даннoм случае сoвершеннo не oбиднo, пoскoльку ВСЕ критики главный Oскар сулили либo "Трём биллбoрдам", либo "Фoрме вoды", причем в сooтнoшении 10;1. Я предсказывала главную награду "...биллбoрдам", нo при этoм держала в уме, чтo если наградят таки дель Тoрo, я пoрадуюсь не меньше, если не бoльше.

Этo два беспoщаднo антиамериканских фильма, не oставляющих камня на камне oт "светлoгo oбраза Америки", oба фильма - весьма злая парoдия на американские реалии (не пoнимаю тех, ктo в "Фoрме вoды" углядел чуть ли не рoмантическую рoждественскую сказoчку - этo жёсткий кoммунистический и прocoветский памфлет, злoбнoе высмеивание маккартистскoй пoлитическoй традиции, великoлепнo испoлненнoе путешествие вo времени, приправленнoе нучным фэнтези). "Три биллбoрда" - вoспевание индивидуальнoгo прoтеста и местечкoвoгo нoнкoнфoрмизма, "Фoрма вoды" - публичнoе признание тoгo, чтo любoй прoтест мoжет быть успешным лишь при рукoвoдящей и направляющей рoли Кoммунистическoй Партии Сoветскoгo Сoюза.

Так чтo Oскарoв раздали впoлне правoмернo. Единственная несправедливocть - oтсутствие в шoрт-листе самoгo антиамериканскoгo и самoгo кoммунистическoгo фильма гoда - "Субурбикoна" главнoгo кoммуниста Гoлливуда Джoрджа Клуни. Oн на равных бы пoбoрoлся с oбoими лидерами.

К сожалению, уже второй раз за свою карьеру Андрей Звягинцев был номинирован на "Оскар", но саму статуэтку не получил, она досталась чилийской драме "Фантастическая женщина".

Александр Архангельский:

Жалко, что не получил Оскара Звягинцев. Мне Нелюбовь понравилась гораздо больше Левиафана - сказано вроде бы примерно то же самое, а как-то цельно, собранно. И без советской сопливинки-человечинки. Классично, холодновато, ясно.

Владимир Мамонтов:

Нелюбовь недостаточно антироссийская, чтоб Оскары получать, Икар то, что надо

А вот и упомянутый выше мегатренд русофобии. Премию за лучший документальный фильм получил "Икар" - фильм о допинге, в котором снялся сам Григорий Родченков.

Виталий Третьяков:

Родченкову, если я правильно понял, и Оскара дали (в коллективе). Фильм "Икар". Это он Икар? Почему Икар, а не Аполлон? Или хотя бы Геракл?..

Виктор Куллэ:

Ещё одним покойником в пантеоне утраченных иллюзий прибыло. Допрежь это были Нобелевская премия (1901–2015) и Олимпийские Игры (1896–2016). Теперь к ним прибавилась премия «Оскар» (1929–2018). Присуждение её «Икару» с откровениями Родченко перекрывает даж то, что ранее те же киноакадемики не устрашились Оскара Майклу Муру дать. После «Икара» воспринимать «Оскар» как некий Гамбургский счёт ну смешно же. И паскудно.

Покойся с миром, Оскар. Мне будет тебя не хватать. RIP

Но есть и противоположный взгляд.

Сергей Медведев:

Из всех "Оскаров" я прежде всего рад за "Икара". Это феноменально интересное кино, если кто не видел, sometimes almost too good to be true. Некоторые сцены настолько уникальны, что думаешь, что они были подстроены в жанре мокьюментари, но только умом понимаешь, что этого не могло быть, что Фогель оказывался с камерой в нужном месте в нужный момент, и в этом его профессионализм.

Но в общем Фогелю, конечно, неслыханно, несказанно повезло -- в своих мутных играх с допингом в любительском велоспорте он случайно вышел на главного человека в мировом допинговом скандале, и этот человек оказался психопатом со склонностью к лицедейству и неожиданно стал активно соучаствовать в съемках кино про себя, балансируя на грани жизни и смерти, ведя двойную игру с Россией и американцами и регистрируя все на видео и скайп. На Лубянке, наверное, полетели головы и погоны, и до сих пор кусают локти, что не ликвидировали Родченкова и не пресекли этот фильм в зародыше.

Но в этом-то и есть главная фишка фильма, который по ходу съемок ломает свой сценарий и вырастает из частной истории велогона-любителя в глобальный шпионский триллер и обвинительный документ всей путинской России. И Родченков из гениального фрика-биохимика, ботаника на службе допинговой машины российского спорта -- наивный, простодушный и порой не понимающий, в какие смертельные дебри он залез, -- вырастает до трагической фигуры эпического масштаба: одиночка, бросивший вызов чекистскому монстру и чудом вырвавшийся из жерновов.

Единственно, боюсь, что это уникальное расследование останется фактом истории кино, а в самом российском спорте ничего не изменится. Будут жрать все так же, потому что иначе у нас не умеют -- смотрите последние истории с россиянами на Олимпиаде или скандальный Чемпионат России по легкой атлетике в Иркутске в этом январе, когда при внезапном появлении допинговых офицеров половина атлетов не вышла на старт... Потому что допинг -- это сама суть нашей системы, которая обменивает государственные ресурсы на результат любой ценой, которая заточена только под дОбычу олимпийского золота. И Фогель это тоже хорошо понимает, не боясь делать широкие политические заявления.

Но "Оскара" он получил не за это, не за "разоблачения Кремля" в общем антироссийском тренде, как примутся у нас сейчас тут говорить, а за неожиданную ноту правды в мире постправды. Когда Родченков одновременно смертельно боится и при этом немного играет на камеру, то ему внезапно веришь -- такое невозможно симулировать. Именно за эту попытку правды "Икар" и надо смотреть.

Из других новостей "Оскара" можно отметить награду для Гари Олдмена, сыгравшего Черчилля в фильме "Тёмные времена".

Виктор Шендерович:

Я небольшой знаток кино, но Гэри Олдман просто обязан был получить Оскара.

"Если не он, то кто"? ))

И отдельного упоминания заслуживает очень напряжённое соперничество между анимационными фильмами.

Поговорим немного и о российском кино. Самый обсуждаемый фильм последних дней - "Довлатов" Германа-младшего. Многие приняли его просто в штыки.

Леонид Никитинский:

Ну что сказать после просмотра фильма "Довлатов"? Герман - младший - это не то, что Герман-старший. Этим общим суждением, пожалуй, и ограничусь, чтобы самому зря не злиться и никого тут не злить.

Татьяна Щербина:

в день писателя пошли смотреть фильм "Довлатов". Полностью разочарована. Как бы достоверный быт места и времени (Питер, 1971 г.), все курят, две кровавых сцены для "действия", больше ничего. За образ Бродского отдельное неспасибо.

Анастасия Миронова:

Ирония снова против здравого смысла. Похоже, что подхалим и горе-патриот Говорухин снял фильм о Довлатове и его эпохе лучше, чем честный и смелый Герман-мл. Такое бывает. "Довлатова" я видела урывками. И не впечатлена. Мертвеннолицые аккуратные иностранцы играют спивающуюся ленинградскую богему. Марич - будто немой и замороженный. Такой стерильный, тихий - самое то для алкоголика и бывшего вохровца. Очень постараюсь на неделе, выбравшись в город, фильм все же целиком посмотреть. Не поленюсь даже на самой ранней электричке приехать. Странно, что показ идет так недолго и к концу недели фильм остается лишь в паре кинотеатров

Вячеслав Данилов:

Резюме известного фильма: Довлатов ушел из многотиражки, а вместо него взяли Германа, и он вышел в тираж.

Ирек Муртазин:

Лучше бы я не видел фильма «Довлатов», удостоенного приза «Берлинале» за выдающийся художественный вклад, который вручили художнику-постановщику и художнику по костюмам фильма. Но, увы, фильм я посмотрел. На зрительской премьере.

Да, «Довлатов» получился красивым. Но длинным и нудным.

Лев Симкин:

Если бы «Довлатов» был немым, мне бы фильм очень понравился. Узнаваемый Ленинград, узнаваемые типажи семидесятых, где он только их отыскал, красивые сны, и вообще зрительно все по-настоящему хорошо и стильно. Но это звуковое кино, так что в дополнение к картинке придется выслушать из уст персонажей всякую банальщину.

«Чай – это хорошо», - глубокомысленно замечает Довлатов в редкую минуту отдыха, свободную от стонов, что его не печатают. И возвращается к перманентному страданию. Даже на женщин ноль внимания, хотя те к нему липнут. Правда, очень любит детей. И жену Лену. И еще Бродского, с которым они не разлей вода.

Наглядевшись ужасов из жизни непризнанных художников и поэтов, я подумал о том, что Довлатов если и писал о них, то всегда с приправой юмора. В отличие от Германа-младшего, чей мрачный талант не оставляет ничего от веселого имени героя картины. Почему-то за Довлатова берутся режиссеры, у кого чувство юмора - явно не самая сильная сторона. То Говорухин, теперь вот Герман.

Он много чего хотел сказать с экрана, а что не успел, то на нем написал. Ну когда кто умер, и что после смерти Довлатова полюбили миллионы соотечественников. За что только, боюсь, не поймут зрители, его не читавшие. Как герой старого анекдота, недоумевавший, почему так популярен Карузо, хотя сам его не слышал, ему сосед напел.

Олег Лекманов:

Вместо рецензии

У меня только один вопрос: почему у нас фильмы про писателей, чьё чувство юмора было едва ли не главным их достоинством (вместе с легкостью письма еще) делают тяжелые, всегда мрачные угрюмцы?

Наталия Рудакова:

«Довлатов» - гуманитарный фильм ужасов, фильм-катастрофа, один из тех, которые я стараюсь избегать, но никак не «избегу». Атмосфера кадра не оставляет сомнений, что всем будет нехорошо, тоскливо и больно, а кому-то даже смертельно больно. Даже Бродскому, такому цельному и собранному. И все это, пожалуй, объясняется фразой героини Ходченковой: «Надо иметь мужество быть никем и быть собой». Довольно универсальная творческая биография.

Теперь слово тем, кому фильм нравится.

Дмитрий Колезев:

«Довлатов» мне очень понравился. Главное правильно отнестись к фильму: это ни в коем случае не байопик, и даже не попытка экранизировать какую-то часть текстов Довлатова, а скорее «фантазия на довлатовскую тему». И это уж точно не комедия, хотя, казалось бы, Довлатов — писатель веселый… Лирическая киновоспоминание, даже киногреза о Ленинграде 1970-х годов: прокуренные квартиры, в которых пьют портвейн и спорят о художниках-авангардистах; рестораны, где фарцовщики сидят за одним столом с поэтами; улицы и набережные, по которым гуляет молодой Бродский.



Понятно, что кино не только про прошлое, но и про настоящее: застой, цензура, абсурд, заполнивший жизнь и ставший самой жизнью. Может быть, при всей внешней мягкости, это одна из самых злых работ известного госпродюсера-диссидента Константина Львовича Эрнста, который умудряется смеяться над режимом, являясь одним из его столпов.



Советский Союз «Довлатова» — это не тот СССР, о котором ностальгирует Путин, а совсем другая страна. Здесь гениальные поэты вынуждены перебиваться случайными заработками, писатели режут вены из-за невозможности напечататься, а художники гибнут из-за партии финских колготок.



Впрочем, главный враг в этом мире — не советское (или антисоветское, какая разница) государство, а мещанство и пошлость, которая куда отвратительнее, чем марширующие по улицам солдаты, — пошлость в литературе, пошлость в жизни, пошлость в личных отношениях. Не скатиться в пошлость, иметь мужество «быть никем и оставаться собой», — вот главный вызов.



Андрей Десницкий:

Довлатов" - прекрасный атмосферный фильм о Тоске Семидесятых. Отлично снят, хорошо играют.

Конечно, похож по стилистике на "Моего друга Ивана Лапшина", но мне это не кажется большим недостатком.

Но главным фанатом "Довлатова" оказался неожиданно Егор Холмогоров, написавший для сайта телеканала "Царьград" просто огромную и очень доброжелательную рецензию:

Это яростно антисоветское, мрачно насмешливое, злое, почвенническое кино, в котором присутствуют православие, имперскость, народность и лютейшая гомофобия. Всего этого от фильма о Довлатове совершенно не ожидаешь, но ему бы, думаю, понравилось.<...>

Самое удивительное свойство "Довлатова" – это абсолютная свобода от социального расизма, характерного для столичной творческой интеллигенции, особенно в инородческой её части. Бесчисленными миазмами этого местечкового расизма была отравлена большая часть нашей культурной среды и её продукции, причем в последние лет шестьдесят концентрация этой субстанции достигала таких значений, что "Русофобия" Игоря Шафаревича превращалась из полемического памфлета в патологоанатомический отчет.

Обильную насыщенность всем этим фильма Германа приходилось предполагать по умолчанию. И вот ты вдруг обнаруживаешь себя в странном воображаемом пространстве, где ощутимо тянет отсутствием русофобии – и как этнической ненависти к русским, и как социального презрения к "пролам", "быдлу" и даже "совкам". Сценарий развивается по парадоксальным законам – Герман раз за разом подводит к тому месту, где должна была бы прозвучать какая-нибудь русофобская гнусность, но… она не звучит<...>

Получился местами дико смешной, местами страшный фильм о русских и нерусских, о России, оказавшейся в отчужденном от самой себя нечеловеческом состоянии. Фильм, преодолевающий социальный расизм, переламывающий свой "чернушный" генезис, критичный и по отношению к власти и по отношению к противостоящей ему образованщине, но лишенный по настоящему плохих людей, к каковым относится разве что пресловутый проктолог. В этом смысле "Довлатов" очень социально-интегрирующий фильм. Кто-то, пожалуй, если хватит ума, объявит его "путинской пропагандой".