“Я тебе покрышки привез”. Как забанить Россию в гугле

Доброе утро!

В воскресенье в Ереване прошел крупнейший митинг с начала акций протеста против сохранения верховной власти в Армении в руках Сержа Саргсяна. Задержание сотен митингующих и трех депутатов от оппозиции, включая лидера протестов Никола Пашиняна, людей не остановило. В субботу Саргсян вышел к митингующим, но позднее отказался вступать в переговоры с Пашиняном о передаче власти. В поддержку протестующих выступил лидер известной армяно-американской хэви-метал группы System of a Down Серж Танкян. В этом контексте получил неожиданное прочтение и жест Фрунзика Мкртчяна.

В Москве, правда, участников камерной акции против Саргсяна у армянской церкви задержала полиция.

Массовые уличные акции против победившего на парламентских выборах Виктора Орбана не прекращаются и в Венгрии, хотя полиция пыталась препятствовать сбору демонстрантов.

В России в воскресенье вечером пользователи Telegram метали – по призыву мессенджера – бумажные самолетики из окон в знак поддержки свободы интернета. Накануне в России возникли проблемы с доступом к главной странице Google. В воскресенье Роскомнадзор подтвердил, что блокирует некоторые IP-адреса Google и несколько его сервисов, потому что компания не откликнулась на требования Роскомнадзора и продолжает предоставлять свои IP-адреса мессенджеру Telegram.

В Кемерове полиция заблокировала митинг против Амана Тулеева; Федеральная налоговая служба лишила математика Дмитрия Богатова статуса индивидуального предпринимателя “в связи с судимостью” (хотя суда еще не было); по НТВ показали фильм о “пензенском деле” (ради производства которого журналисты терроризировали адвокатов обвиняемых). И только нацболам улыбнулась удача: они выиграли дело против России в ЕСПЧ по поводу своей акции 2005 года в помещении справочной администрации президента, не прошло и 15 лет.

Российская ФСИН – в ответ на заявление крымских правозащитников о гибели четверых человек в симферопольском CИЗО – выпустила заявление, что погибших не четыре, а три, и все трое покончили с собой.

Британская пресса утверждает, что полиции удалось идентифицировать подозреваемых по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, и даже называет кодовое имя предполагаемого отравителя – “Гордон”. Он уже вернулся в Россию, и у британских следователей не будет шанса его допросить. В связи с этим же делом 60 депутатов Европарламента обратились с призывом к властям европейских стран бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в июне.

Совет безопасности ООН провел встречу в Швеции, чтобы преодолеть внутренние разногласия по ситуации в Сирии. Группа экспертов Организации по запрещению химоружия наконец побывала в сирийском городе Думе.

С мирной инициативой неожиданно выступила КНДР: Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний. Президент США, правда, умерил в твиттере оптимизм комментаторов. Вовремя: сегодня США и Южная Корея начинают совместные учения, отложенные из-за Олимпиады.

Прочее американское:

В Сенате США сегодня пройдет голосование об утверждении Майка Помпео на должность госсекретаря.

В воскресенье в Нэшвилле (штат Теннесси) голый американец открыл стрельбу в ресторане. Убиты четыре человека, еще несколько ранены.

В пятницу Демократическая партия подала в Федеральный суд Манхэттена иск к России и предвыборному штабу Трампа по делу о вмешательстве в выборы. О его перспективах можно почитать здесь.

В Хьюстоне – в присутствии последних четырех президентов США и их жен – похоронили Барбару Буш. От нынешнего президента была только Мелания Трамп.

Три ссылки начнем сегодня с Марса:

Фантастическая история русской мечты о марсианских яблонях и коммунах: “Нас ждут миллионы междометий на Марсе и на других планетах. Мы думаем, что из биокосмических междометий (в широком смысле) родится биокосмический язык, общий всей земле, всему космосу”.

В издательстве libra выходит русский перевод странного текста Гюнтера Андерса (1902–1992) “Катакомбы Молюссии”, написанного в 1930-е годы, но опубликованного только после его смерти. Это диалог двух граждан воображаемой фашистской страны. Удивительно, но у этого текста есть как бы киноверсия: французский экспериментальный режиссер Николас Рей (не путать с автором “Бунтаря без причины”, тот давно умер) в 2012 году экранизировал книгу Андерса, не прочитав ее. Здесь любопытное интервью с ним по этому поводу (правда, по-английски).

И про убийства. Разговор с руководителем Лаборатории по исследованию технологий разрушения репутаций (character killing) или рассказ о системах воинской повинности, существующих в разных странах.

Искренне ваши,

Семь-сорок