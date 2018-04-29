Ленивые или трудолюбивые?

Как повредилась традиционная модель движения к успеху рассказывают генеральный директор компании Validata Мария Волькенштейн, руководитель проекта Career.ru Ирина Святицкая, психолог Владимир Спиридонов, студенты РЭШ Дарья Волосова и Артур Киньягулов.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис
Первый раз в эфире в воскресенье, 29 апреля в пять часов вечера.
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