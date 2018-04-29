Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Рожденные после СССР

Ленивые или трудолюбивые?

Как повредилась модель движения к успеху

Как повредилась традиционная модель движения к успеху рассказывают генеральный директор компании Validata Мария Волькенштейн, руководитель проекта Career.ru Ирина Святицкая, психолог Владимир Спиридонов, студенты РЭШ Дарья Волосова и Артур Киньягулов.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис

Первый раз в эфире в воскресенье, 29 апреля в пять часов вечера.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG