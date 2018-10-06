Музыканты из провинции

Что ждет исполнительское искусство в России рассказывают музыканты Кирилл Кассович, Инна Якушева (Саратовская консерватория), Арсений Мерзлов (Уральская консерватория), Эльвира Авзалова (Казанская консерватория) и руководитель Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, пианистка Екатерина Мечетина.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 6 октября в пять часов вечера.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.