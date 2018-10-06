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Рожденные после СССР

Музыканты из провинции

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На что надеются выпускники нестоличных консерваторий

Что ждет исполнительское искусство в России рассказывают музыканты Кирилл Кассович, Инна Якушева (Саратовская консерватория), Арсений Мерзлов (Уральская консерватория), Эльвира Авзалова (Казанская консерватория) и руководитель Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, пианистка Екатерина Мечетина.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 6 октября в пять часов вечера.

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