Хранители священной Границы

В результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске погиб террорист-одиночка. Пострадали трое сотрудников ФСБ.

Митинг против пересмотра границы с Чечней в столице Ингушетии самораспустился.

Дональд Трамп объявил границу священной и обещал направить к ней 15 тысяч военных для защиты от нелегальных мигрантов.

В Индии открыли самую высокую в мире статую.

“ФСБ фабрикует дела и пытает людей”

17-летний житель Архангельской области взорвал бомбу в здании ФСБ в Архангельске. Сам он погиб, трое сотрудников ведомства пострадали. Дело расследуется как теракт. Имя подростка официально не называется, но его узнали журналисты, он студент политехнического техникума. Он был зарегистрирован во ВКонтакте как Сергей Нечаев, а в качестве юзерпика использовал фотографию главы “Народной расправы”. Перед терактом предположительно он объяснил свой поступок в одном из анархистских Telegram-каналов: “ФСБ фабрикует дела и пытает людей”.

Глава Архангельской области назвал нападавшего террористом-одиночкой, а причину случившегося усмотрел в "беспринципном воздействии со стороны различных сил" на молодежь. Антифашист Алексей Гаскаров, отсидевший три с половиной года по “болотному делу”, объясняет, что дело не в политических взглядах 17-летнего юноши, а в общем ощущении безнадежности.

В правоохранительных органах гипотеза о “беспринципном воздействии со стороны различных сил” считается единственно верной: в Чебоксарах полиция задержала семиклассника, учувствовавшего в акции “Бессмертный ГУЛАГ”, обозвав его “навальнёнком”.

Но людей все-таки пытают

По делу о пытках заключенного Евгения Макарова задержан еще один сотрудник ярославской колонии.

В Якутии в отделении полиции погиб задержанный: участковый приковал его к батарее, тот стал биться и вырываться, сорвал вентиль и обварился.

Виктора Филинкова, обвиняемого по делу о создании экстремистского сообщества “Сеть”, парализовало на этапе. Потом врачи привели его в движение каким-то уколом.

Насилию подвергаются и сотрудники правоохранительных органов. В Уфе трое полицейских начальников изнасиловали свою подчиненную, 23-летнюю дознавательницу.

ВКонтакте и прочий экстремизм

Сотрудница штаба Навального подала иск к социальной сети "ВКонтакте". Она требует признать незаконной передачу ее личных данных МВД. Это первый подобный иск к соцсети, охотно отвечающей на запросы центра “Э”.

24-летний житель Красноярска получил пять лет колонии за посты в соцсетях: оправдание терроризма. Вину признал и раскаялся.

В Барнауле возбуждено уголовное дело о терроризме против общественного защитника жителей Алтайского края, которых в конце лета обвинили в экстремизме за посты в соцсетях. На их адвоката тоже давят.

Прочее российское и околороссийское

В столице Ингушетии Магасе прошла акция против передела приграничной с Чечней территории, однако протесты продлились всего два часа, хотя были согласованы на три дня. Что будет дальше, никто не знает, но гипотезы высказаны тут.

Путин определился с основами миграционной политики на 2019–2025 годы: “соотечественникам за рубежом” теперь будет комфортнее возвращаться, сказал он Всемирному конгрессу российских соотечественников. Про трудовых мигрантов из стран СНГ разговора не было, как и о бывших жителях Донбасса, бежавших от войны в Россию.

Зато мир на востоке Украины готов обеспечивать президент Беларуси: Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей. И “выборы” в так называемых “ДНР” и “ЛНР” он тоже готов “сопровождать”.

Как белорусских школьников заставляют вступать в их вариант комсомола, Белорусский республиканский союз молодежи, можно послушать тут. “Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина!” – восклицает учительница в ответ на отказ школьника.

“Наша Граница священна!”

Президент США готов отправить на южную границу страны 15 тысяч военнослужащих, которые будут хранить ее от посягательств пресловутого каравана, идущего сейчас по Мексике в сторону США. Участников этого каравана он назвал головорезами (very bad thugs and gang members), а границу объявил священной. Так и написал: “Our Border is sacred”.

Непрерывное обсуждение темы миграции накануне промежуточных выборов очень напоминает предвыборный нарратив премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: он тоже в каждой речи защищал страну от мигрантов, которых в ней с 2015 года нет. Верховный суд Венгрии отменил приговор телеоператору Петре Ласло, которая летом 2015 года пнула беженца. Суд решил, что ее действия были аморальными, но закона не нарушали.

Австрия отказалась подписывать глобальный пакт ООН о миграции. Ранее Венгрия и США объявили, что не будут присоединяться к договору.

В Индии – свои святыни. Там торжественно открыли 240-метровую статую Валлабхаи Пателя. Кто это такой и чего это стоило, рассказано тут.

