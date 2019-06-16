“Победа будет за ничем”. Эфир в 19.05

Выставка Леонида Войцехова, звезды нон-конформистского искусства 90-х и нулевых, в галерее “Перелетного кабака” в Москве. Прожектер, мегаломан, авантюрист и волшебник. Нереализованные проекты и речевые акты, скульптуры и объекты, коллективные акции в Одессе и Москве.

Дадаизм и сюрреализм как принципы Войцехова. Герои художественной сцены эпохи перестройки и их связь с бандитами и людьми власти. Галерея на Фурманном и “одесский концептуализм”.

Польский гонор, бурятский антиквариат, украинский анархизм. Провидец и визионер с непревзойденным чувством юмора. Великие нереализованные проекты Войцехова: “Мистерия Махно” и Музей еврейской культуры.

Разговор с Петром Ширковским, искусствоведом, куратором выставки. В записи Лариса Осипенко, журналист, вдова Леонида Войцехова, и художник Юрий Лейдерман, составитель и редактор книги Войцехова “Проекты”.

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы