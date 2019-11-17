Нобель Ольги Токарчук. Эфир в 19.05

Ольга Токарчук как психолог и философ, человек экологического мышления и путешественник. Психопатология путешествий и анатомия смерти у Токарчук. Юнгианство и Бардо Тедол. Психологическая проза или автопсихотерапия?

Маленький глобальный мир и огромный внутренний космос. Куда бегут и от чего убегают персонажи писательницы? История Европы ХХ века и мир женщин в книгах Токарчук. Увлечение магическим реализмом. Токарчук-фантаст и автор антиутопий: под одной обложной с Виктором Пелевиным. Токарчук-реалист и политический колумнист, феминистка, веганка, защитница животных и левая активистка.

Хаос и космос, гностические идеи, волшебство и преображение мира. Иудейские ревизионисты и Пародия и юмор Токарчук. Описание мира от лица слабых. “Книга Якоба” и “Книга Анны”.

Токарчук по-русски: “Правек и другие времена”, “Игра на разных барабанах”, “Бегуны”, “Диковинные истории“ и другие книги.

Обсуждают переводчицы Ирина Адельгейм и Татьяна Изотова, критик Елена Рыбакова.

Ведет программу Елена Фанайлова

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