“Мы не диссиденты, мы богема”. Эфир в 19.05

Поэма не без героев: памяти богемы Второго русского авангарда. Выставка авторов нон-конформистского искусства от Оскара Рабина до Виктора Попкова. Идея коллекционера Михаила Алшибая: собрать полотна художников, упомянутых Генрихом Сапгиром в поэме “Жар-птица”. Репортаж с выставки в Литературном музее на Трубниковском.

Генрих Сапгир, русский авангардист, советский сценарист, автор любимых мультфильмов. “Принцесса была прекрасная, погода была ужасная” – метаморфозы взрослых смыслов в известном детском стихотворении. Cапгир и авторы Лианозовской группы между футуризмом и европейским авангардом. Связь группы с экзистенциальной философией и феноменологией. Художественные приемы: фрагментация, дробление, удвоение, перегруппировки.

Программа к 20-летию смерти Генриха Сапгира.

Обсуждают филолог, поэт, критик Данила Давыдов, ученик Генриха Сапгира, и Оксана Саркисян, искусствовед, художественный критик. В записи кардиохирург, коллекционер Михаил Алшибая, и Наталья Реброва, куратор выставки “Жар-птица”, ведущий научный сотрудник Литературного музея на Трубниковском. Использованы видеоматериалы выставки.

Ведет программу Елена Фанайлова