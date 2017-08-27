Живу-вижу. Эфир в 18.05

Лианозовская группы как опыт совместных идей и авангардных практик поэтов и художников. Поиски новых языков на выжженном поле советского художественного мира. Идеи и философия, этическая позиция лианозовцев. Каламбур, аскетизм, пауза, умение выбрать реальность и оказаться "внутри предметов" у поэтов Лианозовской школы. Некрасов и Рабин. Некрасов и Булатов, Некрасов и Рогинский. Что такое конкретизм и концептуализм Некрасова в общеевропейском контексте? Художественная коллекция Всеволода Некрасова в ГМИИ им. Пушкина.

Михаил Шейнкер, литературовед, критик, специалист по современной русской поэзии; хранители и издатели наследия Некрасова Галина Зыкова и Елена Пенская, доктора филологии; Анна Чудецкая, искусствовед, хранитель музейной коллекции Всеволода Некрасова в ГМИИ им. Пушкина; Александра Обухова, куратор отдела архива Музея современного искусства "Гараж" и выставки "Холин-Сапгир".

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова