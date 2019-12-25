"Без отметки на календаре". Сергей Елединов – об афганской войне

В декабре есть еще одна дата, без отметки на календаре

Юрий Кирсанов, "В декабре зимы начало"

25 декабря 1979 года первые подразделения советского ограниченного контингента в соответствии с директивой 312/001 министерства обороны СССР, подписанной маршалом Дмитрием Устиновым, вступили в Афганистан, чтобы остаться в этой стране почти на целое десятилетие. Поначалу эта война была фактически тайной, о ней запрещалось упоминать даже на надгробьях погибших солдат. Потом полился обильный поток патриотической героизации, потом, в период гласности, в обществе началась бурная полемика о задачах и смысле "афганской кампании". Съезд народных депутатов Верховного совета СССР в декабре 1989 года, ровно через десять лет после первых выстрелов, принял постановление, в котором решение о вводе советских войск в Афганистан осуждалось морально и политически.

Но полемика в российском обществе не утихает, снова диаметрально противоположно изменилась и риторика. Год назад депутат Государственной думы Николай Харитонов выступил с инициативой объявить "не соответствующим исторической справедливости" постановление Съезда народных депутатов, осудившее вторжение в Афганистан. Документ одобрили на слушаньях с участием депутатов всех фракций, как "дань уважения советским воинам".

Где же истина? А она, как мне кажется, где-то посередине, точнее, в стремлении дать не обобщенную оценку этого исторического события, а в необходимости охарактеризовать по отдельности политические решения советского руководства, повлёкшие за собой эту войну, и героизм солдат, вынесших на своих плечах все военные ужасы. Теперь, обладая доступом к огромному массиву информации об обстоятельствах 1970-х годов, включая ранее недоступные источники, становится совершенно очевидно: решение о вводе войск в Афганистан, принятое желавшими сохранить "социалистический ориентир" развития этой страны с перспективой превращения её в "азиатскую Болгарию" кремлевскими старцами, не только политически необоснованное и ошибочное, но неприемлемое с нравственной точки зрения, преступное по отношению прежде всего к собственному народу.

Но уже тогда, в далёком 1979 году, многим были понятны следующие обстоятельства. Афганистан – страна с непростыми историческими, этническими и конфессиональными особенностями. Афганское общество, при всей своей неоднородности, готово консолидироваться под общими знаменами ислама и патриотизма. Афганистан – это "азиатский перекресток", попытка оккупации которого однозначно приводит к региональному дисбалансу, к прямому или косвенному вмешательству в конфликт большого числа новых и самых разных участников.

1979 год, Афганистан, убийство Амина. Как это было

Советская армия не была готова к ведению антипартизанской войны, тем более в условиях горной или пустынной местности – ни тактически, ни технически, ни логистически, ни организационно, ни санитарно-гигиенически. А комплектование её по призывному принципу только обостряло все эти проблемы. Помимо всего прочего, на "афганские грабли" СССР уже наступал: в 1929-м ограниченный советский контингент уже вводили на территорию этой страны с целью восстановить власть короля Амануллы-хана. Командующий этим "красным походом", "русский Лоуренс" Виталий Примаков писал: у операции есть риск "обратиться в банду и искать путей домой". Советскому контингенту практически в одиночку пришлось сражаться с противниками Амануллы, а он… сбежал с золотым запасом сначала в Индию, а потом в Италию.

О советском вторжении стало известно в мире, оно было расценено как агрессия, после тяжелых и кровопролитных боёв отряд Примакова ни с чем вернулся домой. А ведь в нём участвовали ветераны гражданской войны, участники борьбы с басмаческим движением в Средней Азии. Примаков не пережил сталинских чисток, публичные упоминания о "красном походе" были запрещены. Но "сменщик" Примакова во главе афганского корпуса, впоследствии генерал-лейтенант Александр Черепанов в 1979 году был ещё в добром здравии. Его мнение, как и мнения других специалистов-востоковедов, разведчиков, историков, зарубежных коммунистов, Кремлю не было нужно. Одним росчерком пера была запущена кровавая мясорубка.

Мы не были былинными кристально чистыми героями, мы были обычными людьми на войне

Но ведь и "дань уважения советским войнам", думаю, не воздать невозможно. Мы, поколение 1960–1970-х годов, "были верны долгу и присяге" (Олег Гонцов, строка из "афганской" песни). И для нас, несмотря на естественный человеческий страх, это была тогда огромная честь – отдать советской Родине долг за детские сады, "продлёнку" в школе, спортивные секции и пионерские лагеря. Большинство из нас по-другому и думать не могли, до определенного момента мы искренне верили в то, что мы делаем правое дело: "И пусть не судит однобоко нас кабинетный грамотей" (Игорь Морозов, строка из "афганской" песни). Мы не были былинными кристально чистыми героями, мы были обычными людьми на войне, явлении антигуманном, по определению – преступлении против человечества. Но "прицельные залпы наветов и лжи" простых солдат и офицеров не могут замарать – судить должны тех, кто нас туда посылал, а нас судить могут только те, кто был с нами там, "кто нас провожал на подвиг и вручал ордена", кто не дождался тех, "которым будет вечно по двадцать". Подпишусь под словами режиссера Владимира Бортко: "Да, война – это всегда кровь, мерзость и грязь… а воевали ребята хорошо… Я ими гордился".



Принято считать, что "афганская авантюра" ускорила падение СССР, но для меня эта война – не только экономический фактор. Война прервала договор общества и государства, которое не смогло "искупить слезы матерей", не смогло позаботиться о тех, кто честно выполнял свой долг. Добавлю: страна, граждане которой доблестно и бескорыстно выполняют свой долг, совершая ненужные и вредные действия, тем более участвуя в чем-то антигуманном, обречена на неминуемый и скорый развал.

Сергей Елединов – офицер запаса, участник событий в Афганистане

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