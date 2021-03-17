Воля и разум. Елена Фанайлова – об эмоциях и ценностях

Недавно прочла об одном психологическом исследовании, которое на достаточно репрезентативной выборке показывает, что люди, длительное время находящиеся в ситуации стресса, неспособны в полном объеме возвращаться к задачам, которые они решали некоторое время назад. Люди просто забывают и условия задач, и те ходы, которые уже были сделаны для их решения. Собственно, тут я подумала о способах ведения современных пропагандистских войн в интернете и о сетевом поведении масс.

Лучший способ отвлечь от проблемы – создать новую. А если очередной кейс ещё и будет связан с эмоциями и групповыми ценностями, то мы пронаблюдаем картину, охватившую русский фейсбук после ареста Алексея Навального. Если бы "манифеста Богомолова" о новом закате Европы не существовало, его надо было бы придумать. Если бы не было казусов о плагиате с участием писательниц Гюзель Яхиной и Людмилой Улицкой, то их можно было бы сочинить в какой-нибудь адской канцелярии. Эти постоянно поступающие в сознание и бессознательное информационные волны, отвлекающие от политической повестки, затрагивают и ценностные модели интеллигентской страты, и эмоциональную зону.

Каждый вроде бы привязан к Европе, и никому не нравится плагиат. То, что и режиссер, и обе писательницы становятся из субъектов личного высказывания объектами сетевой критики, доходящей до шельмования, отсылает нас к известном труду Рене Жирара о козлах отпущения: внутренняя агрессия общества должна находить сакральный объект для ритуального умерщвления. Правда, Богомолов сам, что называется, вызвал огонь на себя (не разделяя его скепсиса в отношении европейского будущего, не рискнула бы употреблять некоторые выражения комментаторов), а Улицкая и Яхина стали образцовыми примерами “культуры отмены” на русской почве (обеих обвиняют их, условно говоря, ресёрчеры из прошлого), но в итоге картина удивительно похожа. Сетевые группы ополчаются на тех, кого ещё вчера считали лидерами мнений в сфере культуры. Никто в сети не стесняется вербальной агрессии. Аналитики сообщества давно говорят об эффекте “вечернего экрана за бокалом” и о том, что высказанная в соцсети грубость отличается от таковой при физическом общении: автор агрессивного поста или комментария не видит собеседника в лицо, не опасается, грубо говоря, получить “ответку”, вплоть до пощечины.

Не бери в руки оружие, не хами в соцсетях

Эмоции – очень опасная вещь. Об этом в начале русско-украинской войны предупреждала украинский литератор Марианна Кияновская, она опиралась на труды польских и немецких коллег. Эмоции искажают рациональное отношение к реальности, заставляют людей делать неверные выводы, эмоции умело используются военными пропагандистами для манипулирования массами. Собственно, первоначальный успех русского мира в эпоху “Крымнаш” и военной операции на востоке Украины опирался на бьющие по глазным нервам и чувству эмпатии телевизионные картинки, где фейки смешивались с реальностью, и на ценностные представления россиян об утерянном величии советской империи, на так называемый ресентимент. Грузинская кампания была коротка и непопулярна (хотя мем о Саакашвили, который съел свой галстук, наверняка на памяти многих), а вот русско-украинская война породила такие сетевые "срачи" (термин ещё из жж-сообщества), разрушительные последствия которых мы видим до сих пор и, вероятно, будем наблюдать ещё длительное время. Некоторые авторы возводят нарастание этого градуса к “белоленточным” протестам, но по моим наблюдениям, по-настоящему запалили костры российских интернет-амбиций именно события Украины: Майдан, Крым, Донбасс.

Великим манипулятором общественными эмоциями оказался Дональд Трамп. Впервые в мировой электоральной истории он использовал твиттер как политический инструмент, и этот ход не смогли просчитать политические аналитики. Исследователи уже задумываются о том, как описать этот феномен в рамках электорального поведения и выборных теорий. Ответ менеджеров твиттера оценивался как разрушительный для свободы слова, но по большому счёту решение о блокировке соцсети тогда еще действующего президента США можно сравнить с обязательной вакцинацией: если нужно спасать многих, правила доказательной медицины необходимо пересматривать, и переходить к принципам госпитальной (военной) терапии. Необходимо принимать непопулярные решения и делать то, что не разрушит цивилизацию, и в этом случае работает рациональное, объективное, научное знание и наработки. Что в сфере политического знания, что в области эпидемиологии. Нужно перестать раскачивать эмоции, хорошо бы перейти на уровень прагматики.

Пандемия COVID-19 и особенности национальных карантинов поставили перед государствами и обществами проблемы гражданских свобод, и это отдельная большая, довольно болезненная тема. В этом контексте упомяну об одной важнейшей проблеме, связанной с человеческими эмоциями и ценностями. Карантины отсекли людей от привычной социальности, заперли их в душном пространстве, оставили практически наедине со своими психическими демонами (есть наблюдения антропологов и медиков). Это не единственная, но важная причина и начала движения BLM в Америке, и нового обострения моральных и псевдонравственных обсуждений в сетевом пространстве России. Эмоции не лучший подсказчик ни в походе на Белый дом, ни в военном трипе социально незащищенных бойцов "русского мира" в Донбассе, ни в кампании сетевого шейминга против известных людей. При всей разнице этих примеров резюме может быть одно: ответственный гражданин, пожалуйста, не поддавайся первым чувствам. "Анализируй это" ©. Не бери в руки оружие, не хами в соцсетях. Действуй по старому врачебному принципу: не вреди.

Елена Фанайлова – журналист Радио Свобода



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