Аферисты против россиян

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

Эпидемия мошенничества в России: “чёрные вдовы” наживаются на гибели военных, телефонные аферисты выжимают миллиарды. Крадут квартиры, сбережения и “гробовые” контрактников. Феномен “эффекта Долиной”.



Страх, война и госконтроль создают идеальные условия для преступных схем. Почему никто не может остановить их рост? Как защититься от мошенников?



Грани времени. Итоги 48-й недели Мумин Шакиров подводит со специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким, экономическим обозревателем Максимом Блантом, психологом Екатериной Артёменко, исполнительным директором движения “Русь сидящая” Ольгой Романовой



До вторжения России в Украину ущерб от телефонных мошенников измерялся десятками миллиардов рублей. В 2024 году, по оценке Сбербанка, он превысил более трёх миллиардов долларов. Рекорд – 20 миллионов звонков в сутки.

Эксперты служб безопасности банков поясняют: многие такие колл-центры работают за пределами России. Современная аппаратура позволяет подделывать номера, маскироваться под государственные линии, с помощью нейросетей подделывать голоса и вести операции хоть с Мальдив, хоть из Польши, хоть с территории Украины. Где угодно, где есть связь.

Изобретательность мошенников сегодня настолько вышла из-под контроля, что их схемы можно разбирать, как полноценные триллеры с продуманными ролями, сценариями и тщательно выстроенными ловушками. Одна из самых опасных схем набирает обороты на рынке недвижимости. Работает она просто: пожилой продавец после сделки заявляет, что подписал договор "под воздействием мошенников". Суд признаёт его единственной жертвой, аннулирует сделку – и законный покупатель остаётся без квартиры и без денег. Здесь важен прецедент под названием "Эффект Ларисы Долиной", появилась даже статья в википедии.

Экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант считает, что финансовый контроль со стороны Центрабанка оказывается бессмысленным перед мошенниками:

"Самое удивительное во всей этой истории заключается в том, что при той системе тотального финансового контроля, которая позволяет Центральному банку и российским властям оценивать, насколько обоснованы заявки на получение социальных пособий, анализировать все движения по всем счетам родственников, блокировать террористов, иноагентов и всех прочих, найти способ возвращать людям украденные у них деньги они либо не захотели, либо просто не умеют. Это ставит под вопрос уместность всего этого тотального финансового контроля, и на что он, собственно, направлен".

Эксперты отмечают: на людей действует не только голос опытного манипулятора, но и те инстанции, которыми он прикрывается. "Обычно мошенники представляются представителями банка или представителями правоохранительных органов. То есть чего-то большего, чем человек, какой-то структуры социальной. У меня нет исследования, как обстоят дела в других странах с этим, но я думаю, точно здесь у людей какой-то такой особенный пиетет есть", - объясняет клинический психолог Екатерина Артёменко.

Как работают психологические ловушки, на которых строятся такие преступления? И чем современные мошенники отличаются от традиционных обманщиков, вроде уличных мошенников, с которыми сталкивались раньше? Чтобы разобраться в этих вопросах, мы поговорили с финансовым аналитиком, специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким.

– В своей книге "Как зовут вашего бога?" вы пишете об отношениях аферистов с жертвами, что это всегда отношения не умного и глупого, а отношения удава и кролика. Можно ли сказать по количеству новостей за последнее время, что "кроликов" в России стало больше?

– Дело в том, что мошенничество, кролик и удав – это универсальное качество человека, и отношений людей в обществе. Но существуют объективные предпосылки, которые создают дополнительные условия для процветания этой "плесени". В моём представлении это связано с изменением общественного договора между государством и населением в России. Очевидные вещи: кто-то совершил убийство, получил 9 лет, ушёл воевать – и всё, а кто-то поставил лайк, получил тоже 9 лет.

Хомо сапиенс чувствует безнаказанность

При таком раскладе, соответственно, хомо сапиенс чувствует безнаказанность, возможность убивать, расчленять, а уж тем более что-то украсть, манипулировать людьми. Это объективное обстоятельство. А есть важный внутренний фактор. Раньше была в плане мошенничества некая классика жанра, когда выуживали деньги, как кот Базилио и лиса Алиса, с помощью манипулятивных техник психологического давления, через гипнотическое воздействие голосом, ритмикой, словами, плюс воздействие на эмоции: жадность, страх, лесть. Но это уходит в прошлое, эти классические вещи, потому что требуется какое-никакое, но мастерство. Это мастерство уже не работает, и в первую очередь потому, что возникли новые супертехнологии.

– Какие преимущества дают технологии "удавам"?

– Сходство с реальностью, причём похожесть, которая превращается в неотличимость. Три года назад, если присмотреться, то можно было отличить оригинал от видео-подделки. Сегодняшние движки LLM, объединённые с технологиями Text-to-Speech, превращение текста в голос и клонирование голоса в реальном времени, эти технологии позволяют создавать и самому человеку, и твой образ со стороны, могут твой голос поделать так, что отличить невозможно.

Вся информация подаётся в контексте стресса

Свой голос, который я создал в 11Labs, отличить не могу от самого себя. Визуально какие-то возможности сохраняются для профессионального опытного глаза, но обыватель не увидит отличия. Тем более, что вся информация подаётся в контексте стресса, психологического тяжёлого давления. Здесь на помощь идут старые техники манипулирования сознанием: ритмика, слова, заговор, движения, пассы, идиотские какие-то жесты, это при живом контакте, а по телефону ещё проще, там только голос надо подделывать и манипулировать на дистанции с помощью страха.

– Как защищаться тогда? Самообразовываться, осваивать цифровые технологии?

– Нет, это бесполезно. Максимально стараться ни с чем не взаимодействовать. Я вкратце прикинул, что можно сделать, если вам звонят. А они же звонят "от органов", любимое советское занятие, звоним из органов ФСБ, МВД, из Центробанка, из банка твоего, из службы безопасности банка. Человек советский, он пуганый генетически, поэтому тут же напрягается.

Человек советский, он пуганый генетически

Как только вам оттуда звонят, просто кидайте трубку и больше не поднимайте. Можете послать, если хотите, но ни в коем случае не вступайте в контакт, вы никогда не победите. Это не состязание интеллектов, мошенники интеллектуально находятся часто на более низкой ступени, чем жертвы, но они владеют технологией, которая превращает вас в кролика, со всеми вашими диссертациями и прочими умными делами, поэтому вы с ними не справитесь, вас "разведут, как лоха" по полной программе.

– А что это за технологии?

– Это очень интересно. Они не все рациональны, не воздействуют на разум, на логику, они к этому вообще не обращаются, они воздействуют на подсознание, через то, что известно веками. Например, на Балканах, да и в глубинке России, в каждой деревне есть старушки, которые "заговаривают" от всего и вся, то есть профессиональный гипнотизм такой, они из поколения в поколение передают технику движения, мимики, жестов, специальных пасов, ходят вокруг тебя.

Если вы войдёте в контакт, вы не справитесь

Очевидно, что при звонке не надо устанавливать никакие софты, никому ничего не передавать, никакие cvv, никакие пин-коды, отключить сразу же дистанционное кредитование по карте, ввести двухфакторную аутентификацию. Об этих гигиенических мерах сегодня чуть ли не младенец знает, но помните: если вы войдете в контакт, вы не справитесь.

– Почему власти, установив тотальный цифровой контроль над обществом, не могут эффективно бороться с телефонными мошенниками?

– Ну почему не могут, они борются, сейчас запретили P2P-переводы. Создается среда, общественная атмосфера, которая позволяет решать нужные государству вопросы по основному вектору развития, куда ему надо идти. Если уж убийство как бы не считается убийством, то что там, обокрали какую-то старушку, украли какие-то рубли со счета? Это не страшно, это контролируемый процесс, но не хаос. Такое вот создается впечатление об изменении общественного договора государства с обществом.

– Можно ли мошенников победить в юридическом поле?

– Да, но задачи государства изменились. Изменение общественного договора произошло с введением военного положения, хотя его вроде и нет, а цензура абсолютно соответствует военному положению, в мягкой форме. Одно дело, когда есть неминуемость наказания, даже 3 года – страшный срок для обычного человека. А когда ты знаешь, что это всё фикция, заявление написал и ушёл – такое изменение общественного договора приводит к тому, что люди чувствуют безнаказанность. А хомо сапиенс так устроен во всём мире, что ему только дай возможность палец откусить, он по руку всё заберёт.