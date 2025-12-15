"Акт зла, антисемитизма и терроризма". Нападение на евреев в Сиднее

Не менее 15 человек убиты в Сиднее в результате нападения на евреев, праздновавших Хануку
Московский городской суд оставил в силе приговор Григорию Мельконьянцу – пять лет колонии по статье об организации деятельности «нежелательной организации»
В Беларуси в обмен на снятие санкций с «Беларуськалия» освобождены более 120 политзаключенных, включая Алеся Беяцкого, Виктора Бабарико и Марию Колесникову
Владимир Зеленский проводит переговоры в Берлине со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Влияние событий в Испании в начале XIX века на декабристов в России