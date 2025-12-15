Ссылки для упрощенного доступа

"Акт зла, антисемитизма и терроризма". Нападение на евреев в Сиднее

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 15 декабря

Не менее 15 человек убиты в Сиднее в результате нападения на евреев, праздновавших Хануку

Московский городской суд оставил в силе приговор Григорию Мельконьянцу – пять лет колонии по статье об организации деятельности «нежелательной организации»

В Беларуси в обмен на снятие санкций с «Беларуськалия» освобождены более 120 политзаключенных, включая Алеся Беяцкого, Виктора Бабарико и Марию Колесникову

Владимир Зеленский проводит переговоры в Берлине со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Влияние событий в Испании в начале XIX века на декабристов в России

