Довиле Шакалене: "России дорого обходится продвижение вперед даже на дюйм"

Довиле Шакалене – литовский политик из Социал-демократической партии. С декабря 2024 года она занимает пост министра обороны Литвы. В интервью телеканалу "Настоящее Время" Шакалене заявила, что Литва готова рассмотреть запрос на дополнительные взносы для обороны Украины, в том числе для приобретения ракет "Томагавк".

– Госпожа министр, 15 октября прошло 31-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Был ли на ней "всплеск", если можно так сказать, новых обязательств стран-союзников по поставкам оружия и другой помощи Украине, или уровень инвестиций все еще неудовлетворителен?

– Динамика очень положительная. Например, когда мы говорим об инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – "Список приоритетных потребностей Украины", все действительно движется в позитивном направлении. Литва обязалась предоставить $30 млн на новый пакет поддержки (в рамках PURL – Прим.РС). Учитывая, что у нас около 20 стран (генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 15 октября, что половина стран НАТО, 16 государств, присоединились к инициативе PURL – Прим.РС), которые становятся частью инициативы, то кажется совершенно очевидным, что Россия не выиграет эту войну на истощение.

Европа сейчас мобилизована больше, чем когда-либо. И в этом я согласна с министром обороны США, когда он говорит, что за последние несколько месяцев Европа действительно усилила свою поддержку Украины. Это было очень заметно. Достаточно ли этого? Что ж, было бы здорово иметь еще больше. Литва является одной из ведущих стран по поддержке Украины, если учитывать процент от нашего ВВП: около 0,3% нашего ВВП идет на нужды Украины. И если бы каждая страна Североатлантического союза выделяла 0,3% ВВП в Украине, это полностью покрыло бы все ее потребности на поле боя.

– Что вам рассказал министр обороны Украины об актуальной ситуации на поле боя? Какие выводы вы сделали из этого? Как будет развиваться ситуация в ближайшие недели и месяцы?

– Я не из тех, кто любит приукрашивать реальность: ситуация на фронте сложная. С другой стороны, России дорого обходится продвижение вперед даже на дюйм. Количество людей, которое она теряет, было бы неприемлемым ни для одного нормального демократического государства. Однако они все еще двигаются вперед, наращивают свою военную промышленность и все еще преследуют свои имперские захватнические амбиции. Это тяжело.

Тяжело будет еще достаточно долго. Но есть ли у нас выбор? Свобода не дается по умолчанию. За свободу нужно бороться, и если вы ее потеряете, ее будет очень тяжело вернуть. Поэтому мы будем поддерживать Украину. Мы не наивны и знаем, что это обойдется дорого. Но мы также понимаем, что если война на фронте в Украине закончится плохо, то экспансия российской кровавой империи распространится и на НАТО. Так что давайте не будем наивными. Мы боремся не только за Украину, но и за себя.

– Видите ли вы среди союзников по НАТО тех, кто все еще наивен в отношении России и Путина?

– У всех нас есть внутриполитические проблемы. Мы все – политики. Мы – министры, которым приходится бороться со своими коллегами. Вот сейчас в Литве формируется государственный бюджет. Это настоящая битва, но в то же время мы – страна на границе с Россией и с Беларусью, союзником России. Поэтому наш аргумент такой: должны ли мы тратить на оборону 5% или, возможно, 5,5% ВВП? 15 октября 2025 года премьер-министр Литвы объявила, что на эти цели будет выделено 5,4% ВВП. И я считаю, что это верное решение.

Некоторым нашим коллегам, вероятно, до сих пор трудно признать, что вторжение России на территорию Североатлантического союза будет означать, что наша экономика обвалится, финансовые рынки упадут.

Мы двигаемся вперед. Обязательства, принятые на Гаагском саммите, очень важны. Это был настоящий прорыв. Мы десятилетиями спорили о 2% расходов на оборону от ВВП, а теперь 3,5% – это жесткие оборонительные расходы плюс 1,5% – расходы, связанные с обороной. Итого – 5%. Это было признано и согласовано Североатлантическим союзом. Единственное, чем я не очень довольна – это график. Заявлено, что эти расходы должны быть такими в 2035 году – это поздно.

– Можно ли сказать, что ситуация в Украине сейчас – в определенном тупике и выхода из нее нет?

Литва имеет опыт противостояния давлению России на протяжении веков. И мы выстоим

– Я не сказала бы, что это тупик. Я бы сказала, что ситуация на фронте крайне сложная, и она постоянно двигается туда-сюда. Ситуация действительно трудная, ведь новые технологии изменяют характер боевых действий. Но в то же время поражает способность Украины к инновациям, к наращиванию собственного производства, а главное – к сохранению боевого духа общества. Это невероятно! Все, кто критикует, кто говорит, что, мол, все безнадежно, слишком медленно или сложно, должны задать себе простой вопрос: смогли бы мы сделать то же, что делает Украина?

А второй вопрос – есть ли у нас вообще выбор? Выбора нет. Поэтому это не тупик – это сложный этап войны, который будет преодолен. Мы не оставим Украину. И это, собственно, главное стратегическое послание, которое сегодня было озвучено. Мы меняем уровни финансирования, наши процедуры, подходы к обороне, ищем новые форматы поддержки Украины. Мы двигаемся вперед. И неважно, сколько это будет продолжаться. Мы знаем, что война не закончится завтра, но мы выдержим. Литва имеет опыт противостояния давлению России на протяжении веков. И мы выстоим.

– Говоря о возможных новых формах поддержки Украины, ракеты "Томагавк" были частью обсуждений в штаб-квартире НАТО? Если в США будет принято соответствующее решение, будет ли Литва рассматривать возможность внести новый вклад в рамках инициативы PURL именно для обеспечения Украины "Томагавками"?

– Мы были бы рады сделать это. Полагаю, сейчас мы не создаем достаточно стратегических дилемм для России. Настоящая стратегическая дилемма – не между большими или меньшими усилиями, а между большей болью и меньшей болью. Поэтому только когда Россия будет нести действительно ощутимые потери на собственной территории, когда Украина сможет лишить ее возможности наносить удары по Украине, – только тогда мы сможем говорить о достаточно хорошем результате. Поэтому я действительно поддерживаю передачу Украине ракет "Томагавк".

– Что касается нарушений воздушного пространства Европы российскими дронами и истребителями: как это повлияло на обсуждения в штаб-квартире НАТО и изменило ли это, если изменило, подход к поддержке Украины?

Европа должна действовать бок о бок с США, а не как маленький ребенок, который только надеется на помощь

– Это очень помогло. Благодарим за это. Когда все больше союзников по НАТО видят, насколько опасна Россия и насколько непредсказуемой становится ситуация в нашем небе, это ускоряет процессы – как в финансировании нашей обороны, так и в поддержке Украины. Если целью России было нас запугать – она потерпела поражение. Мы едины и сплочены, как никогда.

– Учитывая, что Россия переводит свою экономику на военные рельсы, считаете ли вы, что ее нападение на страны НАТО неизбежно?

– Это зависит от нас – от нашей способности подготовиться. Хотя для России точка отсчета в расчетах отличается от нашей: они не ценят человеческую жизнь, им безразлично благополучие собственных граждан. Но все же они проводят анализ соотношения выгоды и риска. Так что если России будет абсолютно понятно, что у нас есть мощный военный потенциал, что мы не побоимся его применить и нанесем мощный ответный удар, то это обязательно повлияет на их расчеты. Поэтому преимущественно все зависит от нас.

– Верите ли вы, что союзники по НАТО, в том числе Соединенные Штаты, защитят Литву, если это будет необходимо?

– Это один из нарративов, который был последовательным с самого начала и не изменился: статья 5 устава НАТО является безоговорочным обязательством для Соединенных Штатов. Это то, что не подлежит сомнению и не изменится. Но, как они постоянно подчеркивают, мы должны стоять рядом с ними, а не сзади. Европа должна действовать бок о бок с США, а не как маленький ребенок, который только надеется на помощь.