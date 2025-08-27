Дырка посреди хаоса. Ефим Фиштейн – о пумпрдентлихе и Аляске

Мне уже приходилось высказывать антинаучное предположение, что хаос есть не что иное, как детерминированная система, закономерности которой нам по каким-то причинам сиюминутно недоступны. Наглядный пример детерминированного хаоса – состояние мировой политики. Международные институты частью разрушены, частью потеряли всякую дееспособность и релевантность. Устойчивые в прошлом связи стали неустойчивыми, некогда прочные блоки превратились в условные силовые комбинации по случаю. Правила хорошего тона не соблюдаются в принципе, дипломатическая лексика нарочито приблатнена. Перестали действовать даже причинно-следственные связи. Короче, порвалась цепь времен. В бытовом выражении ощущение наступившего хаоса передается обычно в цензурном варианте словами "Мир сошел с ума". В нецензурном и того круче.

Понять умом становится трудно уже не только Россию, но и остальной мир

Мир, конечно, с ума не сошел, поскольку существование коллективного разума экспериментальным путем пока не доказано. Но то, что понять умом становится трудно уже не только Россию, но и остальной мир – это точно. И словно бы этой интеллектуальной разрухи и неразберихи было мало – в самом центре вселенского хаоса водружается Дональд Трамп!

Как понять это явление в контексте полураспада международных отношений и поголовной несостоятельности политологических теорий? Проще всего тем, кто считает американского президента глупцом. Это многое объясняет, а главное – позволяет носителю этого расхожего мнения как-то внутренне приосаниться, проникнуться особым уважением к себе, признать, что покуда есть такие, как он, еще не все потеряно для человечества.

Правда, среди высокобровых экспертов преобладают те, кому такая постановка вопроса представляется несколько упрощенной. Если Трамп – незамысловатый глупец, то как трактовать проявления подчеркнутого уважения к нему и даже некоторого гипертрофированного преклонения со стороны деятелей, имеющих репутацию не просто вменяемых, но даже задающих тон в мировой политике? Не стану перечислять их имена, они у всех на слуху. Те что – ничего не смыслят? Может, люди, вполне рассудительные во всех других отношениях, в общении с Трампом впадают в состояние гипноза? Может, они магически подвержены действию той впечатляющей силы, которая стоит за спиной американского лидера, и на самом деле отдают должное не ему, а именно той силе, которую он представляет? В это не позволяет поверить то обстоятельство, что ведь и прямые предшественники Трампа, Обама и Байден, представляли ровным счетом ту же самую силу, что и он, однако же подобного магического воздействия на современников не производили, скорее вечно боролись с репутацией людей слабых и нерешительных. Вообще-то в русской литературной традиции дурачков принято жалеть, видеть в них нераспознанных гениев – но никому в мире не приходит в голову жалеть Трампа!

Те из спецов, кто претендует на причастность к социальной психологии или к философии, придумали другую теорию, согласно которой поведением Трампа исподволь руководит другой человек, имеющий опыт социального коучинга и выучку спецслужбиста тех еще времен. Техника такой психологической наводки известна до мелочей: объекту разработки постоянно внушается мысль, что нужные гениальные идеи рождаются в его собственной голове, при этом умный манипулятор всего лишь как бы нехотя соглашается с тем, что сам же подопечному и внушил. Если придать теории ученый вид и подпереть наукообразными терминами, получается вполне правдоподобно. Одно нехорошо: как-то так при этом выходит, что демиургом и кукловодом самого влиятельного политика коллективного Запада оказывается Путин! Путин – это голова! Он – Пигмалион, а Трамп при нем как бы простушка Галатея. Признав однажды кровавого диктатора самым толковым и изобретальным вождем современного мира, очень трудно потом подыскивать для него какие-то уничижительные характеристики, вроде тупой, скудоумный или придурковатый. Архистратег в принципе не может быть придурком. В результате вся теория работает скорее на Путина, чем против него, а это совсем не то, чего хотелось бы.

Тем более, что тут возможно и прямо противоположное толкование. А что если у дипломатического чемоданчика двойное дно, и на деле хитроумный объект разработки водит манипулятора за нос, сознательно прикидываясь дурачком и позволяя тому думать, что это он руководит процессом, а то время, как сам подопытный готов в любой момент поставить зарвавшегося прощелыгу перед свершившимся фактом такой злокозненности, что мало не покажется?

Хороший, совсем недавний пример хаотического явления повышенной сложности, допускающего самые безумные толкования – встреча двух героев на военной базе близ Анкориджа. Присяжным банализаторам загодя было ясно, что такое начинание не может для Трампа кончиться ни чем иным, как громким пшиком. Фиаско было запрограммировано заранее, оставалось только подкрепить его фактами жизни. И у критиков их немало! По их мнению, то обстоятельство, что встреча прошла на Аляске, уже доказывает, что Трамп готов вернуть России ее бывшую территорию, и это всего лишь вопрос торговли. И то, что красную дорожку раскатали к самолету американские морпехи, разве не говорит о том, что это – красноречивая форма капитуляции, нечто вроде преклонения полковых знамен. Те, кто доказывает, что аэродром на военной базе – не международный аэропорт, разметок на посадочной полосе там нет, знать наперед, где остановится самолет, невозможно и ковровую дорожку приходится расстилать уже после остановки лайнера, не понимают главного. Настоящий демократ, какой-нибудь Макрон или Мерц, вообще не стал бы оказывать супостату таких знаков уважения и заставил бы его месить полевую грязь лакированной обувью.

Несколько мелких приветственных хлопков вполне можно сравнить с вилянием хвостом, которым верная болонка приветствует хозяина. А уж низкий пролет тяжелого бомбардировщика над головой гостя вообще не может означать ничего другого, как полную капитуляцию американца перед лицом всесильного начальника. Примерно такую глубокомысленную интерпретацию предлагают нам в качестве серьезного анализа этого неординарного события.

Если есть что-то необычное в ситуации, то это отъезд российских гостей, напоминающий паническое бегство

При этом всем этим толкователям лень задуматься о том, что собственно произошло на Аляске, что заставило организаторов резко нарушить поминутный протокол, сократить встречу в верхах на две трети, отменить не только десяток запланированных мероприятий, но и торжественный банкет, хотя в копировальной машине и осталось меню и порядок рассадки участников. Что же такого чрезвычайного произошло, что заставило высоких гостей покинуть гостеприимных хозяев и улететь без духового оркестра и прощальных церемоний? Если есть что-то необычное в ситуации, то это именно демонстративное отсутствие хозяина и отъезд российских гостей, напоминающий скорее паническое бегство. Если бы Путина срочно отозвали на заседание Малого Совнаркома или на родине произошло нечто, подобное стихийному бедствию, наверное, мы бы узнали об этом почти в реальном времени. Может, что-то на переговорах пошло не так? Может, случилась размолвка, спор или другое какое взаимонедопонимание? Этого мы не узнаем никогда, потому что это никак не заинтриговало обозревателей, увлеченных конструированием современной версии Мюнхенского сговора.

Люди самой высокой морали, такие, как британский историк Тимоти Снайдер, приходят к выводу, что Трамп этим саммитом проломил международную изоляцию Путина, легитимизировал его как государственного деятеля тем, что подал ему руку – вместо того, чтобы влепить тому звонкую пощечину. Он, Снайдер, бы кровавому диктатору руки точно не подал! Путин может на это даже не рассчитывать! Уинстон Черчилль в Ялте пожал руку Сталину, который в иерархии исторических злодеев, как ни крути, занимает место повыше Путина, но для нашего принципиального моралиста Черчилль – не пример. При этом никто из хранителей большой моральной печати даже не пытается ответить на роковой вопрос, как вообще начинать переговоры об окончании войны, если нет сил закончить ее победоносно, но при этом обойтись без прямого личного общения.

На самом деле мы тут сталкиваемся с феноменом безосновательного морального превосходства, в обиходе попросту именуемого чванством. Михаил Бахтин в своей теории смеховой культуры такой пафосной позиции противопоставлял глумливое снижение чванства, причем именно через введение в текст образов "телесного низа", вроде дефекации. В лексике австрийской империи было такое милое словечко "пумпрдентлих"(pumprdentlich). Чешский писатель Ота Павел дал слову такое определение: "Пумпрдентлих – это ситуация, когда заносчивая и надменная великосветская дама по самую щиколотку вляпывается изящным башмачком в большую кучу говна". Кстати, сюжет новеллы "Смерть прекрасных оленят" Оты Павла, откуда взята цитата, основан именно на подобной моральной дилемме. Герой повествования вынужден нарушить светский и моральный закон, запрещающий браконьерство и охоту на детенышей животных: он убивает беззащитных оленят, чтобы хотя бы на первое время снабдить мясом своих столь же прекрасных и беззащитных мальчиков, отправляющихся в концлагерь. На самом деле дилемма надуманная для того, у кого правильно расставлены приоритеты.

Возвращаясь к пренеприятнейшему явлению Дональда Трампа и его месту в современном хаотическом мире, выскажу еще одно антинаучное соображение. Хаос, как всякое физическое состояние, при упорядочении приобретает форму завихрения, или воронки, в центре которой находится зона относительного спокойствия и прояснения – так называемый "глаз урагана", он же "бычий глаз". Не исключено, что рыжеволосый Трамп – и есть такая зона прояснения, дырка в самой середке хаоса, через которую человечеству суждено пройти, чтобы попасть в новую реальность, доступную нашему пониманию.





Ефим Фиштейн – политический обозреватель и комментатор



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции​