"Это лишь начало!" Такими словами в Енисейске открыли мемориал погибшим на войне

В начале ноября в красноярском городе Енисейск открыли новую выставку портретов местных жителей, погибших на войне против Украины. Организовало ее местное отделение государственного фонда "Защитники Отечества". В их телеграм-канале выставку анонсировали многообещающей фразой: "Представлено 30 портретов, но это лишь начало". После возмущенных комментариев читателей пост отредактировали. Но меньше погибших на войне от этого в Енисейске не стало.

"Он из Енисейска до войны ни разу и не выезжал"

Издание "Говорит НеМосква" идентифицировало среди героев выставки военных, которые ранее были судимы за различные преступления, в том числе за кражи и распространение наркотиков.

Так, Станислав Рябчиков в декабре 2021 года был осужден на девять лет за сбыт наркотиков. По той же статье в сентябре 2017 года осудили и другого "героя" – Романа Бородатова – на восемь лет. Ивана Горбунова в июне 2022 года приговорили к 11 годам колонии. Ивана Манахова в июле 2021 года приговорили к трем годам и одному месяцу. Два "героя" были осуждены за кражи: Ефим Чукавин в марте 2023 года был приговорен к условному сроку в один год за кражу 20 тысяч рублей, а Владимир Балахнин в марте 2021 года получил год условного срока за кражу алюминиевой бочки с садового участка.

В северной столице Красноярского края, как называют Енисейск, живет около 17 тысяч человек. Судя по официальной статистике, с 2000 года население этого города сократилось приблизительно на 16-17 процентов: климат суровый – Крайний Север, а жизнь становится все тяжелее.

– Сейчас в бюджетной сфере больше 50 тысяч рублей в месяц не получишь. Для Севера это копейки, потому что все продукты и вещи в разы дороже, а трат в принципе больше – отопление, теплая одежда, любые билеты стоят "как самолет", – говорит местный житель Михаил (имена всех собеседников изменены для их безопасности). – Как выживать на 30-50 тысяч? Как мужику содержать семью на такие деньги? Никак! Счастливчики с востребованной специальностью бросают семьи и едут на вахту. Но и там стали "кидать". А разнорабочим туда просто не пробьешься. Поэтому они едут в соседний Ханты-Мансийск и там вербуются на войну. Там получишь больше, чем у нас (собеседник имеет ввиду разовые выплаты при подписании контракта в Красноярском крае) – пытаются выторговать за свою жизнь как можно больше.

По словам Михаила, на войну ушли по контракту несколько его знакомых – "только ради денег".

– Вот Паша Андронов так и не добрался живым до дома, умер в госпитале в Москве. Парень был такой – "звезда" местного баскетбола еще со школы, играл на синтезаторе. Мечтал в люди выбиться. А в итоге прижало так, что пошел на "СВО". Жена была в декрете, он работу потерял, – оправдывает приятеля Михаил. – Спрашивал по знакомым, куда можно устроиться, но все разводили руками, сами с копейки на копейку. И я тоже. А он в ответ: на крайний случай, есть запасной план. Все, конечно, понимали, что за план такой. Но отговаривать я, например, не решился – сказал только, что, может, лучше взять кредит, да в Москву рвануть: там всяко работа найдется. А он: "Куда еще-то больше кредитов?".

25-летний Андронов умер от ран 7 июня 2023 года в госпитале в Москве. У него остались жена и маленький сын.

В разделе "образование" на его странице ВКонтакте отмечено, что после енисейской школы он якобы учился в Бостонском колледже, в его аккаунте много фотографий игр Национальной баскетбольной ассоциации США.

– Сто процентов это шутка. Он из Енисейска до войны ни разу и не выезжал, – говорит Михаил. – Только с уходом на "СВО" "вырвался".

Из Енисейска в принципе непросто уехать – 300 километров до аэропорта Красноярска и примерно столько же до авиахаба Северо-Енисейска.

– Чудо, если оттуда билеты по 30 тысяч до Москвы найдешь. Так до Красноярска и Енисейска еще добраться надо – больше 300 километров трудной дороги. Часов пять езды, если не межсезонье. В межсезонье – вообще не проехать, – говорит Михаил.

"Когда провожали, все плакали"

В самом центре Енисейска расположены два старинных кирпичных дома. В одном из зданий по улице Ленина работает музей "Читальня Баландина", посвященный семье знаменитых золотопромышленников и купцов Баландиных. В 1898 году они потратили на строительство бесплатной читальни для горожан 50 тысяч рублей – баснословную сумму по тем временам. В соседнем здании расположен "Культурный центр" Енисейска. Именно там последние три года с почестями хоронят всех погибших участников вторжения в Украину.

А затем им в городе посвящают мемориалы и выставки.

Помимо выставки "Просто Герои", которая открылась в Молодежном центре Енисейска в начале ноября, еще весной в городском комплексном центре социального обслуживания населения возник мемориал, "увековечивший", как пишут провластные "Вести. Красноярск", имена 53 жителей Енисейска и Енисейского района.

– Эта другая "выставка" собрала даже больше 50 портретов погибших. С марта только – с десяток новых некрологов, – говорит Алена из Енисейска. – А формулировка какая у организаторши этой выставки? Такая же тупая: "Приезжали родители погибших, очень радовались и благодарили". Очень радовались! Ну, кто это сочиняет?! Люди еле живые от горя, сыновья единственные гибнут. Какое "радоваться"?!

"Инициатор создания мемориала", специалист по социальной работе комплексного центра социального обслуживания населения Анастасия Крылова, в репортаже "Вестей" рассказывает о том, как собирала информацию о каждом бойце, а в будущем "планирует дополнить стену памяти".

"Приезжали родители участников СВО, очень понравилось. И мне приятно от того, что я получила восторженный отклик от родственников, что их мужей, сыновей, братьев никто не забыл и что сделали так масштабно и красиво", – похвасталась Крылова.

Среди прочих на "стене памяти" – портрет 29-летнего Юрия Кухарского. Из Енисейска его мобилизовали осенью 2022 года. На войне против Украины он продержался меньше семи месяцев.

"12 апреля 2023 года погиб наш земляк, житель города Енисейска – Кухарский Юрий Дмитриевич, 31.10.1993 года рождения", – написано в некрологе районной администрации.

– Остались старые родители и жена. Вдова. Они так хотели детей и не успели. Погиб от взрыва под Кременной (Луганская область Украины). Все семь месяцев службы очень ждал увольнительную. Ему обещали как раз в конце апреля, а 12-го числа он погиб, – говорит родственница погибшего. – Нам рассказали, что взорвалась бомба, и его откинуло ударом взрывной волны. Ужасная смерть. Родители потеряли младшего. Старшего сына удалось отстоять, по состоянию здоровья его списали в итоге, а Юре пришлось идти. Он не хотел. Когда провожали, конечно, все плакали, не на праздник уходил же, понимали.

По словам родных, хоронили Юрия в цинковом гробу с окошком. Этого было достаточно, чтобы родители и вдова его опознали.

За годы войны маленький таежный Енисейск всего несколько раз засветился в новостных лентах российских телеграм-каналов в связи с войной в Украине. Весной 2024 года там вынесли приговор пенсионеру Андрею Аникьеву, проработавшему более тридцати лет в котельной. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей за повторную "дискредитацию" армии РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стали три комментария "ВКонтакте", где пенсионер критиковал войну в Украине. Главным свидетелем в деле Аникьева выступил местный житель, увлекающийся творчеством кинорежиссёра Никиты Михалкова и провластного блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова.

Именно в тюрьме Енисейска отбывает сейчас наказание Руслан Зинин, выстреливший в военкома Усть-Илимска 26 сентября 2022 года, спустя 5 дней после начала так называемой "частичной мобилизации". В той же тюрьме содержатся жители Омска Антон Жучков и Владимир Сергеев, которые планировали бросить "коктейль Молотова" в пустой автозак на антивоенном митинге в центре Москвы 6 марта 2022 года, после чего хотели совершить суицид.



