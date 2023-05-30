Флаги в аэропортах. Егор Фёдоров – об американском взгляде

С потолка зала вылета международного аэропорта Вашингтона свисают государственные флаги разных стран мира. Напротив друг друга – знамёна КНР и России. Российского флага я не видел в публичных местах с января прошлого года, с тех пор, как уехал из страны. За это время у меня укрепилась мысль, что Запад и российский триколор – несовместимые элементы, поэтому случайное наблюдение несколько удивило.

В столицу США я попал по ежегодной программе имени Вацлава Гавела, это совместный проект медиакорпорации РСЕ/РС и министерства иностранных дел Чехии для молодых журналистов из стран Восточной Европы. В Америке мы встречались с законодателями, европейскими дипломатами, журналистами и сотрудниками аналитических центров, которые занимаются проблемами стран Восточной Европы и России. Типичный диалог с собеседниками начинался как прием у врача: "Что вас беспокоит?" – "Да вот давно болит…"



Я рассказывал о положении дел со свободой слова в России (ха-ха, её больше нет), об уголовных делах политических активистов и журналистов, в том числе моего сибирского коллеги Андрея Новашова, и о том, что по уровню репрессий мы постепенно приближаемся к диктатуре Александра Лукашенко, и, надо сказать, Америку американцам я не открыл.

В аэропорту Шереметьево не увидишь флага США, Украины и ещё много каких флагов

Из российских политзаключенных законодатели чаще всего упоминали Владимира Кара-Мурзу, которому в этом году дали 25 лет колонии за госизмену, "фейки" о войне в Украине и сотрудничество с "нежелательными организациями". Семье оппозиционера помогают и стараются быть, как говорится, deeply concerned. Думаю, "Акт Магнитского" пополнится новыми именами. Фамилия Навального в разговорах тоже звучала, но реже, про него как будто и так всё известно. На вопрос украинской журналистки о том, как власти США относятся к российскому оппозиционеру после его фразы про Крым и бутерброд (сейчас позиция Навального другая), один из сотрудников Госдепа честно ответил: "Навальный не Христос". Мол, да, он не идеален, но мы руководствуемся не только белоснежной репутацией политзаключённых в вопросах предоставления им помощи.



С большим любопытством американские собеседники слушали рассказы про подъем национального самосознания в республиках Сибири и Дальнего Востока на фоне массовых человеческих потерь на войне в Украине, деколониальную риторику и сепаратистские настроения. "Вы верите в распад Российской Федерации?" – вопрос, на который я до сих пор не знаю, что отвечать. А что ещё делать народам, если слово "федерализм" встречается только в Конституции?



Меня удивило, сколь глубоко американские эксперты погружены в проблемы республик Южного Кавказа и Молдовы. Часто звучали вопросы о Гагаузии и Приднестровье, и это уничтожило мой стереотип о том, что за Атлантикой страны Восточной Европы воспринимают как осколки СССР, которые всё время что-то между собой делят. Президент National Public Radio Джон Лэнсинг говорит, что американцев в большинстве своём заботят национальные и местные новости, но бывают исключения вроде Юты, где живут мормоны: они чаще путешествуют и, соответственно, больше интересуются международными делами.



Полномасштабное вторжение России в Украину всё изменило: на обложке июньского номера The Atlantic портрет Владимира Зеленского, а CNN каждые двадцать минут упоминают его имя. Владимир Путин так долго и упорно боролся с влиянием Запада на Украину, что в итоге привлёк его – истребители F-16 для украинских ВВС уже фактически в пути.



В одном из кабинетов Конгресса сидит представительница штата Джорджия Марджори Грин, республиканка ультраправых взглядов, сторонница теорий заговора, которую нежно любят российские СМИ за критику Киева и Джо Байдена. У входа в кабинет Грин стоит баннер "Есть только два пола: мужчина и женщина", в то время, когда на улицах Вашингтона красуется символика в поддержку транслюдей, а журналисты критикуют губернатора Флориды Рона Десантиса, который недавно подписал закон о запрете медицинских услуг по смене гендера для несовершеннолетних. Недалеко от баннера Грин, у кабинета кого-то из демократов стоит флаг ЛГБТ-движения, и политики вполне себе уживаются друг с другом.

В российском парламенте дверь депутата с ЛГБТ-флагом, скорее всего, уже была бы опечатана, а сам он, в лучшем случае, оштрафован и лишён мандата. Такое просто невозможно себе представить, особенно после принятия в прошлом году закона о запрете "ЛГБТ-пропаганды", по которому теперь из страны вовсю депортируют иностранцев.



В аэропорту Шереметьево не увидишь флага США, Украины и ещё много каких флагов. Но хочется, чтобы этот момент когда-нибудь пришёл. Чтобы Россия и западный мир, как республиканцы и демократы в Конгрессе, могли мирно соседствовать, занимая в каких-то вопросах противоположные позиции, но не бряцать оружием, грозя "денацификацией" несогласным.



Егор Фёдоров – журналист Радио Свобода

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