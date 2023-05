Галерея актуального звука. Артемий Троицкий ничему не удивлён

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры двести семьдесят шестого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, сотрудничающие с австрийской ни от кого не зависимой студией "Звуковая галерея". Рок-критик Артемий Троицкий выстраивает экскурсию по этой галерее: экспонаты один страннее другого.

Речь пойдёт о главном в Австрии заведении, посвящённом современной музыке. Это и пластиночный магазин в Вене на Линденгассе, и рекорд-лейбл, вероятно, по тому же адресу. Называется всё это Klanggalerie, "Звуковая галерея". Новинки Гарри Стайлза, Бейонсе и хиты Eurovision вы в этом магазине не найдёте, зато в изобилии имеется всяческий высокоинтеллектуальный звучащий материал – экспериментальная музыка в диапазоне от камерной до индустриальной, включая электронику, джаз, этнику, радикальный рок и прочую вселенскую смурь. На такой же элитный продукт рассчитан и лейбл. Примерно половина имён и названий его артистов даже мне, меломану, не чуждому экзотике, ничего не говорит. Но кое-кого всё-таки знаю и даже люблю – с ними мы сейчас и проведём время!



Ни с кем из сотрудников Klanggalerie я не знаком; единственные известные мне факты: основана она была человеком по имени Вальтер Роботка в 1997 году. Значительная часть каталога лейбла посвящена незабвенному творчеству американских аудио- и видеоконцептуалистов The Residents. Это и их неизданные архивы, и концертные записи, и сольное творчество участников проекта. В частности, порядка дюжины альбомов покойного "резидента" Харди Фокса (1945–2018), большинство под псевдонимом Charles Bobuck. Я выбрал прелестную ироничную (как и всё у Residents) пьесу Valley Waltz со сборника "Klanggalerie: из Вены с любовью" (2016).



Не далее как в предыдущем эпизоде подкаста я анонсировал совместный альбом Паскаля Комелада и Марка Уртадо Larme secrete, он вышел как раз на венском лейбле в мае 2020 года. Для нежного Паскаля это очень нетипичная работа: чисто электронная, брутальная, в духе нью-йоркских Suicide. Уртадо – тоже известный французский альтернативщик, в прошлом участник нью-уэйв-группы Etant donnes и прославившийся своими коллаборациями с Лидией Ланч, Аланом Вега и Майклом Джирой.



След "резидентов" можно обнаружить и на многих других релизах Klanggalerie. Например, английский дуэт Renaldo & The Loaf ещё в конце 1970-х записывался на учреждённой The Residents фирме Ralph Records и оказался, наряду со швейцарцами Yello единственными европейцами на лейбле. Как это ни удивительно, дуэт в составе Дэвид Loaf Янссен и Брайан Renaldo Пул существует до сих пор и в мае 2021 года KG выпустили их новый (седьмой по счёту) альбом Hardly Gurning While the World Is Turning ("Трудно стрелять, когда мир вращается"). Композиция "Невероятные ноги", как обычно: головоломные электроакустические эксперименты под абсурдистскую поэзию.



Officer! (с восклицательным знаком!) – заслуженная лондонская авангардная группа, существующая с 1984 года и всё это время старательно стирающая грани между роком, фри-джазом и классикой. "Параграфы и принципы" – их восьмой альбом, увидевший свет в ноябре 2021 года (вообще, очень удобно: на корочках всех своих релизов Klanggalerie обязательно ставит точную дату выхода). Очень любопытная работа, посвящённая английскому академическому композитору Корнелиусу Кэрдью (1936–1981). Этот Корнелиус был знаменит не только как музыкант-экстремист, но и как политактивист, ультралевак и маоист. Неудивительно, что на альбоме в его честь присутствуют треки под названиями вроде "Прелюдия красного знамени" или "Албания, мой дорогой товарищ и брат". Я выбрал "Песню беспощадной критики", вдохновлённую программной статьёй председателя Мао "Критика Линь Бяо и Конфуция".



Последний из попавшихся мне релизов Klanggalerie датирован декабрём 2022 года, и это новейшая работа ещё одного англичанина, жителя Ньюкасла Робина Стори, выступающего с 1992 года под сценическим именем Rapoon и записавшего более 50(!) альбомов. Мультиинструменталист, в прошлом участник электронно-шумовой группы Zoviet France, он творит в стиле, который я квалифицировал бы как "экстремальный электропоп". Альбом называется "Это мечты", песня "Глубоко в моём сердце" – неожиданно романтичный финал нашей экскурсии по саркастичному предприятию!

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА 9 – Rapoon. Deep in My Heart

Плейлист 276-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Idles (UK). The Beachland Ballroom, LP Crawler (Partisan)



2. Jane Birkin (France). Ghosts, LP Oh! Pardon tu dormais… (Kachalou/Barclay)



3. Alex G (USA). S.D.O.S., LP God Save The Animals (Domino)



4. Thiago França (Brazil). Carnaval Arco-Iris, LP The Importance of Being Espectacular (Mais Um Discos)



5. Charles Bobuck (USA). Valley Waltz, LP From Vienna with Love (Klanggalerie)



6. Pascal Comelade & Marc Hurtado (France). Larme, LP Larme secrete (Klanggalerie)



7. Renaldo & The Loaf (UK). Improbable legs, LP Hardly Gurning While the World Is Turning (Klanggalerie)



8. Officer! (UK). The Song of Ruthless Criticism, LP Paragraphs & Principles (Klanggalerie)



9. Rapoon (UK). Deep in My Heart, LP These Are Dreams (Klanggalerie)



10. Honky Tonky Sanchez (Spain). No amanece en Cantarranas”, LP De la piel del diablo (El Hombre)



11. Jehnny Beth (France). We Will Sin Together, LP To Love Is to Love (Caroline)



12. Bobby Gillespie & Jehnny Beth (UK/France). Stones of Silence, LP Utopian Ashes (Silvertone/Third Man)



13. Visionist (UK). Form, LP A Call to Arms (Mute)



14. The Secret Sisters (USA). Tennessee River Runs Low, LP You Don’t Own Me Anymore (New West)

