В поисках "глубинной Англии". Артемий Троицкий изучает концепт

Двести шестьдесят девятый выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён авангардистским творческим экспериментам британского проекта Gazelle Twin. За этим странным названием, поясняет нам рок-критик Артемий Троицкий, кроется изобретательная певица и композитор Элизабет Бернхольц.

В 1981 году в знаменитом английском средневековом городке Кентербери родилась девочка Элизабет Уоллинг. Симпатичная, темноволосая. В школе считали, что она не без странностей, слегка в духе отпрысков семейки Аддамсов. Затем Элизабет поступила в университет Сассекса, что на крайнем юге Англии, в модном городе Брайтон, и занялась там изучением музыки. Между делом вышла замуж за музыканта Джеза Бернхольца и сменила фамилию. В 2009 году на фестивале электронной музыки Loop Элизабет увидела выступление шведки Карин Дрейер, она же Fever Ray, и это существенно повлияло на её дальнейшую жизнь и карьеру. Шоу Дрейер (в прошлом – вокалистка радикально-электронного дуэта The Knife) отличалось широким использованием экзотических масок, костюмов, боди-пейнт (раскраска тела) и прочих визуальных ухищрений, позволявших маскироваться на сцене и создавать различные образы. Вдохновлённая, девушка из Брайтона преобразилась в Gazelle Twin ("Газель-близнец").



Работа над первым альбомом заняла два года. Альбом вышел в 2011-м, получив название The Entire City ("Весь город"). Gazelle Twin всё сама сочинила, спела, сыграла, аранжировала и спродюсировала. По стилю это, с одной стороны, максималистский романтичный электро-поп, вызывающий ассоциации с Кейт Буш и Goldfrapp, а с другой – менее благозвучные "индустриальные" эксперименты в духе Coil. Монументальная песнь "Люди как боги" – один из трёх синглов этого альбома.



Дебют Gazelle Twin был замечен и отмечен музыкальной прессой. Равно как и последовавший за ним Unflesh ("Антиплоть", 2014). А третий альбом, "Пастораль", занял первое место в списке лучших релизов 2018 года по версии очень авторитетного британского издания The Quietus. Последняя на данный момент обнародованная сольная работа Элизабет Бернхольц – запись 2022 года The Wastelands ("Пустыри"). Это преимущественно инструментальное "пейзажное" полотно, из которого я выбрал трек "Дыра в моём сердце".



Карьера на поприще поп-экспериментов явно не заинтересовала Gazelle Twin, хотя поначалу и выглядела многообещающе. Её увлекла киномузыка, притом самого серьёзного свойства. Первый саундтрек для фильма "Вне тела" композитор написала в 2016 году. Второй, "Ноктюрн" – в 2020-м. Самое сильное впечатление производит новейшая работа в этом жанре – звуковая дорожка к картине The Power, созданная совместно с Максом де Ванденером. Фильма я не видел, но судя по саундтреку, это хоррор, притом реально страшный. Фрагмент под названием "Подвал" навевает ужас и без всякого изображения.



Можно не сомневаться, что киноопыты Gazelle Twin будут продолжены: её музыка предельно рельефна и атмосферична. Однако новейший и самый амбициозный проект Бернхольц к кинематографу не имеет никакого отношения. Это величественное произведение под названием "Глубинная Англия" (Deep England), записанное совместно с театрально-ритуальным коллективом NYX. По жанру это можно было бы назвать ораторией, хотя сами создатели предпочли обозначение "электро-хорал на основе языческой и священной музыки". По содержанию авторы определили своё творение как "головокружительный хаос Британии в состоянии постправды(!)". Отрывок под названием "Дурость" отлично этот концепт иллюстрирует.

Не берусь анализировать "Глубинную Англию"; скажу только, что серьёзность намерений и смелость замысла Gazelle Twin, несомненно, впечатляют.

Плейлист 269-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. La Luz (USA). The Pines, LP La luz (Hardly Art)

2. Klezmer-ish (UK). I’m Confessin’, LP Dusty Road (Riverboat)

3. Toi Toi Toi (Germany). Never a Dull Moment, LP Vaganten (Ghost Box)

4. Cserepes (Hungary). This Is My Rose, LP Nachtmusic (Fono)

5. Cserepes (Hungary). Why Is Your Leg Bloody, LP The Sold Girl (Fono)

6. Gazelle Twin (UK). Men Like Gods, LP The Entire City (Anti-Ghost Moon Ray)

7. Gazelle Twin (UK). Hole in My Heart, LP Wastelands (Anti-Ghost Moon Ray)

8. Gazelle Twin & Max de Wardener (UK). Basement, LP The Power – Ost (Invada)

9. Gazelle Twin & NYX (UK). Folly, LP Deep England (NYX Collective)

10. Kevin Morby (USA). This Is a Photograph, LP This Is a Photograph (Dead Oceans)

11. Sasami (USA). Squeeze, LP Squeeze (Domino)

12. Stealing Sheep & The Radiophonic Workshop (UK). The Duel, LP La planete sauvage (Fire)

13. Pelkka Poutanen (Finland). Sinne on velka viimeinenkin, LP Pyha veri vuotaa (Eclipse Music)

14. Naked (Serbia). Istina se izaci na videlo, LP Srečna tuga (Narrator)

