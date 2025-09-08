Где демократы? Владимир Абаринов – о кризисе идентичности

Стоило Дональду Трампу на пару дней пропасть из топа новостей и собственного блога, как по соцсетям разнеслась весть: Трамп умер. Реакция одних была панической, других – злорадно-ликующей. Масла в огонь подлил вице-президент Вэнс, сказавший в интервью: "Если, упаси Боже, произойдет ужасная трагедия, я не могу придумать лучшей подготовки, чем та, какую я получил за последние 200 дней". Типа готов занять пост. Президент в конце концов нашелся и еще, возможно, припомнит Вэнсу опрометчивые слова.

Интернет-слухи показали, до какой степени Трамп доминирует в информационной повестке и во многом создает эту повестку. Если он и не вправду контролирует, то создает видимость единоличного контроля за всем происходящим в стране. Без него все остальное просто не имеет значения.

Вожди демократов блистательно отсутствуют в новостях

Ну а где же его оппоненты? Чем занимаются демократы? Они собираются выигрывать выборы 2026 года? Во всяком случае, вожди демократов блистательно отсутствуют в новостях. Мелькает лишь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, да и то в контексте сопротивления намерению Трампа ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес. То есть информационноый повод создал опять же Трамп.

Между тем ставки на ближайших выборах как никогда высоки. Если республиканцы потеряют большинство в нижней палате, а для этого демократам нужно победить лишь в трех округах, законодательные планы президента рухнут. Мало того: демократическое большинство инициирует парламентские расследования действий президента, предположительно выходящих за рамки его конституционных полномочий.

История говорит, что на промежуточных выборах партия президента проигрывает. С 1938 года это правило было нарушено лишь дважды. В пользу этой теории говорит и низкий рейтинг президента, а ведь партию персонифицирует он один. С другой стороны, небывало низка популярность и Демократической партии. Она до сих пор не справилась с шоком поражения 2024 года. Ее раздирают внутренние противоречия – налицо "кризис идентичности".

Но тут не стоит обманываться. Сам Дональд Трамп – яркое олицетворение того, что быть популярным и быть избранным – не одно и то же. Вероятно, к моменту голосования избиратели в полной мере почувствуют последствия экономической политики Трампа, прежде всего его тарифной войны, для собственных кошельков. Президент прекрасно сознает угрозу и готовит почву для выборов уже сегодня, за 14 месяцев до голосования. С его благословения республиканские правительства штатов устраивают перекройку избирательных округов с тем, чтобы в каждом из них оставить либеральный электорат в меньшинстве и обеспечить себе лишние места в Конгрессе.

Ту же цель преследует его атака на голосование по почте, причем в этом вопросе он ссылается на мнение Владимира Путина, который действительно скептически высказывался по поводу почтового голосования в США, что не помешало ему ввести его в России.

Долгое пребывание в оппозиции развращает так же, как и долгое пребывание у власти

Ближайшее поле битвы, на котором могут сразиться демократы и республиканцы, – возможная приостановка финансирования правительства. Вследствие политической поляризации, когда фракции Конгресса уже забыли, что такое договариваться друг с другом, утверждение бюджета давно уже не проходит по предусмотренной законом процедуре. Расходы правительства утверждаются резолюцией, имеющей предельный срок. Последний раз Конгресс голосовал за такую резолюцию в марте. В полночь 30 сентября наступит новый дэдлайн. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в сложном положении. Ему все еще не могут простить "предательства" в марте, когда он счел за благо согласиться на временное финансирование. Если теперь он будет стоять до конца, федеральные служащие останутся без зарплаты. Но ирония в том, что президенту это только на руку: он борется с вашингтонской бюрократией, к тому же это новый повод обвинить демократов в забвении нужд американцев. Куда ни кинь – всюду клин.

Иногда кажется, что демократам и так хорошо: зарплата та же, а ответственности никакой. Им нужны новые идеи, еще нужнее – яркие личности, с которыми избиратель будет ассоциировать партию. Долгое пребывание в оппозиции развращает так же, как и долгое пребывание у власти. Партия в этом положении деградирует и в конечном счете сходит с политической арены.





