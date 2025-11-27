"Калечили здесь, теперь будут на фронте". Сотрудника ФСИН и его подручных, пытавших заключенных, отпустили на войну

21 ноября 2025 года Ангарский городской суд вынес приговор по делу о пытках в СИЗО-6. Из восьмерых сотрудников иркутского изолятора №6, обвиненных в изнасилованиях и пытках заключенных, приговора дождались только трое. Пятеро избежали суда и приговора, отправившись на войну с Украиной. Один из них уже погиб.

Рассмотрение дела длилось дольше двух с половиной лет. Его завели только в феврале 2021 года, спустя 10 месяцев после бунта заключенных ангарской колонии №15. Массовые пытки и истязания заключенных, которых в колонии посчитали причастными к протесту, длились несколько месяцев. В деле фигурируют только девять пострадавших, однако на самом деле их – в разы больше, говорят правозащитники. К 2025 году часть из тех, кто ранее заявлял о пытках, отказались от своих обвинений – как считают правозащитники, под давлением.

"Поливали ледяной водой, били безостановочно"

Групповые пытки в СИЗО-6 Ангарска начались после того, как туда привезли заключенных из колонии № 15. Стихийный протест в ней вспыхнул 10 апреля 2020 года. Уже на следующий день в кладовой режимного корпуса СИЗО-6 одного из заключенных изнасиловали деревянной палкой.

13 апреля в швейном цехе изнасиловали уже нескольких зэков, при этом их жестоко избивали и пытали электрошоком. 13 мая в прогулочном дворе режимного корпуса разработчик (заключенный, выполняющий неофициальные приказы ФСИН) вместе с сотрудником СИЗО-6 изнасиловал еще двух осужденных.

– Истязания носили такой массовый и садистический характер, что о них узнали за пределами колонии. Для сотрудников это неудивительно, "разработка", "выбивание" признательных показаний под пытками – обычное дело. Но в этом случае порог садизма был в разы повышен, а число пострадавших превысило сотни, – говорит правозащитник Алексей, знакомый с обстоятельствами дела (его фамилию мы не называем из соображений безопасности). – Сначала было неясно, из-за чего именно в ангарскую колонию завезли ОМОН, что стало реальным началом. По капле прояснилось, что утром 9 апреля осужденные не вышли на зарядку в знак протеста против того, что надзиратель на складе избил одного из заключенных. Якобы за запрещенные сигареты и отказ их отдать. Но негласно заключенным разрешают проносить сигареты (там и телефоны в ходу и многое другое, что официально запрещено), к тому же избит он был очень жестоко.

Утром 10 апреля люди в форме, бронежилетах и шлемах, с дубинками, светошумовыми гранатами и помповыми ружьями вошли на территорию колонии, позже к спецназу ФСИН присоединились ОМОН и Росгвардия. Следствие позже сообщило, что на подавление протеста выехали 477 сотрудников спецподразделений: 255 человек из спецназа ФСИН, 172 омоновца и 50 СОБРовцев.

Кто-то поджег один из цехов в промзоне колонии, после чего начался пожар. По одной версии, поджигателями были заключенные, по другой – администрация колонии пыталась таким образом скрыть махинации с лесоматериалами (позднее начальник колонии срок за мошенничество).

– Уже когда приехали все вооруженные силовики, готовые штурмовать бараки заключенных – на плац вышел глава ФСИН Иркутской области Леонид Сагалаков. К плацу стали стекаться те заключенные, кто в знак протеста не пошел и на работы. Сагалаков велел им "сдаваться и возвращаться в бараки". Они в ответ просили разговора о "беспределе", тогда пожарные, приехавшие со спецназом, стали поливать людей ледяной водой. А в ответ зэки стали обкидывать их камнями. Кусок брошенного кем-то бордюра попал Сагалакову в голову. Тот разорался: "Я вас вы**у всех", – вспоминает Алексей. – Тогда заключенные забаррикадировались в бараках. Только к вечеру сотрудники ИК-15 их выманили обещаниями никого не трогать.

Согласно показаниям пострадавших из материалов дела, когда заключенные вышли – их раздели до гола, замотали руки скотчем и стали избивать дубинками. На 11 апреля утро их закидали штабелями в автозаки и стали развозить по следственным изоляторами – СИЗО-6 и СИЗО-1 в Иркутске.

– В изоляторах их встречала шеренга из сотрудников с дубинками – пока шли, постоянно били. Дальше разводили по камерами к разработчикам. Те уже пытали, чтобы добыть признание в том, что бунт был организованным и они участвовали в его организации, а также, что кинули тот самый камень в Сагалакова, – говорит Алексей. – В итоге там треть колонии кинула этот кусок бордюра. Потому что не подписать было очень сложно – они насиловали черенками лопат, вениками, кипятильниками, подключали ток к гениталиям. Часами! Потом бьют, потом опять пытают и насилуют. Там пока читаешь показания – самому плохо с сердцем становится. Представьте, это все вытерпеть – все, что угодно подпишешь. Но и после подписания – били.

По словам правозащитников, отрывки информации поступали к ним от родных заключенных, которым удалось кратко связаться с семьей. Но впускать адвокатов к заключенным сотрудники СИЗО отказывались. Первые подробные показания о происходившем в изоляторе №6 появились только в июне 2020 года, когда из колонии вышел Евгений Юрченко. Он подал первые два заявления о пытках, изнасилованиях и избиениях. До февраля 2021 года на них никак не реагировали.

– На записи своему защитнику он рассказывает, как их завели в бокс, поставили всех на корточки – руки за спину, голову приказали не поднимать. Пока одних избивали, других заключенных – на пол и изнасиловали. Юрченко привязали к вешалке рукой, а к гениталиям – провода и ток пустили. Рядом зэка били током с засунутой в ж**у шваброй. На следующий день третьего на его глазах изнасиловали так, что банка сгущенки влезала. Когда разработчикам показалось, что один из зэков спрятал телефон, то "разработчик" с погонялом Анис надел перчатку и засунул ему руку туда по локоть! – пересказывает показания Юрченко собеседник.

Он отмечает, что Юрченко с адвокатами не только писали заявления в Следственный комитет и прокуратуру, но и ездили в Москву, в Госдуму. Их не слышали, пока в январе 2021 года они не выложили в Youtub 15-минутный ролик "Два месяца до свободы: стой и смотри!".

– После все зашевелилось. Точнее, когда адвокаты направили в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру петицию со ссылкой на фильм и с требованием возбудить дело, – говорит Алексей.

1 февраля 2021 года следователи, наконец, возбудили уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 УК РФ) и истязании с применением пыток (ст.117 ч.2 п."д" УК РФ). Позже к нему присоединили еще 17 дел. Дело о пытках в СИЗО № 6 выделили в отдельное производство.

Тогда же глава ФСИН Александр Калашников отчитался на круглом столе в Совете Федерации, что в Иркутской области "полтора месяца работала группа московских специалистов".

"Они установили 41 человека, причастного к насилию над заключенными. Проверяющие выявили также 10 заключенных, которые издевались над сокамерниками", – подтвердил Калашников, пообещав проводить "мероприятия в территориальном органе ФСИН до полной декриминализации обстановки".

Правозащитники требовали, чтобы в число подозреваемых включили не только "разработчиков", но и сотрудников СИЗО, которые не только приказывали пытать, но и сами участвовали в истязаниях.

В итоге были арестованы заместитель начальника отдела режима надзора СИЗО-6 Дмитрий Бароян и начальник смены первого режимного корпуса СИЗО-6 Василий Луковский, которых обвинили в насилии над заключенными. Луковского арестовали осенью 2021 года, Барояна – в марте 2022 года.

– Год они отказывались включать ФСИНовцев в обвиняемые, – говорит один из адвокатов потерпевших Семен Епифанов (имя изменено). – Первые обвиняемые только в марте 2022 года вошли в дело. Два года спустя после начала пыточного конвейера. Это были глава отдела режима и надзора СИЗО-6 Василий Луковский и его зам Дмитрий Бароян.

Примерно в то же время из колонии вышел Денис Покусаев, которого в 2020 году истязали в СИЗО-6, и дал показания. Так в деле против ФСИН появился второй пострадавший.

– Время от времени удавалось добыть показания у выходящих на свободу или тех, кто был переведен в более-менее нормальную ИК, куда пускали адвокатов, – говорит Семен. – Но многие из заключенных потом отказывались от своих слов. Часть из них находилась в заключении – даже если сидит не в СИЗО-6, к нему проще направить "следователя" или как-то еще достать, чтобы он отказался от показаний. Силовики даже к тем, кто вырвался на свободу, приезжали угрожать.

Так, заключенный Сергей Зырянов сначала проходил по делу пострадавшим. Он дал показания о том, как его связали веревками из простыней, били током, палками по пяткам, изнасиловали шваброй.

– После "профилактического" разговора Сергей записал видео, в котором приносит извинения Сагалакову. От показаний он отказался, – говорит Семен. – Вскоре после возбуждения дел они и к Юрченко приходили. В его родной Вихоревке за ним началась слежка. Правозащитники вывезли его в Москву, но потом начались проблемы с работой, и жена уговорила его вернуться домой. А все потому что быть потерпевшим в таком деле – работа на полную ставку: несколько раз в неделю нужно лететь в суд в Иркутск. Какой работодатель будет терпеть?

В Вихоревке Юрченко вновь задержали, вменив ему то, что он якобы передал наркотики в местную колонию.

– Свидетелем не был, но смотрите какой факт – посадили его в иркутское СИЗО-6, где по-прежнему работали сотрудники, пытавшие его. Те самые, против которых он дал показания, – говорит Семен. – Женя выдержал. Свидетельствовать против пытавших не отказался. Хотя кто знает, чего это ему стоило. Позже защитники добились его перевода в другой регион, сидит в Кирове.

К концу суда в деле осталось девять пострадавших. Все они, кроме Покусаева и Юрченко, просят об анонимности и не хотят ничего комментировать.

"Как таким садистам не боятся оружие давать"

К августу 2022 года, когда Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области сообщило об окончании следственных действий по делу, обвиняемых было восемь. Один из них – "разработчик" Антон Овсянников – ушел на войну против Украины еще до начала суда и погиб, уголовное дело в отношении него было прекращено в июле 2023 года.

В январе 2025 года стало известно о том, что начальник смены первого режимного корпуса ангарского СИЗО-6 Василий Луковский, обвиненный в истязаниях заключенных, также уехал на войну в Украину. Примерно в то же время на судебные заседания по делу о пытках не явились другие обвиняемые – заключенные-разработчики Жан Лапин и Владимир Шлейнинг.

– Потом пропал Стасюк. Все четверо подписали контракты и уехали, хотя изначально в деле было восемь обвиняемых: шестеро заключенных-"разработчиков" и двое сотрудников ФСИН. Приговор вынесли только троим: экс-заместителю начальника отдела режима и надзора СИЗО-6 Дмитрию Барояну дали 6 лет, а "разработчикам" Александру Анискову и Владимиру Рещикову – 12 и 5 лет строгого режима соответственно, – говорит правозащитник Дмитрий (его фамилию мы не называем из соображений безопасности). – Бывший сотрудник ФСИН Василий Луковский и четверо обвиняемых из числа заключенных Жан Лапин, Евгений Стасюк, Антон Овсянников и Владимир Шлейнинг, подписали контракт с Минобороны и ушли на войну в Украине до приговора. Ну, что, кто-то сомневается, что они с радостью начнут убивать?! Калечили здесь, теперь будут на фронте. И не только украинцев, до которых не так-то легко добраться. Основную опасность они для своих же сослуживцев представляют. Потому что психиатрический диагноз у них точно есть. И малейший конфликт (даже не рюмка алкоголя, а просто ссора) – башню им сорвет, головы полетят. Убивать будут тех, кто ближе. Как таким садистам не боятся оружие давать, непонятно.

Правозащитники считают, что вынесенный приговор оставшимся обвиняемым тоже несправедлив.

– Не только от того, что его можно легко отменить, подписав контракт, – говорит защитник Алексей. – Те, кто получил сроки, также могут вскоре оказаться на свободе. ФСИН, безусловно, обжалует приговор "разработчикам" и сотруднику СИЗО.

"Путин дал генерала"

По другим делам о пытках уже вынесены приговоры. Так, по делу о пытках в СИЗО-1 (другой изолятор, в который увезли заключенных ИК-15) 28 мая 2024 года виновными признаны разработчики Махмудов – 5 лет колонии (по совокупности с предыдущим сроком – 7 лет 6 месяцев) и Голиков – 5 лет.

7 августа 2024 года Куйбышевский суд вынес решение по другому делу об изнасилованиях в СИЗО-1: разработчикам Говорину присудили 8 лет, Шадрину – 7 лет, Картопольцеву – 7 лет 4 месяца, Разуму – 7 лет.

14 ноября 2024 года суд вынес приговоры заключенных-"разработчикам", пытавшим в СИЗО-1: Оленникову присудили – 8 лет (по совокупности с другими преступлениями – 14 лет), Курбатову – 14 лет (по совокупности – 17 лет 6 месяцев), Гагарину – 13,5 лет (по совокупности – 17 лет) и Славгородскому – 7,5 лет (по совокупности – 14 лет).

От некоторых пострадавших от пыток избавились также, отпустив их на войну. В феврале 2023 года стало известно, что заключенного ИК-15 Владимира Спиридонова, проходящего пострадавшим по делу о пытках, завербовали в ЧВК Вагнера и увезли в Ростовскую область. На запрос судьи в ИК ответили, что Спиридонов 23 января "убыл в Ростовскую область для отбывания наказания по распоряжению ГУФСИН". Основания для "убытия" в ведомстве не указали. На дополнительный запрос защитнику Спиридонова показали расписку с подписью заключенного о том, что он "согласен на проведение всех судебных заседаний без его участия".

26 января 2023 года уголовное дело о пытках заключенных в Иркутской области, по которому Спиридонов проходит пострадавшим, было официально остановлено из-за того, что "прессовщик" Абаев Р.Б., которого Спиридонов указал как избивавшего его, также завербовался в ЧВК Вагнера.

В постановлении УМВД Ангарска сообщается, что уголовному розыску поручен "розыск лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого". Защитник пострадавшего уверен, что на самом деле никто "прессовщика" искать не будет. Согласно материалам дела, Спиридонова уже допросили в качестве потерпевшего, а Абаева и еще двух заключенных Булочева и Попова – в качестве свидетелей. Следователи МВД "направили поручение в органы дознания на установление лиц, совершивших преступление". На этом этапе Абаев "пропал".

Начальником СИЗО-6 в период массовых пыток и изнасилований был Арслан Мажидов. После начала расследования он не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе.

Место Мажидова в СИЗО в июне 2021 года занял Алексей Иванов. В мае 2022 года Иванов был арестован по делу о взятке. По версии следствия, он получил от осужденного 45 тысяч рублей, пообещав ему послабление режима содержания и "беспрепятственную организацию краткосрочных личных конфиденциальных свиданий с другими осужденными".

В начале декабря 2021 года Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы начальнику ГУФСИН по Иркутской области Леониду Сагалакову.