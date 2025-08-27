Лавинообразный кризис. Налоговый удар по гражданскому сектору

Правительство готовится к серьезному повышению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Без этого сверстать бюджет на следующий год с приемлемым дефицитом уже не получается. Если это произойдет, кризис в гражданском секторе российской экономики может принять лавинообразный характер.

"Ведомости" пишут о том, что российское правительство рассматривает возможность отмены льготных ставок по выплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Сейчас компании с годовым оборотом меньше 2 миллиардов рублей в год, число сотрудников которых не превышает 250 человек, вместо стандартных 30% платят 15%. А в ряде установленных кабинетом министров отраслей ставка почти вдвое ниже – 7,6%. Среди прочих с такой ставкой работают производители продуктов питания, одежды, мебели, бытовых приборов, фармсубстанций, транспортных средств…

Источник Reuters в российском правительстве утверждает, что повышение налогов неизбежно, поскольку у Минфина "просто не сходятся концы с концами даже при снижении оборонных расходов". Ситуация "намного хуже, чем это видно из макроцифр".

Если посмотреть на перечень льготных отраслей, несложно убедиться в том, что при фронтальной отмене льгот пострадает гражданское производство, работающее на удовлетворение конечного спроса со стороны россиян. И в гораздо более благополучные времена пережить почти четырехкратное повышение социальных взносов – задача не из легких. По большому счету, перед малым и средним бизнесом ставится непростой выбор – либо закрыться, либо попытаться по-максимуму заложить выросшие сборы в отпускные цены, разделив издержки с потребителями, либо "уйти в тень" и начать выплачивать сотрудникам зарплату "в конвертах".

Последний вариант для большинства можно отмести сразу, учитывая систему тотального финансового контроля, которую в последние годы выстроили Банк России и фискальные органы. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по поддержке и развитию малых и средних предприятий Александр Изюков, которого цитируют "Ведомости", считает, что отмена или серьезное сокращение льгот может стать для небольших компаний "ударом, от которого многие уже не оправятся".

Что при этом начнет происходить с объемами производства продуктов питания, одежды, мебели, бытовых приборов, фармсубстанций, транспортных средств и прочих секторов, которым правительство повысит налоговую нагрузку, догадаться несложно. Те компании, которые продолжат свою деятельность, вынуждены будут повысить цены, чтобы компенсировать возросшие издержки.

Руководство Банка России на повышение цен обычно реагирует болезненно для заемщиков – повышением ставок и удорожанием кредита. Тем более, что рабочие руки, высвободившиеся в результате банкротства части малых и средних предприятий, абсорбируют компании, производящие оружие, либо выполняющие военные заказы. Так что платежеспособный спрос будет сокращаться медленнее выпуска потребительской продукции. И в этих условиях перейти к новому раунду "закручивания гаек" – единственный способ не дать инфляции обзавестись приставкой "гипер-".

Впрочем, речь о 2026 годе, и война (по крайней мере, активные боевые действия) к тому времени может закончится. Однако даже если минфин умудрится существенно сократить военные расходы, может получиться еще хуже. Острый дефицит кадров, служивший до недавнего времени одним из главных ограничителей российской экономики, сменится стремительно растущей безработицей, которую, помимо сотрудников разоряющихся малых и средних предприятий, будут подпитывать еще и демобилизованные. Обвальное падение реальных располагаемых доходов населения в этих условиях остановило бы инфляцию, что дало бы возможность Банку России ускоренными темпами продолжить снижение ключевой ставки. Вот только удешевление кредита в этой ситуации мало что изменит. Цены за счет доступных потребительских кредитов снова поползут вверх, а качество кредитных портфелей в банках станет стремительно ухудшаться. Предприятия же (по крайней мере, на первом этапе) пойдут в банки за деньгами, чтобы рефинансировать старые кредиты, которые брались под запретительно-высокие проценты. Новые мощности в гражданском секторе, если и появятся, то со значительным временным лагом, а гипертрофированно развившийся за последние годы военно-промышленный комплекс либо останется поглощающей все больше ресурсов "черной дырой", либо станет эпицентром кризиса и источником социальной напряженности.

Так что попытка правительства спасти бюджет скорее всего станет той самой последней каплей, после которой нынешний структурный кризис российской экономики примет лавинообразный характер.