"Говорят, сердце остановилось". Мать умерла на могиле сына, воевавшего против Украины

21 августа 51-летнюю Ольгу Шарыпову из забайкальского города Балей нашли мертвой на могиле ее сына. 23-летний Максим Шарыпов подписал контракт, был ранен на войне против Украины, но после лечения опять вернулся на фронт, где и погиб. "Семье нужны были деньги, чтобы погасить кредиты", – объясняют причину его возвращения на войну знакомые Шарыповых.

"Погиб мой медвежоночек"

Отслужив срочную службу, свой первый контракт с армией Шарыпов заключил еще до войны, в 2021 году.

– Он сначала не подписывал контракт. Но потом его уговорили. Оля сказала: "Уломали". Но мы так все подумали, что он это сделал только из-за проблем с деньгами в семье. Саша [муж Ольги] инвалид и работать не может. Младшие еще в школе учатся. Одна Оля и вертелась, как белка в колесе – уборщицей то там, то тут. Но так больше 20 тысяч рублей не заработаешь. А как прокормишь на 20 тысяч двоих детей и мужа-инвалида?! – задает риторический вопрос жительница Балея Ирина. – У нас Сбербанк платит 17 тысяч уборщице – это максимум. Я вот в кафе работаю, немногим больше зарабатываю. Женщины еще что-то находят. А мужики спиваются или на вахты едут. Ну, вот или на войну, как Максим.

Город Балей основан в начале прошлого века для освоения месторождений золота. Сейчас, по словам местных, все шахты и разрезы закрыты.

– При селе Новотроицкое почти сто лет назад "Балейзолото" открыли. От этого и пошло название города. И шахты были, и россыпное открытым способом добывали. Сейчас все добычи закрыты – Балейское [месторождение] еще в конце 40-х выгребли, а "Каменский Карьер" (официально еще продолжает работу) – почти ничего уже не добывает. Сейчас разрезы затоплены, даже купаться нельзя – радиация. Но все равно лезут [дети купаться], – говорит местный житель Александр. – В годы войны [Второй мировой] тут жили тысяч 30. Ну, это вместе со ссыльными немцами, конечно (в конце войны в Балей были насильно переселены немцы с Поволжья). Сейчас официально – 10 тысяч, а по факту еле-еле 7. Умирает Балей.

В прошлом году власти Забайкальского края рапортовали, что в 2025 году в 13 километрах от Балея "построят фабрику по добыче золота". Они обещали, что в проект золотодобывающее предприятие "Андрюшкинское" вложит более 1,3 миллиарда рублей.

"В год планируется добывать и перерабатывать до 200 тысяч тонн руды, при этом получать 84 килограмма серебра и 465 килограмм золота в сплаве Доре. Слитки будут очищать от примесей, а 80% продукции планируют продавать российским банкам", – писала пресс-служба администрации края.

В августе 2025 года строить фабрику так и не начали, отмечают балейцы. "Андрюшкинское горнорудное предприятие" выступает ответчиком по 3 судебным искам, размер налоговой задолженности компании превышает 136 млн рублей.

Кризис в Балее начался не вчера. Еще в 2011 году в "Живом Журнале" появился пост, написанный бывшим местным жителем Александром Кривенышевом:

"Мне стыдно писать эту статью, мне стыдно говорить о городе моего детства своим друзьям и знакомым, мне стыдно показывать фотографии этих мест, мне стыдно пригласить кого-либо в гости к своей маме, мне стыдно опять показать этот город своему сыну, который был там последний раз 18 лет назад.



В прошлом, Балей был третьим городом по населению в Читинской области (Забайкальском крае) после Читы и Краснокаменска. Два года назад он получил новый статус - "городского поселения" - с населением в 3 раза меньше, чем в 70-е годы.



Сейчас город Балей существует с ничтожным бюджетом, находится в неописуемой разрухе и бытовой нищете. А горняцкий микрорайон Отмахово выглядит как самое страшное и уродливое создание человечества без ведения войн, бомбежек или природных катаклизмoв.



В городе разрушены предприятия, шахты и заводы, развален аэропорт, клубы, химчистки, хлебозаводы, отопительные системы, водоснабжение, нет ни одного кардиолога или специалиста на оставшиеся 12 тыс населения (расстояние до Читы примерно 350 км)".....Москва, не имея своих минеральных ресурсов, банкротит Сибирские города, забирая все к себе и распределяя недостаточно средств на элементарное существование городов Сибири, делая их должниками в федеральном бюджете.

Остальная часть России разваливается, разрушается, мерзнет, умирает..."

Как и во многих других российских регионах, отсутствие работы, перспектив, бесконечные кредиты, и побуждают здешних мужчин заключать контракт с армией. Когда началось российское вторжение в Украину, контрактника Шарыпова отправили в танковый батальон.

– Максима назначили механиком-водителем. После ранения он вернулся, деньги, вроде, получил [за ранение], но семье надолго этих миллионов не хватило. Ольга за несколько лет набрала кредитов, чтобы кормить младших. Она была не очень грамотна по финансам, набрала много мелких дорогих [займов], по ним были бешеные проценты, видимо. Да и кто из нормальных банков даст столько кредитов уборщице? Приставы их замучали. Видимо, все [выплаты по ранению] ушли потом на долги, – говорит соседка Шарыповых Анна.

После лечения Максим вновь отправился на войну.

– Я так поняла, он сначала не хотел возвращаться, потом все же подписал новый контракт. Оля была против. Но не смогла повлиять. В июне им сообщили о смерти Максима, – говорит Анна.

Военный комиссар Балея Евгений Болонев подтвердил, что Максим Шарыпов погиб 23 июня под поселком Отрадное в Донецкой области.

– Ольга после похорон очень редко выходила куда-то, белая, как смерть, была, плакала постоянно, – вспоминает Анна.

На свою аватарку в "Одноклассниках" мать поставила портрет Максима и написала "погиб мой медчежоночек ". По словам соседей, она каждый день ходила на кладбище, в очередной раз отправилась туда 20 августа. И не вернулась домой.

– 21-го ее нашли мертвой прямо на могиле. Говорят, сердце остановилось. Скидывались всей улицей [на похороны]. Я так поняла, денег в семье опять нет, – говорит Анна.

Тело Ольги обнаружили рабочие, копавшие рядом новую могилу. Ее похоронили 26 августа рядом с сыном.

После гибели Максима и Ольги в семье остались отец-инвалид и двое несовершеннолетних детей.

Официальные и провластные российские медиа случившееся в семье Шарыповых проигнорировали. Но информация об этом широко разошлась в соцсетях. Вот лишь некоторые комментарии под постом о гибели матери на могиле сына в российской соцсети "Вконтакте":

Катя Медведевских

Вот она настоящая цена путинской "спецоперации" – 23-летний парень из глубинки погиб за чужие амбиции, мать не выдержала горя и умерла прямо на его могиле; вместо нормальной жизни, чистого воздуха, работы и будущего люди в России получают смерть на фронте и могилы дома, экология убита, ЖКХ сгнило, нищета повсюду, а миллиарды уходят на войну и карманы олигархов-дружков Путина; в итоге целые семьи уничтожаются, страна задыхается в грязи и гаре, и всё ради того, чтобы диктатор мог цепляться за власть, пока народ гибнет и вымирает.

Виктор Глущенко

Сколько нужно отдать жизней Российских солдат, за безумные идеи вождя????

Никита Купайло

Родился при путине и умер при путине, Za путина.

Молодец. Вот такие "люди" и нужны скрепной высоко-духовной традиционно-ценностной СВЕРХдержаве. А мамки ещё нарожают. Если на моrилах помирать не будут, конечно. Эта слабенькая оказалась.

Лев Добрый

Ты принимаешь решение, говоришь: да сынок это дело праведное, тем самым влияешь на выбор сына, а потом осознав всю дурость сказанного и последствия выбора,не в состоянии с этим жить. Бабы в большинстве, никого кроме своих детей реально не способны любить, а когда такое происходит сердце вполне реально просто перестает работать, либо суицид.

Юлия Орлова

Ну зато проклятая НАТА не захватила ее город



Александр Светлов

Эту историю можно и по другому пересказать. Зная сумму гонорара контрактников и любовь русских женщин к путину.







