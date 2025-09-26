Неродные родные. Ольга Абраменко – о крыльях билингвизма

26 сентября отмечается Европейский день языков. Во многих странах, не только европейских, к этому дню приурочены различные акции, призванные популяризировать идею языкового разнообразия и поддержать это разнообразие: викторины и конкурсы, ознакомительные уроки разных языков, пробные тесты, театральные представления, круглые столы и так далее. Эти мероприятия проводятся школами, языковыми ассоциациями, культурными институтами (такими как Гёте-Институт, Британский Совет, Французский Институт и другими).

Европейский день языков было решено ежегодно отмечать с 2002 года – после того, как 2001 год был объявлен Годом европейских языков. Комитет министров Совета Европы в своем решении об учреждении ежегодного праздника языкового разнообразия высказал важные принципы: "Изучение языков других народов является способом помочь нам лучше понять друг друга и преодолеть наши культурные различия"; "Языковые компетенции являются необходимым правом для КАЖДОГО – это один из главных призывов Европейского дня языков". Объявленные цели Дня языков – повышение информированности "о богатом лингвистическом разнообразии Европы, которое должно быть сохранено и усилено"; "о необходимости разнообразить спектр языков, которые люди учат (в том числе речь идёт о менее используемых языках), что приведёт к многоязычию"; "о необходимости развить некоторую степень владения двумя языками или более, чтобы иметь возможность играть свою полноценную роль в демократической гражданственности в Европе". При этом "европейскими" считаются языки, на которых говорят жители современной Европы, – в том числе мигранты.

Если сравнить вышеперечисленные европейские принципы – необходимость дву- и многоязычия, необходимость разнообразия изучаемых языков и внимания к изучению не очень распространенных языков – с принципами, которые содержат российские стратегические документы и законодательство в области языковой политики, то можно заметить существенную разницу – именно в подходе к дву- и многоязычию.

Конечно, в таких документах, как Концепция языковой политики РФ (2024) и Основы языковой политики РФ (2025) много говорится о "поддержке и развитии" языков народов России – как языков, имеющих в регионах статус государственных, так и языков "нетитульных" и малочисленных народов, о равноправии языков. Однако, во-первых, главная и превалирующая часть языковой политики – это поддержка государственного русского языка в его главенствующей роли, его экспансия в мире. В этих документах русский народ прямо называется государствообразующим, а русский язык – определяющим фактором "общероссийской гражданской идентичности". (Характерно, что недавно Путин поручил учредить День языков народов России и приурочить его к 8 сентября – дню рождения советского поэта Расула Гамзатова, при этом подчеркнув, что тот писал на аварском, но известность обрел благодаря переводам на русский.)А во-вторых, если говорить о дву- и многоязычии, то оно предполагается для всех народов, кроме русского, при том что знание русского языка вменено им в обязанность.

Здесь заметен дрейф даже в пределах одного года: если в Концепции (2024) среди направлений языковой политики значатся обеспечение свободного выбора языка образования на родном языке, по заявлениям родителей – создание в детских садах групп с обучением на родном языке и поддержка преподавания родных языков в школе, развитие школ, реализующих программы на родном языке (все это – о языках кроме русского государственного), то в Основах (2025) этих пунктов нет. Если сравнить раздел "Ожидаемые результаты" обоих документов, то в Концепции (2024) значатся сформированная учебно-методическая база для преподавания родных языков в системе общего образования, созданные условия для изучения родных языков и возможности обучения на родных языках, обеспеченная возможность для использования языков народов РФ в сфере образования и культуры. А в Основах (2025) языки народов РФ упоминаются наряду с русским: ожидаются "совершенствование учебно-методической базы для преподавания русского языка и других языков народов РФ", "систематизация сведений о языках народов РФ и их включение в государственный реестр народов РФ" и "совершенствование норм государственного языка РФ, государственных языков республик РФ и других языков языков РФ".

Чтобы избежать толкования термина "родной язык" как "любой кроме русского", в Основах языковой политики специально (и довольно косноязычно) разъяснено: "в качестве родного языка (родных языков) рассматриваются один или несколько языков из числа языков народов РФ, к которым относится русский язык, являющийся государственным языком РФ, а также другой язык (другие языки), осваиваемый (осваиваемые) гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет".

Поправки к Закону об образовании 2018 года еще больше маргинализовали двуязычие в школьной системе: для изучения родного языка теперь требуется письменное заявление родителей и выбор ими этого языка. Поправки 2018 года были приняты, несмотря на протесты в регионах России, и привели к тому, что, например, в Татарстане учителя татарского языка были вынуждены увольняться или переучиваться для преподавания других предметов.

Очевидно, что в условиях превалирования русского языка на всех уровнях образовательной системы родители нередко делают выбор в пользу русского языка в ущерб родному языку, стремясь лучше подготовить детей к высшему образованию и/или считая родной язык в целом менее престижным и перспективным, а иногда отказываются от изучения родного языка и под давлением. С другой стороны, русскоязычные родители, которые хотели бы для своих детей изучения языка региона, где они живут, формально должны выбирать этот язык как "родной", хотя он таковым для их детей не является. Для преодоления этого противоречия в регионах приходится бороться; так, в 2022 году в Татарстане ввели предмет "татарский язык как государственный" (тоже на добровольной основе).

Федеральное правительство продолжает принимать решения в сфере языковой политики, которые болезненно воспринимаются в регионах. Так, с 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ министра просвещения о сокращении часов преподавания "родных" языков (с 2 до 1 часа в неделю в русскоязычных школах, с 3 до 2 в школах с нерусскими языками обучения), а также о переименовании предмета "родной язык" в "язык народа РФ". Министерство разъяснило, что сокращение объясняется заботой о здоровье детей – избежанием большой нагрузки, и предложило перенести уроки родного языка во "внеурочную деятельность".

Позицию российских властей в языковых вопросах можно было недавно услышать в Женеве, где Комитет ООН по социально-экономическим и культурным правам рассматривал государственный доклад РФ о соблюдении одноименного Пакта (о соцэкономических и культурных правах). Эксперты Комитета были вынуждены несколько раз задавать одни и те же вопросы, так как их не удовлетворяли ответы российской делегации: речь шла об оккупированных территориях Украины, где украинский язык – между прочим, один из крупнейших языков Европы – вытеснен из школьной сферы, перекрыт доступ к онлайн-образованию в учебных заведениях Украины, о милитаризации школьных программ, уничтожении украинского культурного наследия (об этих фактах Комитету сообщили представители гражданского общества в своих альтернативных докладах). В ответ представитель Министерства просвещения РФ повторял, что "вновь воссоединенные территории" (сиречь оккупированные) – это часть Российской Федерации, язык обучения на территории Российской Федерации – государственный русский, а украинский язык изучать – пожалуйста, в рамках внеурочной деятельности, и онлайн можно – только выйдите в интернет и изучайте. Надо ли говорить о том, с какими рисками сталкиваются те, кто пытается сохранить украинскую идентичность на оккупированных территориях, в условиях агрессивного насаждения "общероссийской гражданской идентичности", неотличимой от русификации.

О русификации и утрате билингвизма в пользу русского языка в с тревогой говорят и в регионах РФ, и даже реагируют на ужесточение языковой политики принятием региональных документов. В 2018 году – правда, до войны – в Бурятии была принята Стратегии развития бурятского языка до 2030 года, где особое внимание было уделено работе с семьями и родителями: в условиях навязывания русского языка и необходимости письменного заявления об изучении родного бурятского важно напоминать им о ценности родного языка.

В республиках, где билингвизм существует, он имеет существенный перекос: например, в Республике Башкортостан и так высокий уровень владения русским языком татарами (98,4%) и башкирами (96,4%) – это замеры 2010 года – продолжает расти, практически достигая абсолютных показателей. А вот обратный билингвизм, то есть владение русскими татарским и башкирским языками, продолжает оставаться чрезвычайно низким: по максимальным оценкам, около 5% русских в Башкортостане в той или иной степени владели этими языками к началу XXI века; введение в определенный период преподавания национальных языков в средних школах оказалось малоэффективным. Как пишет автор статьи (2019) об этих процессах, "при значительном росте "одного крыла" билингвизма второе почти не развивается, что грозит впоследствии российскому орлу "свалиться в штопор".





Ольга Абраменко – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​







