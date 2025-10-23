"Он не умел читать вообще". Как россиян с умственной отсталостью вербуют на войну

На войне против Украины погиб инвалид третьей группы 27-летний Семен Карманов из Кемерова. Ему с детства диагностировали задержку интеллектуального развития, поэтому он не понимал, что делает, когда подписывал контракт с Минобороны в октябре 2023 года, говорят его родственники.

Семена похоронили в сентябре в закрытом гробу, родным не рассказали об обстоятельствах его гибели – в извещении военкомата сообщается, что Карманов "погиб в результате ранения в голову".

"Умственная отсталость со значительными нарушениями поведения"

Сразу после рождения Семена медики предупредили родителей, что мальчик получит тяжелую инвалидность из-за осложнений при формировании плода.

– Сказали, что у него кисты в голове, и они могут рассосаться, а могут и нет – в лучшем случае он сможет ходить, дали ему бессрочную инвалидность третьей группы. Диагноз звучит так: "умственная отсталость со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения". В детсад его не стали отдавать, в школе он не смог учиться: первый класс давался нелегко, его забрали в интернат с психподдержкой, – говорит одна из родственниц Карманова Ольга (имя изменено для ее безопасности).

По словам нашей собеседницы, оттуда Семена без предупреждения забрали в психбольницу.

– Мама его выяснила это случайно, когда поехала навещать. Тут же забрала из психбольницы. Пыталась заниматься с ним дома, но без особого успеха – буквы он знал, но не все. Читать так и не смог научиться, – говорит Ольга.

По этой причине Карманов никогда не был в военкомате.

– Как с таким диагнозом его могли признать годным к военной службе? Никак. Но вот в колонии признали, – говорит Ольга.

В мае 2018 года Семена Карманова признали виновным по статье о покушении на кражу группой лиц и присудили штраф, а в сентябре осудили к полутора годам колонии за соучастие в угоне автомашины. Родственники дела против Семена подтверждают и объясняют это тем, что он "очень ведомый плохими людьми".

По словам Ольги, Семен поехал в Новосибирск "погулять" и должен был на следующий день вернуться в Кемерово, но ему не хватило наличных на автобус. В Новосибирске его задержали полицейские.

Согласно материалам дела, в кафе, киоске, универмаге и цветочном магазине Семен потратил 3062 рубля с якобы найденных на улице чужих банковских карт. После задержания Карманова поместили в СИЗО, где он находился до конца 2022 года, когда вынесли приговор – 2 года и 1 месяц в колонии строгого режима. На октябрь 2023 года ему оставалось досидеть полгода – до апреля 2024-го.

По словам Ольги, для родных Семена стали большим потрясением сначала приговор, когда его отправили в прославившуюся пытками заключенных колонию строгого режима в Мариинске, а после –вербовка на войну в тайне от родных.

– Ему присудили два года строгого режима за три(!) тысячи рублей. Он нашел карты чужие и потратил эти деньги на блины и чай для своих новых знакомых – бездомных. Покормил попрошаек с карт, которые подобрал у бара. Еще маме букет купил. И заработал срок в худшей колонии области, – говорит Ольга.

"Полгода досидеть оставалось"

– Внезапно с зоны позвонил его родным другой заключенный – спросил, как у Семена дела на фронте. Так они и узнали: отправили его еще в начале октября, оказалось. И выяснилось, что ему даже не сказали, что он подписывал. Сначала вызвали на комиссию – он отказался. Потом его в приказном порядке отправили и влепили категорию "А" – инвалид, которого одного даже на прогулку нельзя отправить "без приключений", оказался "полностью годен". Они с ума сошли – у него в межсезонье обострения с психами, а ему автомат – пожалуйста.

По словам Ольги, Карманова определили водителем, хотя он не умеет водить и сообщил об этом военным.

– Его мать прямым текстом спрашивала, когда Семен был на учениях перед отправкой на фронт: "Ты понимал, что подписываешь?" – "Нет" – "Тебя заставили?" – "Ага". Конечно, он не сам согласился – она его настраивала задолго до этого, когда пошли слухи о вербовке: "Тебе всего полгода потерпеть надо, ничего не подписывай". Он соглашался. Он и расписываться-то не умеет – крестик или букву "К" только может нарисовать. Но им все равно каким способом набрать "мясо" на фронт. Он им сказал, что водить не умеет – а им все равно. Они людей набрали, план сделали. И мальчишку-инвалида со свету сжили и даже не сказали, как и где погиб, – говорит Ольга.

По словам собеседницы нашей редакции, матери Карманова пришло извещение из военкомата, сообщающее, что он погиб "2 августа 2025 года в результате ранения в голову".

В комментариях под постами о гибели Семена многие сомневаются в его диагнозе и принуждении к контракту, так как "ему хватило ума прикладывать [банковскую] карту".

"всё он прекрасно понимал, куда и зачем идёт. Захотел свои проблемы решить чужими смертями и горем. Погнался за свободой и длинным рублём. И сколько таких по всей стране теперь закопаны ? сотни тысяч?"

"читать хоть сам умеешь?! Человек болен, у него диагноз! Как он может гнаться за этим?"

"он даже читать не умел! Он был умственно отсталый! Какой длинный рубль?! Ты в уме?!"

Другие не верят, что в российскую армию "берут умственно неполноценных". Однако в ответ на это другие пользователи приводят аналогичные примеры среди родных и знакомых.

"Я не поверю, что берут умственно неполноценных. Фейк 100%."

"берут, у нас в деревне ушол такой в Удмуртский полк. Пошол сам, пьет таблетки каждый месяц выдают им бесплатно."

"берут всех подряд без разбора"

"Завербовали??? Админ... их не вербуют!!! Писал украинский спецагент??? Хватит фейки писать... людям нравятся легенды... Вы на это наверно давите?!"

" Только же на Украине военкоматы насильно забирают в армию У нас такого нет, даже с инвалидностью подписывают контракт, когда дети, внуки, зятья чиновников прячутся за границей"

"работяге с Украины и работяге с России делить нечего. Вот что главное."

"гибнут только они, а политики ручки друг другу пожимают, партнёры."

Между тем сообщения о том, как в России вербуют на войну людей с психиатрическими диагнозами, в частности, с умственной отсталостью, регулярно появляются в медиа.

Так, например, издание "Говорит НеМосква" рассказывало весной историю Алексея Вахрушева из села Черновка Пермского края. Он окончил коррекционную школу и к 22 годам обладал интеллектом маленького ребёнка – не знал таблицу умножения и не понимал календарь. Однако при постановке на воинский учёт Алексея признали ограниченно годным. В августе 2024 года его обвинили в краже продуктов из сельского магазина, и, несмотря на то, что при обыске ничего не нашли, заставили Вахрушева подписать контракт, угрожая большим тюремным сроком. После того, как его подвергли издевательствам в учебной части, он бежал оттуда домой, но на следующий день его забрали и отправили в зону боевых действий. Алексей – единственный ребенок своей матери, которая шесть лет назад потеряла 19-летнюю дочь Викторию: ее убил житель Соликамска Евгений Четвертаков. В данный момент убийца может находиться на войне.

В октябре 2023 года жителю Саратовской области Денису Орлову вручили повестку для "уточнения данных" и увезли в военкомат. Вернувшись вечером, он сообщил жене, что подписал контракт с Минобороны. Его супруга записала видеообращение, в котором заявила, что Орлова заставили сделать это обманом, поскольку у него диагностирована умственная отсталость лёгкой степени (олигофрения) – в свои 33 года он не умеет читать и писать, не понимает смысл написанного, поэтому добровольно заполнить документы не мог физически.

"Сотрудник Аткарского военкомата, которого все зовут Яша, со слов моего супруга, сел за заднюю парту, и им была заполнена психологическая анкета и заключён контракт на прохождение воинской службы в рядах ВС РФ", – говорит в своем видеообращении к руководителям Генпрокуратуры, СК и губернатору Саратовской области Анна Орлова. Ее мужа отправили служить в 10-й танковый полк в/ч 24314.

Летом 2024 года жителя Иркутской области Александра Махеева, у которого диагностирована легкая умственная отсталость, приговорили к 10 годам лишения свободы за призывы к терроризму и приготовлении к госизмене. А уже в сентябре стало известно, что его забирают на войну. "Завтра меня заберут на СВО поваром служить, а потом, оттуда, домой к родным, к маме, к кошкам, к сестренке моей – Даше. Я ее очень люблю и скучаю по ней. Если я отслужу, я потом больше не буду так делать, я хочу помогать людям", – написал Матхеев в соцсетях.

В январе 2024-го стало известно о том, что в Приморье обладатель диагноза "легкая умственная отсталость" Максим Волковой, вернувшись с войны, убил человека. На фронт его завербовали из колонии, где он отбывал наказание за убийство, совершенное ранее.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 29.08.2025) "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", лёгкой степени умственной отсталости соответствует категория "В" – ограниченно годен:



гражданина не могут призывать на срочную службу, но он зачисляется в запас, и в случае мобилизации может быть призван (только на специальности, соответствующие его состоянию здоровья);



при постановке диагноза обязательно учитываются как клинические проявления, так и результаты психометрического теста Векслера с IQ в диапазоне 50–69.