Отличники и двоечники по контактам с народом

Телеграм-канал, считающийся прокремлевским, подсчитал, кто из российских губернаторов ближе к народу, а кто дальше. Насколько адекватны его критерии, оценки, кому и зачем все это нужно обсуждают журналисты Кирилл Мартынов ("Новая газета") и Дмитрий Козенко ("Свободные новости", Саратов) и политик Сергей Митрохин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-301-84-33: у вас контактный губернатор?