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Лицом к событию

Отличники и двоечники по контактам с народом

Путин и один из его любимцев, тульский губернатор Дюмин. Отличник по версии Незыгаря

Телеграм-канал, считающийся прокремлевским, подсчитал, кто из российских губернаторов ближе к народу, а кто дальше. Насколько адекватны его критерии, оценки, кому и зачем все это нужно обсуждают журналисты Кирилл Мартынов ("Новая газета") и Дмитрий Козенко ("Свободные новости", Саратов) и политик Сергей Митрохин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-301-84-33: у вас контактный губернатор?

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