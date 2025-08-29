"Отобрали детей, оставили с кошкой". У матери мобилизовали обоих сыновей

Жительница небольшого городка Алексин в(Тульская область) Елена Антиосова уже дважды записывала подробное видеообращение к президенту РФ Путину, спрашивая, почему власти незаконно мобилизовали обоих ее сыновей, а после, когда они пропали без вести, оставили ее один на один с этой бедой. Никакого ответа ни от президента, ни от других чиновников Елена не получила.

Текст: проект "Окно"





"Забрали обоих с работы"

Близнецов Андрея и Кирилла Елена поднимала одна, без мужа. К 2022 году оба отучились и работали в одном месте – на складах. Туда же, на работу, местный военкомат прислал им повестки.

– Я тогда болела, с температурой лежала. Звонит Андрюша с работы (Кирилл на складах, а он умненький у меня, за компьютером там же работал), так и так, пришли повестки обоим. Пошли в военкомат узнавать. Андрей сразу спросил: разве вы имеете право всех детей у матери забирать? "Это же незаконно". Ему сразу отрезали: "Пришли повестки, значит, право имеем. У вас пара часов собрать вещи – и обратно к нам". Это все произошло так быстро, мы глазом моргнуть не успели! – рассказывает Елена Антиосова.

Меньше, чем через месяц – 13 октября 2022 года – Андрею и Кириллу исполнилось 28 лет. Уже в июне 2023 года оба оказались в плену.

– Они и права такого не имеют – забирать всех детей у матери. Осталась я одна с кошкой, ее ребята завели. А главное – ради чего? Они всегда вне политики были, про войну даже не думали. Чтобы контракт подписать – да боже упаси! Никакого военного опыта нет, одна армия за плечами. Так почему их забрали?! Смотрю вокруг – живут их приятели, друзья, спокойно, радуются жизни. Почему моих отобрали?! – возмущается Елена. – Эти два с лишним года стресса и ужаса, боли постоянной. Я просто вымоталась, вы не представляете, как. Их мобилизовали 22 сентября (братьев Антиосовых прикрепили к 137 полку 5 батальон 13 рота, рязанской военной части 41450), а уже в июне оба попали в плен. Я куда только не бегала, чтобы просто узнать, где они, что они живы. И вот – третий год(!) жду, когда же соизволят их вызволить. Все сами, все сами – искали сослуживцев, искали очевидцев, чтобы только выяснить, что живы, – объясняет Елена.

По ее словам, сначала родные нашли в сетях видео, как Андрея и Кирилла забирают в плен, а после – очевидца.

– Опознали на видео, что точно они. Потом парнишка, который с ними служил, сказал отцу: передай матери, что оба ее сына в плену. Он видел, как их забирали, что они не ранены, здоровые. Отец, кстати, говорить со мной не стал, парнишка его потом погиб. Так что информации мало было. Но хотя бы – живы! – восклицает Антиосова. – Только почему никакого ответа нет от наших военных – ни как именно попали в плен, ни где именно в плену мои дети, ни в каком состоянии они сейчас? Часть только боится, что я на них в суд подам – после моих видеообращений стали названивать мне, надоели. Ноль информации от них. Но пусть не надеются, я засужу их, буду добиваться справедливости до последнего вздоха. Хочу, чтобы наказали тех, кто у матери единственных сыновей беззаконно отобрал.

"Ни одно ведомство, ни один чиновник, ни один офицер с того времени, так и не связались со мной. На все письменные обращения в различные ведомства и инстанции-приходят однообразные отписки, копирующие друг друга, – в своем повторном видео к президенту говорит мать пленных. – Я не пониманию, почему по всем телевизионным каналам, радио, в сети интернет – президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачи перед всеми оказывать помощь и поддержку семьям участников "СВО", а я третий год не могу получить информацию о месте содержания моих детей в плену и добиться их возврата на Родину. Хочу спросить у всех, тех, кто так или иначе связан со специальной военной операцией – есть ли совесть, чувство сострадания, сопереживания, понимания, как это, не знать третий год, где твой ребенок, а в моем случае двое сыновей?! Вы хоть на минуту можете представить, как это – остаться одной, без детей и не иметь возможности получить информацию и оказать помощь своим детям, просто потому что вы все считаете для себя возможным просто направить ответ, не вдаваясь в детали и не хотите проникнуться ситуацией. Я как мать врагу не пожелаю оказаться в моей ситуации, переживать ужас и страх за сыновей, стучаться во все двери и кричать о помощи, а помощи — просто нет".

Антиосова говорит, что своим бездействием российские власти и военные вынудят ее ехать в Украину и самостоятельно возвращать сыновей.

Под записями Елены во "ВКонтакте" некоторые пользователи просят не забывать, что ее сыновья "ушли в Украину убивать". Другие комментаторы замечают, что Антиосовы ушли на войну против своей воли.

"Они ушли по мобилизации, не по своей воле. Легко рассуждать, лежа на диване с телефоном в руке", – пишет Илья.

Другие пользователи отмечают, что взывать к совести российских "чинуш" заведомо бесполезно.

"Мы мясо и быдло для наших чинуш, как вы это не поймёте до сих пор...", – пишет Максим.

Другие советуют "ждать".

"Каждая мать пленного солдата ждёт сына. На сегодня, по официальным данным, это 1300 человек. И несколько десятков гражданских, захваченных в Курской области, среди которых дети и старики. Вы же требуете индивидуального подхода. Успокойтесь и ждите. Все ждут, – пишет Людмила, у которой, по ее словам, мобилизовали сына. – И я мать, и я хочу, чтобы моя внучка росла рядом с отцом, который ушел по мобилизации, когда ей было 8 месяцев, а сейчас 3,5 года.

Некоторые дают неожиданные советы.

"Маргарита Симонян многим помогает," – пишет Олеся Подлегаева.

"Olesya, хорошая шутка. Оценил", – отвечает ей Виталий Standalone.

Большая часть комментаторов желает матери скорейшего возвращения сыновей. Однако некоторые отмечают, что это не выход, так как после возвращения из плена солдат вновь отправляют на фронт.

В июне редакция "Окна" писала, как после одного из крупнейших обменов пленными в мае 2025 года – 1000 на 1000 военнослужащих – родные возвращенных солдат рассказывают о том, что их мужей, братьев и сыновей не вернули домой даже на день. Их увезли обратно на фронт, в том числе тяжелораненных.