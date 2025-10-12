Парадоксы "финляндизации". Как СССР приручал северных соседей

Радио Свобода продолжает цикл "Развилки" – серию публикаций о переломных моментах истории, когда она могла пойти совсем другим путем. Какими были исторические альтернативы и почему они остались нереализованными?

Здесь вы можете найти ссылки на предыдущие серии цикла.

"Слишком хороший мир". Или слишком плохой?

16 мая 1918 года весенний парад в Хельсинки, освобожденном от красных германской Остзейской дивизией, возглавил во главе эскадрона Нюландского драгунского полка сам генерал от кавалерии, главнокомандующий армией Финляндии Густав Маннергейм. Впрочем, командовать ему предстояло недолго: генерал был возмущен недальновидной прогерманской линией депутатов и сенаторов. Правительство ориентировалось на создание королевства во главе с зятем кайзера. План предложить трон принцу Фридриху Карлу Гессен-Кассельскому шокировал Маннергейма, он подал в отставку и уехал в Швецию. Впрочем, отсутствовал он недолго.

Германия 11 ноября 1918 года капитулировала перед Антантой. Находившемуся в это время в Лондоне Маннергейму предложили вернуться в Финляндию. Парламент проголосовал за то, чтобы назначить его на пост регента Финляндского королевства – до принятия новой конституции и проведения выборов. Маннергейм не был против участия в походе вместе с русскими белыми на Петроград, искал здесь поддержки Англии, но успеха не добился: лидеры Белого движения так и не признали полную независимость финского государства, ссылаясь на необходимость решения Учредительного собрания по этому поводу.

Лидеры Белого движения так и не признали полную независимость финского государства

Маннергейму пришлось выступать в роли ключевой фигуры становления страны в самый сложный для нее переходный период. Финляндия из-за вмешательства в гражданскую войну на ее территории советских сил находилась в состоянии войны с Советской Россией. За ее официальной границей в районах проживания карельского населения добровольцами при негласной помощи армии велись так называемые "братские войны". В 1918-19 году, например, повстанцы захватывали южнокарельский город Олонец, откуда были выбиты Красной армией.

Несмотря на оставленный в недавнем прошлом кровавый ужас гражданской войны, новая политическая система не была диктаторской. Она оставила место для профсоюзов и умеренной части Социал-демократической партии, которая оставалась крупнейшей в стране и на выборах 1919 года получила 80 из 200 мест в парламенте. Для голосования на выборах требовалось, чтобы гражданину Финляндии исполнилось 24 года. С 1906 года женщины имели право голосовать и баллотироваться на выборах. Не были допущены к голосованию, например, те, кто не платил налоги, был под опекой или был приговорен к тюремному заключению.

В июле 1919 года президентом страны был избран председатель Высшего Административного суда Каарло Юхо Стольберг. На выборах он был поддержан Национальной прогрессивной партией и Аграрной лигой, набрав 143 голоса и опередив своего соперника Маннергейма, получившего 50 голосов выборщиков. Стольберг поддерживал умеренные социально-экономические реформы, направленные на формирование демократической республики. Как президент он помиловал большинство участников революционного движения, уравнял профсоюзы в правах с работодателями.

Каарло Стольберг сыграл большую роль в заключении Тартуского мира с Советской Россией. Этот договор определял границы страны и закреплял суверенитет Финляндии над территориями, переданными княжеству Финляндскому Российской империей, включая Выборгское наместничество. Финляндия к территории княжества получила еще и район Петсамо, часть полуостровов Рыбачьего и Среднего и ряд островов Баренцева моря, никелевые рудники и выход к Ледовитому океану. Советские власти обещали предоставить автономию Восточной Карелии, но лишь имитировали ее. Финляндия прекратила состояние войны с большевиками, тянувшееся с 1918 года, хотя добровольческие отряды (примерно 500 человек) еще успели попытаться оказать помощь восставшему карельскому населению во время восстания в Ухте в 1921–22 годах. Выступление крестьян было разгромлено Красной армией. Финляндия приняла несколько тысяч беженцев, часть из которых вернулась в Советскую Россию в середине 1920-х годов после амнистии.

Некоторые финские политики, например Юхо Паасикиви, оценили этот договор как "слишком хороший мир", полагая, что великие державы идут на компромисс только при сильной необходимости. Маннергейм, бывшие активисты и лидеры сепаратистов в Карелии считали этот мир позором и предательством соотечественников, а представитель района Реболы Боби Сивен в знак протеста застрелился.

Лига наций решила вопрос о принадлежности Аландских островов с преимущественно шведскоязычным населением. В возможности объединиться со Швецией островитянам было отказано, но предоставлена широкая автономия.

Тихая северная республика

Прирост населения молодой республики был невелик: в 1920 году оно составляло около 3,1 миллиона человек, а к концу десятилетия достигло 3,4 миллиона. Самым густонаселенным был Выборгский уезд, где проживал примерно каждый шестой финн. В 1920 году доля городского населения составляла около 16%. За 10 лет доля горожан возросла примерно до 18%. Крупнейшими городами были Хельсинки (227 тысяч жителей), Турку (64 тысячи), Выборг (54 тысячи).

Финляндия 1920-х годов представляла собой достаточно быстро модернизирующуюся экономику, опирающуюся на вполне развитую металлообработку, судостроение, лесную и целлюлозно-бумажную промышленность и господствующий аграрный сектор, с упором на производство молока и масла. Сельское хозяйство составляло 70% экономической структуры Финляндии, а перерабатывающая промышленность – немногим более 11%. В 1920 году парламент ввел прогрессивный подоходный налог с 20-процентным потолком. В 1925 году Финляндия приняла золотой стандарт, государственный долг был незначительным: к 1938 году – не более 1000 марок на жителя. Валовой национальный продукт Финляндии рос на протяжении 1920-х годов, в 30-е годы остался на том же уровне. Промышленность росла в среднем на 8% в год. В 20-е годы снизилась безработица, и эмиграция в Канаду и США уже не была столь высокой, как в начале XX века.

Уровень образования населения оставался низким. К 1920 году только 5,3% жителей в возрасте 15 лет и старше получили среднее образование. В том же году были грамотными 90% горожан и 65% от сельского населения. В 1921 году законом впервые было введено обязательное образование, от всех детей требовали пройти курс начальной школы: не менее 6 лет обучения. В 1920-е годы в Финляндии ежегодно открывалось около 145 новых школ. В дополнение к университету в Хельсинки было основано еще два частных университета в Турку.

Финская политика 20-х годов пережила несколько политических кризисов. Первый вызвало появление в 1920 году Социалистической рабочей партии Финляндии, созданной левыми социалистами и бывшими коммунистами, в основном выступавшими за мирный финский путь к социализму. На парламентских выборах 1922 года партия получила почти 15% голосов, заняв четвертое место, и провела 27 депутатов в парламент. Партия, опиравшаяся на ряд профсоюзов, регулярно подвергалась репрессиям из-за связей с нелегальной Компартией. В январе 1921 года произошел арест ее руководства, 3 августа 1923 года – арест членов парламентской фракции, ЦК, секретариата и лидеров областных организаций. В июне 1924 года прошел суд над группой из 189 членов партии. Ранее, стремясь избежать преследований, СРПФ сменила название на Рабочую партию Финляндии. В июне 1924 года партия была фактически распущена, в начале 1925 года – официально запрещена. Ее фактическим преемником стала Социалистическая избирательная организация рабочих и мелких земледельцев, существовавшая до 1930 года и имевшая примерно тот же уровень популярности (10–14%).

Профсоюзы отстаивали права своих членов, что привело к забастовкам в металлургической промышленности в 1927 году и в портовом секторе в 1928 году, когда работодателями для срыва стачки были наняты штрейкбрехеры. Правящие партии центра и правого лагеря опасались роста стачечного движения.

Проповедовались идеи классового мира, социального партнерства и фашистского корпоративизма

Великая депрессия и рост социальных проблем, отказ от многих заказов, падение цен на лес и подъем уровня безработицы привели к распространению в Финляндии праворадикальных взглядов. Движение Лапуа было названо по имени деревни, где правые разогнали в 1929 году собрание коммунистов. Движение имело резко антикоммунистические установки с националистической и религиозной окраской. Члены этой организации считали коммунизм не только внутриполитической угрозой, но и опасностью для национального и религиозного единства финского народа. Проповедовались идеи классового мира, социального партнерства и фашистского корпоративизма. Итальянский режим Бенито Муссолини подавался как образец общественно-государственного устройства. Под давлением массовых акций движения Лапуа правительство Финляндии решило предложить парламенту проект закона, предусматривавшего роспуск и запрет деятельности всех коммунистических организаций. В январе 1930 года этот закон получил требуемые финской конституцией две трети голосов. Против голосовали только социал-демократы.

В разгар экономического кризиса 7 июля 1930 года около 12 тысяч членов движения Лапуа прошли маршем по улицам финской столицы и митинговали перед резиденцией президента страны Лаури Кристиана Реландера, который приветствовал их вместе с правительством Финляндии. Реландер исповедовал правое мировоззрение. Он настаивал на парламентском запрете деятельности Коммунистической партии Финляндии и поддерживал правых националистов.

У Лапуа были группы, проводившие нападения на политических противников, их похищения и вывоз за советскую границу, где многие из них подверглись репрессиям. В октябре 1930 года членами движения был даже похищен бывший президент Финляндии Карл Юхо Стольберг, которого тоже хотели перевезти в СССР, но затем все же отпустили. Протофашистское движение Лапуа постепенно испортило отношения с официальными политиками.

В феврале 1932 года около 7 тысяч частично вооруженных сторонников Лапуа собрались в деревне Мянтсяля близ Хельсинки. Они хотели пойти на столицу по модели взятия власти Муссолини в 1922 году в Италии. Здесь они столкнулись с жесткой позицией президента Пера Эвинда Свинхувуда, угрожавшего использовать для наведения порядка войска. Собравшиеся были распущены, а Вихтори Косола и другие руководители акции были арестованы, примерно 50 активистов и на время заключены в тюрьму.

Движение Лапуа запретили, но вместо него тут же было создано Патриотическое народное движение с той же программой корпоративизма и национализма. На выборах в 1936 году оно получило 8%, в 1938-м – 6% голосов. Главным оппонентом "патриоты" видели социал-демократов, а их персональным врагом был аграрий и министр юстиции Урхо Кекконен, ставивший вопрос о запрете "патриотов" как организации экстремистской, антигосударственной и располагающей частной силовой структурой. Кекконен заявлял, что запрет их так же необходим, как подавление коммунистов в 1918 году. Однако закрыть партию по суду не удалось, и она была представлена в парламенте, став союзницей консерваторов.

Войны с восточным соседом

Финляндия на международной арене выступала как нейтральная страна, всерьез опасающаяся своего восточного соседа – СССР. С боязнью агрессии было связано строительство укреплений на советско-финской границе, прежде всего, на Карельском перешейке. Генерал Маннергейм, возглавлявший Совет обороны, считал ассигнования на военные нужды недостаточными для защиты страны и пытался их увеличить, но безуспешно. Строительство Линии Маннергейма было прекращено в 1924 году и возобновилось только в 1932-м. Но как минимум одно важное предприятие по строительству своих и сборке закупаемых самолетов по инициативе Маннергейма было создано.

Проходили учения народного ополчения ("шюцкор"), в молодежной среде проводились военно-спортивные игры. Необходимость ассигнований на модернизацию армии не оспаривалась, но доходы бюджета не позволяли активно ее вести. Премьер Аймо Каяндер, выступая перед резервистами, заявил: "Мы гордимся тем, что у нас мало оружия, ржавеющего в арсеналах, мало военного обмундирования, гниющего и покрывающегося плесенью на складах. Но у нас в Финляндии также высокий уровень жизни и система образования, которой мы можем гордиться". Управляющий банком и будущий президент Финляндии Ристо Рюти возражал Маннергейму: "Какая польза от предоставления оборонному ведомству таких больших сумм, если войны не предвидится?". Заключенный с СССР 21 января 1932 года договор о ненападении, казалось, обеспечивал безопасность страны.

Какая польза от предоставления оборонному ведомству таких больших сумм, если войны не предвидится?

Вдобавок проблемы, вызванные сталинской коллективизацией и индустриализацией в первой половине 30-х годов, по мнению многих тогдашних экспертов, объективно не позволяли СССР вести агрессивную политику. Быстрая милитаризация советского режима во второй половине 30-х происходила на фоне кризиса в Европе, который провоцировался нацистской Германией, и ослабления позиций западных демократий, Великобритании и Франции, на которых ориентировалась Финляндия, недооценившая сталинскую угрозу. Секретные протоколы к подписанному в 1939 году пакту о ненападении между сталинским СССР и нацистской Германией дали Советскому Союзу возможность для агрессии в Восточной Европе и аннексии территории Польши и стран Балтии, отданных нацистами в кремлевскую зону влияния.

С Финляндией Сталин вел в 1939 году переговоры, настаивая на передаче СССР части Карельского перешейка, где были укрепления, островов в Финском заливе и создании военно-морской базы на финском побережье. К середине ноября 1939 года переговоры зашли в тупик.

30 ноября СССР начал войну с Финляндией, имитировав обстрел своей территории с финской стороны границы. 1 декабря было объявлено о создании в занятом Красной армией поселке Териоки "народного правительства Финляндии" во главе с коммунистом Отто Куусиненом. Немедленное признание СССР властей "Финляндской демократической республики" и подписание договора с ней подсказывали, что Сталин склонился к сценарию советизации Финляндии.

После поражений советских войск в первые месяцы войны, а затем перехода их в наступление и заключения мира "правительство" Куусинена исчезло, оставив след лишь в создании Карело-Финской союзной республики. Героически воевавшая Финляндия в марте 1940 года исчерпала ресурсы сопротивления: Швеция не предоставила ей прямой военной помощи, а Британия и Франция не могли оказать содействие без разрешения Швеции и Норвегии на переброску союзных войск через территорию этих стран. Главнокомандующий Маннергейм и правительство вынуждены были признать необходимость переговоров. Интересно, что одним из сторонников продолжения войны был влиятельный депутат-аграрий Урхо Кекконен.

Премьер Ристо Рюти и министр Юхо Паасикиви после переговоров в Москве подписали 12 марта 1940 года тяжелейший мирный договор, приведший к потере Карельского перешейка с Выборгом, Приладожья и созданию советской базы ВМФ в порту Ханко. Сталин опасался вмешательства в войну западных стран и предпочел оставить Финляндию в урезанном, но независимом состоянии. 400 тысяч финнов покинули занятую СССР десятую часть территории страны. Соотношение потерь было для Кремля печальным: 130 тысяч погибших и 400 тысяч раненых против 26 тысяч убитых и 40 тысяч раненых у Финляндии. Рухнула репутация СССР как миролюбивой страны и мощной военной державы, которая вывела на поля сражений более миллиона человек.

Но от проекта полного подчинения Финляндии советские лидеры не отказались. Ставший послом в СССР Юхо Паасикиви считал, что Москва пытается изолировать Финляндию и жестко привязать к себе, не давая создать на севере Европы систему безопасности вместе со Швецией. СССР приобрел ограбленного, озлобленного соседа, озабоченного своей безопасностью. На переговорах в Берлине в ноябре 1940 года Вячеслав Молотов дал понять германским лидерам, что у СССР есть планы установления контроля над Финляндией, что вызвало негативную реакцию Гитлера, потребовавшего сохранить мир.

В 1941 году Финляндия была готова к войне в союзе с Германией ради возвращения потерянных территорий, но 22 июня она оставалась нейтральной. Поводом для войны стали действия СССР: 25 июня советская авиация под предлогом борьбы с Люфтваффе подвергла массированной бомбардировке крупнейшие финские города, а тяжелая артиллерия базы на полуострове Ханко обстреляла территорию Финляндии. Финская армия за лето и осень 1941 года заняла все потерянные согласно Московскому миру регионы, а также оккупировала советскую Карелию. С осени 1941-го до лета 1944 года активных боевых действий на советско-финском фронте, однако, не велось.

Летнее наступление советских войск в 1944 году Маннергейму удалось остановить за Выборгом ценой больших жертв финской армии. В сражении при Тали-Ихантала потери Красной армии составили от 18 до 22 тысяч человек убитыми и ранеными, а финской армии — более 8,5 тысяч человек. Сталин предпочел выполнить договоренности с западными союзниками и обеспечить выход Финляндии из войны без ее оккупации. Президент Рюти ушел в отставку, на эту должность парламент избрал маршала Маннергейма, не подписывавшего соглашений воевать вместе с немцами до конца и взявшего на себя роль переговорщика.

Финляндия по условиям перемирия с СССР и Великобританией 19 сентября 1944 года была вынуждена признать границы 1940 года, а также уступить СССР район Петсамо. Дополнительными условиями были: сдача СССР в аренду для устройства военной базы на 50 лет полуострова Порккала вблизи Хельсинки, предоставление СССР прав транзита войск через Финляндию, репарации в размере 300 миллионов долларов США, которые должны быть погашены поставками товаров в течение 6 лет, отмена запрета компартии.

Финляндия была обязана обеспечить вывод немецких войск со своей территории к 15 сентября. На севере Финляндии находилось до 200 тысяч военных Германии. Условия Московского перемирия требовали их разоружения и передачу пленных в СССР, а покидать район добычи никеля в Петсамо немцы не хотели. В ноябре 1944 года германские войска были выдавлены с большей части территории северной Финляндии. Отступая, под командованием генерала Лотара Рендулича Вермахт опустошил обширные области северной Финляндии и разрушил город Рованиеми. Последние части нацистов покинули территорию Финляндии 27 апреля 1945 года.

На коротком поводке

После выхода Финляндии из Второй мировой войны в 1944 году премьер-министром стал центрист Юхо Кусти Паасикиви. В состав его правительства под нажимом Союзной контрольной комиссии, руководимой Андреем Ждановым, вошли финские коммунисты, опиравшиеся на Демократический союз народа Финляндии, получивший на выборах 1945 года 23% голосов. С поддержкой ведущих политических партий Паасикиви вынужден был ради сохранения независимости страны пойти на установление "особых отношений" с Советским Союзом. Свой курс он характеризовал как "политику осторожности, переговоров и компромиссов". Она исходила из географического положения Финляндии, диктующего необходимость хороших отношений с Советским Союзом. Оценивая мирное соглашение, Паасикиви подчеркивал: "Мы с удовлетворением констатируем, что Советский Союз, как и его союзники, признает само собой разумеющимся фактом государственную самостоятельность Финляндии и право ее народа на самоопределение". Есть "предпосылки для существования Финляндии в качестве свободной страны в мировой системе, целью которой является обеспечение мира после этой войны".

Мы с удовлетворением констатируем, что Советский Союз признает само собой разумеющимся фактом государственную самостоятельность Финляндии

Став первым президентом послевоенной Финляндской Республики в 1946 году и оставаясь им до 1956 года, Паасикиви последовательно осуществлял реалистическую политику деловых отношений с СССР. Эта линия пользовалась поддержкой со стороны значительной части населения Финляндии. Паасикиви пошел на то, чтобы заключить 6 апреля 1948 года с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ключевым положением договора стало установление сотрудничества между двумя странами на случай "военной агрессии со стороны Германии или любого союзного с ней государства". Совместные военные действия осуществлялись бы только после двухсторонних консультаций. Финляндия, "верная своему долгу самостоятельного государства", должна была сохранять нейтралитет и неприкосновенность своей территории на суше, на море и в воздухе. Советский Союз так получил гарантию неразмещения в Финляндии военных баз стран Запада. Также каждая из сторон обязалась не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против другой стороны.

Договор привязывал Финляндию к СССР, в то же время формально оставляя ее внутреннюю жизнь неприкосновенной, что в период сталинского правления не было вполне реальным: Финляндия вынуждена была идти навстречу требованиям Союзной контрольной комиссии (СКК). В частности, в апреле 1945 года заместитель ее главы генерал Савоненков потребовал от министра внутренних дел коммуниста Юрье Лейно арестовать два десятка финских граждан и лиц без гражданства, имевших отношение к работе полиции, посольств и русской эмиграции. Савоненков сообщил, что комиссия якобы раскрыла тайную террористическую организацию, и вручил Лейно список имен 22 человек и письмо за подписью Жданова, в котором требовалось задержать указанных лиц. Лейно утверждал, что согласился провести арест, но далее якобы без его ведома, во что верится с трудом, арестованные государственной полицией были переданы СКК. В наручниках их перевезли в финской полицейской машине, охраняемой сотрудниками НКВД, в аэропорт Малми, где их встретил Андрей Жданов. Жданов спросил офицера, сопровождавшего пленных, как прошла операция, тот ответил: "Очень хорошо".

Депортированные на двух самолетах были вывезены в СССР. Из 20 человек в середине 50-х годов вернуться в Финляндию смогли лишь 11. Видный эмигрант Северин Добровольский был казнен в 1946 году. Пятеро умерли в тюрьмах и ГУЛАГе – в частности, лидер Кронштадтского восстания Степан Петриченко, трое остались в СССР, один пропал без вести. Лейно указывал, что к случившемуся "с пониманием" отнеслись премьер Паасикиви и президент Маннергейм. Однако парламент вынес министру вотум недоверия, и в мае 1945 года он ушел в отставку, что не помешало его дальнейшей политической карьере.

Под давлением комиссии Жданова финская полиция была вынуждена арестовать руководство финского генштаба во главе с генерал-лейтенантом Акселем Айро, оставившим вне контроля СССР часть вооружений, которые находились на складах, предназначенных для ополчения, и ликвидировать так называемое "Карельское академическое общество", озабоченное положением карелов в СССР. Из 60 тысяч ингерманландцев, эвакуированных с территории СССР Германией в Финляндию, более 50 тысяч по требованию Контрольной комиссии были принудительно репатриированы в СССР.

Финляндия должна была наказать "военных преступников", к которым были причислены ведущие политики страны. В качестве искупительной жертвы СКК во главе с Андреем Ждановым были выбраны бывший президент Ристо Рюти, экс-министры иностранных дел Вяйне Таннер и Хенрик Рамсей, бывшие премьеры Йохан Рангелл, Эдвин Линкомиес, посол в Берлине Тойво Кивимяки, экс-министр финансов Тюко Рейникка, министр просвещения Антти Кукконен. Процесс проходил в 1945 году в Хельсинки на основе принятого парламентом по требованию контрольной комиссии закона, имевшему обратную силу, о наказании виновников войны. Ристо Рюти, был приговорен к 10 годам заключения, сроки остальных – от 2 до 6 лет. Жданов был недоволен мягкостью приговоров. Полностью наказание отбыли Рейникка и Кукконен, получившие по 2 года. Остальных осужденных освободили досрочно в 1947 – 1949 годах. Последним 19 мая 1949 года вышел на свободу Ристо Рюти.

От Паасикиви к Кекконену

Наложенные на Финляндию репарации по поставкам в СССР на сумму в 300 миллионов долларов, в значительной мере являвшиеся заказами на оборудование, наряду с негативным воздействием вывода из страны средств имели и позитивный эффект: государство, чтобы справиться с запросами СССР, инвестировало в развитие промышленности. Модернизация или создание многих производств кредитовались бюджетом.

Москва требовала поставить комплекты заводов по производству бумаги, картона, целлюлозы, фанеры, 17 предприятий по изготовлению сборных домов. Было заказано большое количество бумаги, продукции деревообработки, кабеля. Финляндию обязали в счет репараций построить для советского флота 72 трехмачтовые деревянные парусно-моторные грузовые шхуны и 30 баркентин, предназначенных для обучения моряков ВМФ. Для реализации этого проекта была создана специальная судоверфь. Строительство развернулось на четырех верфях: в Раума, Порво, в Ловийса, но больше всего судов (45) было построено на новом предприятии в Турку. Проект был реализован практически полностью, значительная часть судов отправлена на Дальний Восток СССР. Финляндия передала СССР в счет репараций около двух третей (по тоннажу) своего флота, в том числе три ледокола, и построила новых судов на сумму в 66 миллионов долларов.

Расходы на репарации составляли до 21% бюджета страны. В 1948 году после переговоров Паасикиви со Ждановым и подписания договора о дружбе сумма репараций была снижена на 75 миллионов долларов, а срок выплат увеличен до 8 лет. К 1950 году доля репараций снизилась до 10% госбюджета. Но Советский Союз, создав систему работы с Финляндией, использовал ее в дальнейшем для коммерческой торговли и размещения своих заказов в дружественной стране. В частности, на советских заказах до конца СССР в значительной мере работало финское судостроение.

В 1948 году, после формирования правительства без участия коммунистов, торговые отношения несколько ухудшились, переговоры о торговом договоре не были результативны. Мероприятия социал-демократического правительства Фагерхольма – устранение крайне левых с ключевых постов в государственном аппарате, помилование осужденных политиков и связи правительственной партии с британскими и скандинавскими социал-демократами – советское правительство расценило как отход Финляндии от своих договорных обязательств.

Но нельзя сказать, что Финляндия находилась в полной зависимости от поставок в СССР: 80% ее внешней торговли было завязано на страны Запада. С 1945 по 1949 годы Финляндия получила от США займов на общую сумму около 150 миллионов долларов. Они использовались для приобретения станков и оборудования для деревообрабатывающей промышленности, импорта пищевых продуктов и табачных изделий, в сбыте которых США испытывали затруднения. В 1945–1948 годах Финляндия получила 4 "хлопковых займа" для закупки в США этого сырья на общую сумму в 17 миллионов долларов.

В условиях слабого дрейфа президента Паасикиви в сторону Запада, вызванного боязнью коммунистического путча по модели переворота 1948 года в Чехословакии, Кремль решил сделать ставку на нового премьер-министра, агрария Урхо Кекконена, более настроенного на связи с Востоком. Кекконена пригласили в Москву. Власти СССР обратили внимание на его склонность к авторитарному лидерству и то, что он отказался от радикальной позиции времен Зимней войны и настроен на сотрудничество.

9 июня 1950 у Кекконена состоялась беседа в Кремле с Анастасом Микояном. 13 июня пятилетний торговый договор был подписан. В тот же день вечером Кекконена принял Сталин. В беседе с ним финский премьер объяснил причины, по которой его страна медлила с подписанием договора: СССР хотел разместить в Финляндии слишком большое количество заказов, тогда как финская сторона была озабочена возможностями выполнения принимаемых в связи с этим обязательств. Премьер выразил уверенность в том, что экономическое развитие Финляндии позволит увеличить экспорт финских товаров в Советский Союз. В ходе беседы Сталин предложил помощь в развитии металлургии в Финляндии. Кремль узаконил роль Кекконена как важнейшего гаранта советско-финских отношений. Его шансы стать первым лицом страны стали весьма высокими.

В сауне с Хрущевым

С 1950 года треть всего финского экспорта в СССР стала составлять продукция машиностроения и судостроения, произошло снижение доли целлюлозы, бумаги, древесины. Договор с Москвой предусматривал новое: расчеты в двусторонней торговле в рублях. Бизнес СССР с Финляндией напоминал систему торговли с соцстранами, базировавшуюся на плановости и государственном регулировании. Гарантированный заказ СССР предоставлял финской промышленности дополнительные финансовые возможности для модернизации производства. 23 сентября 1952 года между СССР и Финляндией было заключено соглашение о дополнительных поставках товаров на 1952–1955 годы. Торговые соглашения, предусматривающие режим наибольшего благоприятствования, гарантировали необходимость для Финляндии развивать торговые связи с СССР. При этом товарооборот со странами Запада у Финляндии в начале 1950-х по-прежнему составлял свыше трех четвертей внешней торговли страны.

Кекконен после напряженной борьбы добился того, что Аграрный союз, ставший Партией центра, сыграл значительную роль в проведении нового курса внешней политики Финляндии. Еще в 1944 году Кекконен формулировал его так: "Мы должны исходить из того факта, что Финляндия и Россия были и будут соседями. Наши национальные интересы требуют создания взаимного доверия в отношениях между нашими странами.... Создание хороших отношений с ведущей европейской державой – не только наш единственно возможный выбор, это в то же время правильная политика и с точки зрения наших национальных интересов". Так СССР на правах победителя навязал финнам свою модель взаимодействия с внешним миром.

В 1953 году аграрии не попали в состав правительства. Но экс-премьеру Кекконену удалось убедить в 1954 году кабинет Тернгрена поручить ему торговые переговоры в Москве: договориться о ежегодном погашении Москвой отрицательного сальдо в торговле с СССР свободной валютой и золотом и получить обещанный валютный кредит в 50 миллионов золотых рублей, а также повысить статус дипмиссий до посольств. Всего этого Кекконен добился летом 1954 года. Он же вел переговоры по вопросам безопасности. В 1955 году было подписано соглашение о ликвидации базы советского ВМФ в Финляндии. В преддверии президентских выборов 1956 года в Финляндии ей была возвращена территория Порккала-Удд, которая была сдана СССР в аренду на 50 лет для советской военной базы. Ради этого стоило пригласить советского лидера Никиту Хрущева в сауну.

Мы должны исходить из того факта, что Финляндия и Россия были и будут соседями

Финляндия без советских возражений стала членом Северного Совета и ООН, что Кекконен ставил себе в заслугу. Посольство СССР лоббировало в пользу Кекконена, обещая размещение новых советских заказов и склонив на его сторону часть колебавшихся выборщиков левых и Народной партии (президентские выборы в Финляндии тогда не были прямыми). Закулисные действия советского посольства могли повлиять на результат: Кекконен получил 151 голос и обошел ориентированного на Запад трехкратного премьер-министра социал-демократа Карла Фагерхольма, поддержанного 149 членами коллегии выборщиков. Помогла победителю и позиция крупного бизнеса, все больше и больше ориентированного на взаимодействие с СССР.

Вступление Хельсинки в процесс, позже названый "финляндизацией", обеспечил Финляндии возможность жить по правилам демократических стран западного мира, вынужденно наложив самоограничения на свободный подход к внешней политике. Получая экономические выгоды от особых отношений в СССР, большинство финских политиков не рисковали напрямую критиковать даже эксцессы политики восточного соседа. Скажем, Финляндия не осудила подавление войсками СССР народного восстания в Венгрии в октябре 1956 года.

Когда Кекконен стал было "проявлять склонность к толкованию внешнеполитического курса Финляндии как чисто нейтрального, подобного статусу Австрии", из МИД СССР прозвучала критика. Финляндия была нужна Москве как мост к Западу, но с движением, которое регулирует Восток. Видно, что Паасикиви и в большей мере Кекконен старались найти такой вариант политики, который оставил бы страну независимой, но на таком расстоянии от Кремля, чтобы его хозяевам финская самостоятельность не казалась опасной. Именно эта аккуратная осторожность и сдержанность была важной чертой финской внешней политики, двигавшейся "курсом Паасикиви – Кекконена" четыре десятилетия, до самой кончины СССР.