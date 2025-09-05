"Варварские методы". Как Россия применяет химоружие в войне

Несмотря на свои обязательства как страны, подписавшей Конвенцию о запрещении химического оружия, Россия не только не отказывается от его применения, но и модернизирует и масштабирует производство. С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины зафиксировала более десяти тысяч химических атак на украинских военных – в основном с использованием новейших российских гранат РГ-Во, которые появились на вооружении армии РФ в декабре 2023 года. Содержащиеся в них вещества не входят в список запрещенных к разработке и изготовлению, но их применение в боевых действиях запрещено.

Эти гранаты содержат ядовитые газы, опасные для жизни и здоровья как сами по себе, так и по способу их применения: российские военные с помощью этих веществ "выкуривают" украинских бойцов из укрытий наружу, чтобы затем атаковать. Эффективностью этого оружия армия РФ хвастается на военных выставках и государственных телеканалах. Однако официально в Кремле отрицают использование химических гранат в ответ на обвинения международного сообщества.

Но как в условиях санкций России удаётся массово производить оружие для химических атак на Украину?

Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода установил предприятие, которое создало новую газовую гранату для армии РФ, и выяснил, каким образом, несмотря на западные санкции, там продолжают производить оружие, закупая компоненты и сырьё в самой России и в дружественном ей Китае. Журналисты "Схем" также идентифицировали российские подразделения, которые применяют эти запрещённые газовые гранаты против украинских военных.

Что удалось узнать во время этого расследования:

Научно-исследовательский институт прикладной химии из Подмосковья производит химическое оружие, которое, в нарушение международного права, российская армия применяет в войне против Украины.

Компоненты закупаются по всей России – у компаний, которые до сих пор не находятся под санкциями Запада.

Помогают этому российскому заводу и предприятия из Китая, которые поставляют вещество, пригодное для использования в фосфорных боеприпасах – также запрещённых.

Что является "химическим оружием"? Химическое оружие – это любое токсичное химическое вещество, которое может вызвать смерть или нанести вред людям или животным, объясняет Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Её создали в 1997 году, чтобы обеспечить выполнение положений одноимённой конвенции. Эту конвенцию подписали почти двести стран, включая Украину и Россию. Последняя, однако, неоднократно нарушала соглашение. В 2020 году российского оппозиционного политика Алексея Навального пытались убить с помощью химического нервно-паралитического вещества группы "Новичок". В 2018 году в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили веществом того же типа. Химическое оружие Россия использует и в войне против Украины.

Новая химическая граната

Украинские военные становились свидетелями применения армией РФ химического оружия ещё с 2014 года, с начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

В частности, фиксировалось использование советских гранат К-51, рассказывает полковник Сил поддержки ВСУ Артём Власюк.

Их применяли и при штурме Донецкого аэропорта, и – уже в 2022 году – в боях за Мариуполь, говорит заведующий сектором в лаборатории криминалистических и военных исследований Виталий Никитюк.

Он добавляет: "Россия нарушает все международные соглашения, конвенции ООН о запрещении химического оружия. То есть она не только не уничтожила его, но и продолжает производить".

А ещё Россия модернизирует уже существующие химические боеприпасы.

В декабре 2023 года вооружённые силы РФ впервые применили против украинских военных новые газовые гранаты РГ-Во, заявил в январе 2024-го Андрей Рудик, представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники.

Что это за граната?

В конце 2023 года российский военный блогер Владимир Романов так представил новинку российского военного производства своей аудитории: "Знакомьтесь, это – РГ-Во. Очень эффективная газовая граната".

РГ-Во – вероятно, сокращение от названия "Ручная граната – вещество отравляющее". Фотографии целых партий этих новейших химических гранат вскоре начинают появляться на российских военных форумах.

В июне 2024 года эти химические гранаты Россия демонстрирует на военной выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2024".

В мае 2024 года российский государственный телеканал RT открыто рассказывал, как армия РФ применяет РГ-Во против украинских военных. Всё это – несмотря на международный запрет на использование химического оружия в войнах.

Новая российская химическая граната РГ-Во может быть токсичнее предыдущих аналогов, говорят эксперты. В её состав входят ядовитые газы CS и CN.

"Человек, который получает какую-то дозу этих веществ, дезориентируется, теряет способность совершать какие-либо действия и становится лёгкой мишенью", – объясняет Виталий Никитюк.

О действии гранат "Схемы" расспросили украинских военных, которые проходят реабилитацию в одном из госпиталей Днепропетровской области после того, как пострадали от химического оружия.

Они отравились газом, защищая село Водяное Второе в Донецкой области. На момент записи разговора за этот населённый пункт шли бои. Вытеснить украинских защитников с позиций российская армия пыталась в том числе газовыми гранатами РГ-Во.

"Зашли мы на свои позиции, сброс газа был примерно через четыре-пять дней. Это первый. Очень жгучий. Глаза слезятся, лицо начинает печь. Вдыхать полной грудью уже никак нельзя. То есть вдыхаешь – и у тебя начинается рвотный рефлекс, кашель", – рассказывает военнослужащий Александр Нягу.

"Это их практика на сегодняшний день: FPV-дрон и химическое оружие, которое не видно и не слышно. Ты плачешь, тебя рвет – у тебя все симптомы. Но тебе всё равно нужно отвечать огнём. Без вариантов", – говорит военнослужащий Игорь Козаренко.

"На протяжении нескольких месяцев поступают многочисленные сообщения о применении российскими войсками слезоточивых гранат. Наиболее известна граната К-51 с раздражающим веществом CS (2-хлорбензальмалоннитрил). CS – это твёрдое вещество, которое распыляется в виде аэрозоля. Оно вызывает сильное раздражение и слезотечение, а также раздражение дыхательных путей. CS широко используется правоохранительными органами для контроля массовых беспорядков во многих странах.

В последнее время сообщается о применении новой российской гранаты РГ-Во, содержащей CN (хлорацетофенон). CN – твёрдое вещество, нуждающееся в аэрозолизации. Оно известно как "химический перцовый спрей". По сравнению с CS, CN менее эффективен, но системно более токсичен, поэтому его в основном заменили на CS и перцовые спреи.

Использование CS и CN правоохранительными органами не нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, если тип и количество соответствуют целям контроля массовых беспорядков. Однако их применение в военных действиях запрещено. Запрет существует, чтобы сохранить глобальную норму против использования токсичных химических веществ в войне и не ослабить действие Конвенции.

CS и CN не включены в списки веществ в приложении к Конвенции. Это не отменяет запрета их применения в войне; вещества в списках просто подпадают под особые процедуры контроля. Вывод: любое применение CS, CN или хлорпикрина в боевых условиях, включая новую гранату РГ-Во, нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Сообщения указывают на систематическое, а не случайное использование, с постепенной эскалацией к более токсичным веществам", – объяснял весной 2024 года Марк-Михаэль Блум, биохимик, специалист по химическому оружию и бывший сотрудник ОЗХО, участвовавший в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Xимические вещества, входящие в состав гранат РГ-Во, могут привести не только к отравлению военнослужащих, но и к их смерти. Шесть таких летальных случаев зафиксированы в медицинской службе Вооружённых сил, говорит майор Алла Асауленко. Она объясняет, при каких условиях этот газ становится смертельным.

"Это концентрация, это время воздействия – сколько времени вещество влияло на организм. И какое именно вещество было использовано. Хлорпикрин может вызывать поражение слизистых дыхательных путей с развитием тяжёлой геморрагической пневмонии", – рассказывает Асауленко.

Но наибольшая опасность химических гранат – в другом. Их используют главным образом для того, чтобы "выкуривать" людей, заставлять военных покинуть укрытие и попасть под огонь, говорит представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. И добавляет: "Все это запрещённые методы ведения войны".

Эти методы – не новые. Россия применяет тактику более чем столетней давности. Тогда гранаты со слезоточивым газом в окопы противника в основном забрасывали руками. Сейчас, в современной войне, их сбрасывают с беспилотников.

Вот как это работает:

Сначала снимают чеку и фиксируют спусковой рычаг, который не даёт гранате взорваться преждевременно, затем её крепят на квадрокоптер.

Оператор направляет его к позициям украинских военных и сбрасывает гранату в их укрытие.

Ядовитый дым быстро заполняет пространство.

Чтобы защититься, военнослужащие надевают противогазы, а при их отсутствии, стремясь к свежему воздуху, выходят наружу.

"Это – военное преступление. Вести боевые действия фактически варварскими методами в XXI веке. Это, конечно, происходит по воле и по приказу высшего [российского] руководства", – говорит руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров.

Российские военные начали массово применять эту тактику с появлением на вооружении новейших гранат РГ-Во в декабре 2023 года.

Где в России производят такое химическое оружие?

В 1945 году в СССР был создан Научно-исследовательский институт прикладной химии (НИИПХ). Он расположен в Подмосковье, в городе Сергиев Посад. Институт, который сейчас входит в государственную корпорацию "Ростех", более полувека выпускает военную и гражданскую пиротехнику.

На сайте института упоминается только его гражданская продукция: бенгальские огни и патроны для спортивной стрельбы и охоты. Между тем, это предприятие прямо сейчас создаёт для российской армии более 750 видов специальных пиротехнических средств для ракетных и артиллерийских систем.

В видео к 75-летию учреждения говорится, что "на базе института началось развитие пиротехники для всех родов и видов войск", а "для перспективных образцов вооружения разработаны миниатюрные пиротехнические устройства, не имеющие аналогов".

В частности, термобарические – то есть действующие одновременно высокой температурой и высоким давлением. Именно здесь разработали термобарические боевые части для дронов типа "Шахед"/"Герань".

В 2020 году тогдашний руководитель НИИПХ Николай Вареных декларировал приоритетами института "государственные заказы" и "создание самых современных средств вооружения для российской армии".

Очевидно, руководствуясь этой целью, в институте разработали ядовитые химические гранаты РГ-Во. Масштабирование их производства совпало по времени с заменой директора предприятия. В марте 2023 года на место Николая Вареных, который возглавлял институт более 20 лет, пришёл другой многолетний сотрудник – Артём Муранов.

"Мы видим, что у них довольно высокий темп производства, потому что такие газовые гранаты в таком количестве применяются вдоль почти всей линии боевого столкновения", – говорит полковник Сил поддержки ВСУ Артём Власюк.

Какие подразделения армии РФ используют РГ-Во

Один из примеров – 114-я отдельная мотострелковая бригада РФ. Именно её штурмовики сбрасывали химические гранаты на украинских военных в уже упомянутом видео, которое показывал телеканал RT.

114-ю отдельную мотострелковую бригаду создали в 2023 году на базе батальона "Восток" – военизированного формирования, участвовавшего в боях против украинской армии на востоке страны с 2014 года.

Ещё одно подразделение, использующее химические гранаты в войне – российская 136-я отдельная мотострелковая бригада. Её причастность к нарушению международного гуманитарного права выявила Служба безопасности Украины.

"Полученные нами материалы позволили установить, что фактически на протяжении шести месяцев ежедневно – это ключевой момент – они получали приказ и применяли с разной степенью интенсивности именно такое средство поражения, как химическая граната. Это – специфика их тактики, которую они используют при активных наступательных действиях", – рассказал "Схемам" следователь управления СБУ в Харьковской области.

Например, это происходило на Харьковщине – на Волчанском и Купянском направлениях. Военные 136-й бригады, дислоцирующиеся там, согласно данным СБУ из агентурных сетей, обсуждают применение химических гранат РГ-Во в переписках. Ниже приведены фрагменты таких сообщений, которыми российские военные обменивались весной и летом 2025 года.

Между собой российские военные иногда называют гранаты РГ-Во просто "газ" и часто просят специалистов по снабжению привезти их еще, потому что гранаты закончились.

В этих переписках российские военные использовали псевдонимы. Тем не менее, журналистам "Схем" удалось идентифицировать одного из них. Это – Дмитрий Новичихин. В начале полномасштабного вторжения России в Украину, будучи в возрасте около 20 лет, он служил старшим радистом в уже упомянутой 136-й бригаде, согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины. 27 февраля 2024 года, как следует из изученной журналистами русской службы Радио Свобода базы раненых российских военных, Новичихин был тяжело ранен, получив комбинированное ранение головы, живота и конечностей.

"Схемы" попытались связаться с Новичихиным, но на звонки и сообщения он не ответил.

Согласно данным СБУ, Новичихин оправился от ранения, вернулся на фронт и в марте 2025 года действительно находился на Харьковщине в составе той же 136-й бригады. Из сообщений военнослужащего следует, что он там отвечал за снабжение, в том числе запрещёнными газовыми гранатами.

Применять на войне запрещённые химические гранаты может также Росгвардия – бывшие внутренние войска, военное формирование, непосредственно подчинённое президенту РФ. В агрессии против Украины, по данным британской разведки, задействованы десятки тысяч росгвардейцев.

На видео, опубликованном пресс-службой Росгвардии в октябре 2023 года, военнослужащий использует гранаты термитно-зажигательного типа, похожие на химические РГ-Во, от того же производителя – Научно-исследовательского института прикладной химии.

Согласно информации из российских баз данных, Институт прикладной химии является многолетним поставщиком оружия – патронов, пистолетов и газовых гранат – российским силовым структурам, включая Росгвардию.

Получать от Института прикладной химии гранаты РГ-Во может и Центральный военно-химический полигон в Саратовской области, также известный как военная часть 42734.

Это установило Главное следственное управление СБУ благодаря фотографии, на которой изображены ящики для перевозки газовых гранат. Согласно таможенным данным, указанным на них, Институт прикладной химии по заказу Минобороны РФ отправил этот груз на полигон под Саратовом.

В состав этой военной части входит мобильная бригада радиационной, химической и биологической защиты. СБУ установила, что через неё газовые гранаты РГ-Во передаются российским подразделениям беспилотных систем, которые воюют против Украины.

Реакция Украины и ее партнеров

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в СБУ зафиксировали более десяти тысяч химических атак со стороны России.

"Мы изучаем эти гранаты, в том числе передаем в международные инстанции для проведения соответствующих лабораторных исследований. Есть ежегодные отчёты, где на уровне международного сообщества признан факт применения химического оружия. Это является предпосылкой для соответствующего давления, как дипломатического, так и экономического, в том числе санкционного", – говорит Амил Омаров.

"Наши военнослужащие, вся украинская государственная инфраструктура очень тщательно собирают эти доказательства совместно с иностранными партнёрами и экспертами. Передают эти доказательства,в том числе и в Организацию по запрещению химического оружия", – говорит представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В ноябре 2024 года МИД Украины впервые обвинил Россию в использовании химического оружия в войне против Украины. В России это опровергли, назвав обвинения инсинуациями.

Применение газовых гранат Россией осудил и Совет Европейского Союза.

"Они всё чаще используют химическое оружие. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия совершила более 9000 химических атак на украинских военных. Это свидетельствует о том, что Россия хочет причинить как можно больше боли и страданий Украине, чтобы она капитулировала. Это невыносимо, и именно поэтому мы прибегаем ко всем этим мерам", – заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в июле этого года.

Одна из упомянутых мер – санкции. В рамках очередного пакета санкций в мае 2025 года ЕС ввёл ограничительные меры в отношении трёх российских организаций, "причастных к разработке и применению химического оружия".

Насколько эффективны эти меры? И как Институту прикладной химии удаётся производить ядовитые гранаты для российской армии в таких количествах, учитывая, что предприятие находится под масштабными международными санкциями – США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии и Украины?

Поставщики в России

"Схемы" установили, что санкции хотя и усложнили работу института, но лишь незначительно. Всё потому, что институт закупает большинство компонентов и сырья для производства оружия внутри России и в Китае. А торгуют с ним компании, которым пока удаётся оставаться вне внимания западных стран и таким образом обходить экономические ограничения.

Среди таких компаний – российский государственный "Саранский механический завод". У него Институт прикладной химии покупает один из необходимых для химических гранат РГ-Во компонентов – пиротехнические замедлители двух видов. Они помогают инициировать взрыв. Данные о поставках этих компонентов в 2024 году "Схемы" получили от источников с доступом к налоговым базам России.

"Саранский механический завод" позиционирует себя как производитель велоприцепов, уличной мебели и мангалов. Тем не менее, как установили "Схемы", там также изготавливают компоненты для оружия. Журналистам удалось получить патенты и тендер завода на авторское сопровождение их производства в 2023 году.





Помимо "Саранского механического завода", ещё одна российская компания поставляла в том же году компоненты для химических гранат РГ-Во компании-производителю – "ЕврохимИнвест".

Эта частная компания продавала Институту прикладной химии растворители: хлороформ и ацетон. Хлороформ – компонент ядовитого газа CN, а ацетон может использоваться при производстве газа CS. Оба этих газа входят в состав химических гранат РГ-Во.

Ни "ЕврохимИнвест", ни "Саранский механический завод" не ответили на просьбу Радио Свобода о комментариях.

За деятельность этих компаний – то есть торговлю с уже попавшим под санкции предприятием – предусмотрены санкции. Они должны были бы осложнить для Института прикладной химии закупку компонентов для оружия. Тем не менее, на данный момент этим российским компаниям удаётся их обходить.

Фосфор из Китая

Не попадает под санкции и поставщик НИИПХ из Китая. Покупать важное сырьё в этой странеИнститут прикладной химии начал в 2022 году. До этого закупки осуществлялись только в России.

Это сырье – красный фосфор. Его используют при производстве пиротехнических средств как гражданского, так и военного назначения.

Согласно данным из импортно-экспортных баз РФ, с 2022 по 2023 год Институт прикладной химии закупил красного фосфора на сумму более 1 миллиона долларов. Всего – почти 100 тонн, или четверть всего импорта этого вещества в Россию за тот период.

Чтобы доставить такой объём фосфора железнодорожным транспортом, институту потребовалось бы два грузовых вагона.

Фосфор везли из Китая. Российский институт приобрёл его у компании Yunnan Phosphorus, которая, согласно таможенной базе, представляла интересы другой китайской компании – Dongguan Haofei.

Согласно данным, которые "Схемы" получили от коллег из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), компания из провинции Юньнань зарегистрирована в 2018 году и имеет уставный капитал в 10 миллионов юаней (примерно 1,4 миллиона долларов). Компания из города Дунгуань – меньше, с уставным капиталом в 500 тысяч юаней (примерно 70 тысяч долларов). Она была зарегистрирована уже после начала полномасштабной войны России против Украины, в октябре 2022 года.

Запросы редакции к этим китайским компаниям остались без ответа.

Хотя обе фирмы и являются частными, по мнению экспертов, коммунистическое правительство Китая контролирует все компании, торгующие стратегически важными товарами.

Любые прямые поставки российским оборонным предприятиям запрещены европейскими и американскими санкциями. С 2024 года под запрет попал также экспорт в Россию красного фосфора.

Несмотря на публичные отрицания поддержки войны, за Китаем не раз замечали нарушения санкций, наложенных на Россию за агрессию против Украины.

Например, в январе 2025 года "Схемы" выяснили, что после введения западных санкций крупнейшим, а порой и единственным поставщиком галлия, германия и сурьмы в Россию стал Китай. Около двух десятков компаний, в том числе государственных, экспортируют эти подпадающие под санкции металлы из Китая в Россию, где их получают фирмы, сотрудничающие с оборонными предприятиями.

Красный фосфор, который оборонное предприятие получает из Китая, находится под запретом на экспорт в РФ, так как его используют и в военной промышленности. В частности, при нагревании в вакууме в лабораторных условиях он мгновенно превращается во взрывоопасный белый фосфор.

Боеприпасы с этим веществом российские военные также не раз использовали против украинских войск – в частности, во время боёв за Бахмут.

При контакте с кислородом белый фосфор может нагреваться до 800 градусов по Цельсию. В этом заключается его основная опасность для человека – это вещество может вызвать тяжёлые ожоги, а потушить вызванный им пожар практически невозможно. Из-за этого использование белого фосфора в войнах запрещено Женевскими конвенциями.

Украинские спецслужбы приводят данные о том, как российская армия может нарушать этот запрет. Например, в ноябре 2022 года СБУ опубликовала перехват телефонного разговора российского военнослужащего с женой, в котором он рассказывает о применении фосфора:

"Наши х*хлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта хня такая: ракета летит, разрывается в воздухе на несколько частей, типа как бенгальский огонь. Эта хня, если на кожу попадает, на тело, пропаливает до костей. И прямо зарево такое. У них нет такой х**ни, только у нас есть".

Россия действительно является одной из немногих стран в мире, которая имеет на вооружении фосфорные боеприпасы. Их используют для ведения огня из различных артиллерийских установок – в том числе реактивных систем залпового огня типа "Град".

"Грады" производит сестринское по отношению к Институту прикладной химии предприятие – научно-производственное объединение "Сплав", которое также входит в "Ростех" и находится под западными санкциями.

По данным, которые "Схемы" получили от источников с доступом к налоговым базам РФ, только в 2024 году "Сплав" приобрёл у Института прикладной химии продукции на сумму более 4 миллиардов рублей – эквивалент 50 миллионов долларов. Однако все коды проданных товаров и предоставленных услуг в документах зашифрованы.